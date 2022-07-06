В Абхазии в последние месяцы сменилось руководство и посольства России, и представительства «Россотрудничества» в республике. Но если назначенный новый посол еще не прибыл в Абхазию, то руководитель представительства Дмитрий Федотов приступил к выполнению своих обязанностей около месяца назад и успел выступить на традиционном празднике русского языка в годовщину рождения Пушкина 6 июня под древней липой в Сухумском ботаническом саду. И вот сегодня он дал в Сухуме свою первую пресс-конференцию.

Представительство «Россотрудничества» в Абхазии открылось 18 декабря 2009 года, то есть примерно в тот же период, что и посольство РФ. Их руководители не раз менялись за истекшее время, и каждый, естественно, становился публичной фигурой в РА. Поэтому закономерна была просьба от журналистов к Дмитрию Геннадиевичу рассказать о себе, где и кем он раньше работал. Федотов ответил:

«Я не гуманитарий, у меня техническое образование, окончил Бауманское училище. Последние двадцать лет работал, тем не менее, в некоммерческом секторе. Был заместителем председателя российского Комитета Красного Креста. Занимался благотворительной деятельностью на мировом уровне, входил в Высший совет Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. После этого перешел на работу в структуру Министерства иностранных дел, занимался поддержкой и защитой прав соотечественников, проживающих за рубежом».

Говоря об основных направлениях деятельности представительства, Федотов отметил:

«Конечно, это в первую очередь развитие и улучшение культурных связей. Одно из основных, а может и основное направление, – это работа с абитуриентами по так называемым квотным программам, в рамках которых ребята направляются на бюджетные места в вузах Российской Федерации. Работа с молодежью, по историко-культурной деятельности. Хотелось бы отдельно затронуть работу с соотечественниками. В РФ есть правительственная комиссия по работе с соотечественниками за рубежом, в рамках которой выделяется определенное финансирование на поддержку проектов наших соотечественников. В первую очередь в направлении культуры и работы с молодежью».

Когда Дмитрия Федотова попросили подробней остановиться на работе с абитуриентами российских вузов, он сообщил:

«Насколько мне известно, в прошлом году для абитуриентов из Абхазии были выделены 52 квоты в российские вузы, а в 2022 году их количество увеличилось до 90 из-за высокой потребности в специалистах и получения образования в России. В будущем году, 2023-м, я надеюсь, нам удастся вновь увеличить количество квот. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы количество квот увеличилось. Это зависит не только от нас, но и от Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки России. Потребность в тех или иных специалистах и направлениях обучения исходит от запроса абхазской стороны. Представительство «Россотрудничества» тесно взаимодействует с Министерством просвещения, Минэкономики, Минкультуры и Минздравом Абхазии. Прежде всего, есть необходимость в подготовке специалистов в области производства, по техническим дисциплинам».

Журналисты поинтересовались отношением Федотова к тому, что в Абхазии уже много лет существуют десятки организаций российских соотечественников – хорошо это или плохо? Руководитель представительства постарался ответить дипломатично:

«В основном с этими организациями работает посольство. Что касается нас, то мы работаем со всеми. То есть это не зависит от того, входит организация в Координационный совет российских соотечественников, не входит в Координационный совет. Если же эта организация – мягко говоря, пустышка, то, извините, мы в такой ситуации не будем с ней сотрудничать. А что касается количества – много это или мало, то тут все определяется потребностью страны. Если такое количество есть, то, наверное, есть такой запрос. Если они активны, мы будем с ними работать… Более внимательно в то же время будем относиться к тем организациям, которые входят в Координационный совет, потому что это показатель консолидации наших организаций соотечественников в этой стране».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия