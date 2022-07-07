После Джонсона

Борис Джонсон уходит с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, однако продолжит исполнять обязанности главы правительства, пока тори не выберут себе нового лидера. Главный критик российского президента Владимира Путина на Западе в ходе оглашения своего решения также обратился к народу Украины, подчеркнув, что его кабинет продолжит поддерживать эту страну и после его отставки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оставляет свой пост. Отставка – желание парламентской фракции консерваторов. Именно так объяснил политик свое решение. Впрочем, до того, пока партия тори не выберет себе нового лидера, Джонсон останется на Даунинг-стрит. Своей вины в фактическом импичменте со стороны однопартийцев и членов правительства, которые один за другим уходили в отставку все последнее время, Джонсон не видит. Зато видит собственные заслуги перед Британией и всем свободным миром:

«Конечно же, я безмерно горжусь достижениями этого правительства – от осуществления Брекзита до урегулирования наших отношений с континентом за более чем полвека. Восстановить право нашей страны принимать свои собственные законы в парламенте, помочь всем нам пережить пандемию, обеспечить самую быструю вакцинацию в Европе, самый быстрый выход из карантина и последние несколько месяцев возглавить Запад в противодействии Путину, который осуществляет агрессию в Украине. И позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется».

Впрочем, приложить максимум усилий для предотвращения развала антипутинской коалиции может потребоваться уже довольно скоро. Некоторые аналитики считают, что разворачивающийся политический кризис в Британии может свести на нет усилия Запада, направленные на оказание помощи Украине.

Дело не только о том, что Джонсон – один из самых последовательных сторонников всеобъемлющей поддержки Киева, но и в том, что за его отставкой последуют недели неопределенности, что может сказаться на решимости британских, а, возможно, и европейских политиков.

На сегодняшний день Великобритания – второй по величине донор военной помощи Украине, а Борис Джонсон очень популярен среди граждан этой страны. Президент Зеленский уже успел переговорить с британцем по телефону и выразил пока еще премьер-министру благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.

«Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной», – передает слова Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.

С начала российского вторжения Лондон выделил 2,3 млрд фунтов на военную помощь и еще полтора миллиарда – на гуманитарную и экономическую поддержку Украины.

В Москве же на отставку Джонсона отреагировали с плохо скрываемой радостью. Российские законодатели, в частности, спикер российской Госдумы, надеются, что вслед за Джонсоном в скором времени уйдут и другие европейские политики, вставшие на сторону Украины.

Голос российского МИДа Мария Захарова провела параллели между сегодняшней ситуацией, когда британского премьера покинули почти все его соратники, и бывшим премьером Терезой Мэй, от поддержки которой отказался в свое время сам Борис Джонсон. Причем Захарова указала на явный «русский след» в финалах карьер обоих политиков. Если во времена премьерства Мэй это было скандальное дело об отравлении Скрипалей, то теперь речь уже о прямом российском вторжении в соседнее государство.

Наиболее лаконично и откровенно прокомментировал отставку Джонсона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Безусловно, ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Все-таки мы следим в первую очередь за тем, что происходит у нас в стране. Ну, кончено, обращаем внимание на правительственный кризис. Правительственный кризис там такой широкий. Это мы видим. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже».

Впрочем, у Джонсона еще есть время. Несмотря на заявление об отставке, пока он покидает лишь пост лидера Консервативной партии. И теперь среди тори начнется конкурс на место нового партийного лидера. Лишь когда кандидатура будет утверждена, а для этого нужны голоса примерно 100 тысяч членов Консервативной партии, Джонсон подаст королеве прошение об отставке, после чего она вызовет новоизбранного лидера и попросит его, или ее, сформировать правительство. Новый кандидат также должен собрать большинство в Палате общин. И лишь после визита к королеве новый лидер партии будет официально считаться следующим премьер-министром страны.

Во всяком случае, очевидно, что главный обитатель здания под номером 10 по Даунинг-стрит видит дальнейшее развитие событий именно так. Кто станет наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, пока непонятно. Сразу несколько представителей Консервативной партии могут претендовать на это место. Для Украины наиболее предпочтительным преемником, а точнее преемницей Джонсона является нынешняя глава МИД Соединенного Королевства. О том, что Лиз Трасс, также сторонница максимально жесткой политики в отношении России, всерьез задумалась о кресле премьера, говорит ее решение прервать визит на саммит «Большой двадцатки». Глава Форин-офиса срочно возвращается на родину.