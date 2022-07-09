«Стратегия Агмашенебели» заявила о росте антизападной пропаганды «Мечты»

Оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» заявила об усилении антизападной пропаганды со стороны правящей «Грузинской мечты». Так в партии отреагировали на обвинения в адрес посла США в Тбилиси со стороны бывших и нынешних членов парламентского большинства, пишет SOVA.

«Антизападная и, в частности, антиамериканская пропаганда «Грузинской мечты» достигла тревожного уровня. Ярким доказательством этого являются прямые нападки на нашего стратегического партнера, посла США госпожу Келли Дегнан.

Эти заявления пропагандистов «Грузинской мечты» формально публикуются под именами разных людей, но мы должны знать, что у всего этого одно имя, автор – олигарх Иванишвили, частично находящийся под западными санкциями и пытающийся решить свои собственные проблемы за счет нанесения ущерба интересам Грузии и ее граждан», - говорится в обращении партии.

В этой связи «Стратегия Агмашенебели» призывает олигарха Бидзину Иванишвили и лидеров «Грузинской мечты» опомниться и не предавать национальные интересы страны. В партии считают, что антизападная кампания последних дней – не случайна. Она была организована и целенаправленно проводится кураторами ФСБ через своих грузинских исполнителей.

«Доказательство тому – хотя бы последнее клеветническое заявление от имени Кавелашвили в адрес американского посла. Все мы прекрасно знаем, что Кавелашвили не смог бы самостоятельно написать и одного абзаца этого заявления», - говорится в обращении.

Оппозиционная партия призывает население не поддаваться на дезинформацию и заявляет, что у Грузии нет другого такого друга и покровителя, как США.