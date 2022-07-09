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«Стратегия Агмашенебели» заявила о росте антизападной пропаганды «Мечты»
Оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» заявила об усилении антизападной пропаганды со стороны правящей «Грузинской мечты». Так в партии отреагировали на обвинения в адрес посла США в Тбилиси со стороны бывших и нынешних членов парламентского большинства, пишет SOVA.
«Антизападная и, в частности, антиамериканская пропаганда «Грузинской мечты» достигла тревожного уровня. Ярким доказательством этого являются прямые нападки на нашего стратегического партнера, посла США госпожу Келли Дегнан.
Эти заявления пропагандистов «Грузинской мечты» формально публикуются под именами разных людей, но мы должны знать, что у всего этого одно имя, автор – олигарх Иванишвили, частично находящийся под западными санкциями и пытающийся решить свои собственные проблемы за счет нанесения ущерба интересам Грузии и ее граждан», - говорится в обращении партии.
В этой связи «Стратегия Агмашенебели» призывает олигарха Бидзину Иванишвили и лидеров «Грузинской мечты» опомниться и не предавать национальные интересы страны. В партии считают, что антизападная кампания последних дней – не случайна. Она была организована и целенаправленно проводится кураторами ФСБ через своих грузинских исполнителей.
«Доказательство тому – хотя бы последнее клеветническое заявление от имени Кавелашвили в адрес американского посла. Все мы прекрасно знаем, что Кавелашвили не смог бы самостоятельно написать и одного абзаца этого заявления», - говорится в обращении.
Оппозиционная партия призывает население не поддаваться на дезинформацию и заявляет, что у Грузии нет другого такого друга и покровителя, как США.
- Накануне, 8 июля, покинувший ряды «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили выступил с открытым обращением на имя посла США в Тбилиси. В нем он заявил, что никакая «мягкая сила России» не может так сильно подпортить репутацию Америки, как заявления или молчание Келли Дегнан. По сути, депутат обвинил посла в поддержке тех, кто пытается втянуть Грузию в войну с Россией. Позже дипломат ответила на письмо, заявив, что оно полно лжи и теорий заговора.
Другие новости дня
В Испании обнаружены останки древнейшего человека в Европе
Группа археологов, работающих на стоянках Атапуэрка на севере Испании, обнаружила фрагмент челюсти человека, жившего приблизительно между 1,2 и 1,4 миллиона лет назад. Это древнейшие останки, найденные в Европе. Об этом сообщила газета El País.
Учёные рассказали об открытии на пресс-конференции в Бургосе 8 июля. Находка может быть на 200 тысяч лет старше предыдущих древнейших останков, найденных в том же районе в 2007 году. Она была найдена приблизительно на уровне 2 метра глубже предыдущей, что с большой долей вероятности означает её более древний возраст.
Археологи пока затрудняются сказать, к какому именно виду предков современного человека принадлежат останки в Атапуэрке. Раскопки в этом месте продолжатся. Ученые рассчитывают, что дальнейшее исследование стоянок поможет больше узнать об истории заселения Европы.
Люди Атапуэрки были кочевниками и основывали свои лагеря в районах, богатых дичью и фруктами. Однако в лагерях обнаружены следы ритуального каннибализма. В 1997 исследователи, изучавшие стоянки на севере Испании, описали новый вид Homo — человека-предшественника (Homo antecessor).
Возраст этой находки был около 800 тысяч лет, что делало ее старейшей в Европе на тот момент. Предполагается, что Homo antecessor могли быть предками Homo heidelbergensis, которые в свою очередь были предками неандертальцев. Рост взрослых Homo antecessor составлял от 1,65 до 1,85 метра. Если бы представитель этого вида был пострижен и причесан, он не выделялся из толпы в метро, пишет научный редактор El País.
Аслан Бжания поздравил абхазских мусульман с Курбан-байрамом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил абхазских мусульманам с праздником Курбан-байрам.
«Сердечно поздравляю всех мусульман Республики Абхазия с одним из самых главных праздников. Курбан-байрам - праздник, знаменующий завершение паломничества к святым местам, обращает к вечным ценностям – доброте, заботе о тех, кто нуждается в поддержке.
Дорогие соотечественники, пусть ваши дома будут наполнены счастьем и радостью. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», - отмечается в поздравлении главы республики, пишет агентство «Апсныпресс».
Гарибашвили поздравил грузинских мусульман с праздником Курбан-Байрам
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинских мусульман с Курбан-Байрамом – одним из величайших праздников в исламе.
«Поздравляю наших сограждан-мусульман с Курбан-байрамом – праздником мира, добра и надежды. Желаю всем благополучия, радости и счастья», – цитирует Гарибашвили агентство «Новости-Грузия».
В этом году мусульмане начали отмечать Курбан-байрам 9 июля. Его арабское название - Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, он посвящен окончанию хаджа - паломничества в Мекку.
В основе праздника лежит сюжет из Корана, аналогичный библейскому, - ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Отец с сыном отправились туда, где сейчас находится Мекка, чтобы принести жертву. Убедившись в том, что Ибрахим выдержал испытание, Аллах послал ему барана, которого они и принесли в жертву.
В наши дни с началом праздничного намаза на Курбан-байрам, по традиции, начинают и обряд жертвоприношения, который длится до завершения праздника.
Согласно последней переписи населения, в Грузии проживает более 398 тысяч мусульман, то есть ислам исповедует около 9% населения страны. Основные мусульманские общины составляют азербайджанцы, чеченцы-кистинцы, лезгины, турки-месхетинцы, часть грузин – жителей Аджарии, а также часть абхазов и месхетинцев.
Посол РФ в Великобритании: Россия не собирается выводить войска с юга Украины
Россия намерена «освободить весь Донбасс» и не планирует выводить свои войска с юга Украины. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью агентству Reuters.
«Мы собираемся освободить весь Донбасс», – сказал Келин, отвечая на вопрос, чем может закончиться конфликт. Посол добавил, что ему «трудно прогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что мы уже научены опытом, как после ухода начинаются провокации, всех расстреливают и все такое».
По словам Келина, рано или поздно Киев должен решить: заключить мирное соглашение с Россией или «продолжать сползать» к полному краху.
Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина не отдаст свои территории ради мира с Россией. Зеленский призвал западные страны продолжать оказывать военную поддержку Украине. «Быстрая помощь в большем объеме спасет жизни украинцев и поможет нам вернуть территории, оккупированные Россией», – сказал Зеленский. Также Зеленский отметил, что «все могло быть проще, если бы Украину приняли в НАТО».
«Если поток оружия поставит под угрозу наше стратегическое положение, нашу оборону – нам придется принять серьезные меры», – сказал российский посол Келин, говоря о возможной эскалации конфликта.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. С начала войны российские войска захватили почти всю Луганскую область, часть юга Украины и продвигаются по Донецкой области. В настоящее время около 20% территории Украины оккупировано Россией.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали военную помощь Украине на миллиарды долларов, как техникой, так и финансами. Всего США выделили Украине более 42 миллиардов долларов, Великобритания – более 6 миллиардов, Германия – более трех. Помощь остальных стран меньше.
Верховный муфтий России в Курбан-байрам поддержал войну с Украиной
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю мусульманского праздника жертвоприношения, Курбан-байрама, открыто поддержал войну с Украиной. Он заявил, что ее необходимо довести до конца «чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит». На выступление обратил внимание канал «Настоящее время».
Талгат Таджуддин еще в марте поддержал войну в Украине, но тогда он заявил, что мусульмане всего мира поддерживают мир и «никто не рад войне», но «военная спецоперация на Украине – это вынужденная мера». В этот раз риторика муфтия была гораздо жестче, обращает внимание канал.
«Когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раз дольше, чем Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо», - цитирует его ТАСС. Он обвинил в этом Соединенные Штаты и заявил, что им потворствуют другие страны Запада. «Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие», - заявил муфтий 9 июля.
Таджуддин стал единственным религиозным лидером в России, прямо поддержавшим боевые действия. Раннее Великобритания и Канада обвинили в этом предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, внеся его в санкционные списки. В своих проповедях он оправдывал российских военных, заявляя, что «ими движет внутреннее нравственное чувство» и заявлял, что Россия ни на кого не нападала, но не выступал за войну.
Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки
В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо протестующие захватили резиденцию президента и требуют его отставки. Он эвакуирован в безопасное место и находится под защитой военно-морских сил, в городе происходят столкновения демонстрантов и полиции.
В протестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе приехавших в город из других регионов. Представители властей заявили Agence France-Presse, что часть участников была «свезена» в город. В центральный госпиталь в субботу были доставлены 14 демонстрантов, пострадавших от слезоточивого газа.
В Коломбо в пятницу вечером был объявлен комендантский час, он не соблюдается. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание лидеров политических партий Шри-Ланки для обсуждения кризиса. Он также попросил спикера созвать парламент.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Экономика страны переживает крупнейший кризис в современной истории. В городах отмечается дефицит топлива, медикаментов, некоторых продуктов, валютные резервы полностью истощены. Власти обвиняют в этом пандемию коронавирусной инфекции, приведшую к снижению туризма, являвшегося основным источником валютных поступлений.
Страна допустила дефолт по 51-миллиардному внешнему долгу и ведет переговоры о его реструктуризации. Президент Готабая Раджапакса 6 июля сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и попросил у него кредитной поддержки и возобновления полетов «Аэрофлота» в страну.
Илон Маск отказался от покупки социальной сети Twitter
Американский миллиардер Илон Маск отказался от покупки социальной сети Twitter. Сделка была анонсирована в апреле, об отказе предприниматель сообщил 9 июля. По утверждению его юристов, сервис не смог или не стал раскрывать информацию о числе фейковых или спам-аккаунтов, а она имеет основополагающее значение для бизнеса.
Ранее Маск заявлял, что может выйти из сделки, если окажется, что фейковые и спам-аккаунты составляют больше 5 процентов его пользователей. По его оценке, доля таких учетных записей может превышать 20 процентов. В письме регулятору он заявил, что имеет право самостоятельно оценивать этот показатель.
Акции Twitter упали на новостях об отказе Маска от сделки на 6 процентов. Бизнесмен должен выплатить миллиард долларов за отказ от соглашения. Сервис подаст на него в суд. Компания требует, чтобы миллиардер закрыл сделку, заплатив за нее 44 миллиарда долларов.
Кобахидзе обвинил посла США в оскорблении депутата парламента Грузии
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил посла США в Тбилиси Келли Дегнан в оскорблении депутата парламента Грузии. Так политик отреагировал на слова дипломата в адрес его уже бывшего коллеги по партии Михаила Кавелашвили. Тот в открытом письме обрушился с обвинениями на Дегнан.
Кобахидзе назвал очень «печальным и досадным» тот факт, что критику европарламентариев со стороны грузинских политиков расценивают как нападение, но считают допустимым оскорблять народного избранника, «имеющего право задавать вопросы», пишет SOVA.
«Я не могу вдаваться в содержание [открытого письма], но она дала оскорбительный ответ нашему коллеге, парламентарию, депутату Мише Кавелашвили. И я отдельно подчеркну, что он действительно исключительно правильный, честный и порядочный человек и любит свою страну, что очень важно. И важно, что такой человек и без того не заслуживает такую критику, а нарушение дипломатических стандартов действительно требует реагирования всех парламентариев», - сказал Кобахидзе на проправительственном телеканале POSTV.
- Накануне, 8 июля, покинувший ряды «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили выступил с открытым обращением на имя посла США в Тбилиси. В нем он заявил, что никакая «мягкая сила России» не может так сильно подпортить репутацию Америки, как заявления или молчание Келли Дегнан. По сути, депутат обвинил посла в поддержке тех, кто пытается втянуть Грузию в войну с Россией. Позже дипломат ответила на письмо, заявив, что оно полно лжи и теорий заговора.
В Зугдиди мужчина пытался убить бывшую супругу на улице
Мужчина с ножом напал на свою бывшую супругу на глазах малолетних детей в Зугдиди, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».
Случай произошел накануне вечером в центре города. Очевидцы рассказывают, что злоумышленник преследовал женщину и угрожал убить ее. Ему помешали прохожие и полицейские, дежурившие поблизости.
«Мы услышали крик детей, выбежали на помощь матери», - рассказал журналистам один из свидетелей.
Нападавший задержан. По факту начато следствие.
За два последних месяца в Грузии произошли сразу три страшных случая, когда мужья нападали на жен с оружием. Одна из женщин была убита на глазах у ее детей в пассажирском автобусе, муж нанес ей десять ножевых ранений. Вторую ранили на автобусной остановке - ее удалось спасти. Накануне в Тбилиси мужчина пробил голову своей супруге молотком, свидетелями также стали их дети.
NYT: США обнаружили в Украине 18 российских фильтрационных лагерей
США обнаружили на территории Украины не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан.
По ее словам, Россия начала готовить лагеря по обе стороны украинско-российской границы еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.
На встрече ОБСЕ в Вене Остриан заявила, что фильтрационные лагеря находятся в школах, спортивных центрах и учреждениях культуры на восточных и юго-восточных территориях Украины, которые сейчас находятся под контролем российских войск. По ее мнению, российские власти готовились «фильтровать» украинское население еще до начала вторжения в Украину.
«Российские официальные лица, вероятно, составили списки для фильтрации и задержания украинских граждан, которые угрожают российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, – политических деятелей и активистов, а также сотрудников службы безопасности», – заявила Остриан.
Она сравнила практику фильтрационных лагерей со сталинскими репрессиями, которые назвала «самым долгим в российской истории примером массовой депортации и уничтожения народов». Остриан процитировала данные украинского правительства, согласно которым за время войны в Российскую Федерацию из Украины было насильно перемещено около 1,6 миллиона жителей, в том числе около 250 000 детей. «Проверить это данные невозможно. Нет ни открытых списков, ни горячих линий, по которым можно было бы узнать судьбу людей, ни отчетности,» – добавила Остриан.
Ранее мировые СМИ публиковали свидетельства украинцев, прошедших фильтрационные лагеря на границе с Россией. Многие из них жаловались на жестокое обращение и угрозы. По словам украинцев, тех, кого в процессе «фильтрации» заподозрили в поддержке действующей украинской власти, уводили, их дальнейшая судьба неизвестна. Они также сообщали, что у многих конфисковали документы и требовали принять российское гражданство.
США выделят военную помощь Украине на сумму до $400 млн
Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 400 млн долларов, передает Reuters.
Этот пакет включает еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и больше боеприпасов. Представитель Пентагона заявил, что в результате у Украины будет 12 систем HIMARS.
Соединенные Штаты начали поставлять Украине высокоточное ракетное оружие в прошлом месяце после того, как Киев пообещал не использовать это оружие для поражения целей на территории России. Представитель Пентагона добавил, что Украина не использовала HIMARS для нанесения ударов за пределами страны.
HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что это поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России.
Первые четыре системы HIMARS прибыли в Украину 23 июня. В Киеве отмечали, что без систем, способных стрелять с расстояния в десятки километров, ВСУ не могут эффективно оборонять Донбасс и планировать освобождение оккупированных территорий.
Келли Дегнан: США находятся в Грузии, чтобы поддержать население, а не конкретную партию
«В Грузии мы находимся для поддержки независимых институтов, основанных на вашей Конституции, таких как офис Народного защитника», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Посол прокомментировала открытое письмо депутата парламента Грузии Михаила Кавелашвили. «Письмо было полно лжи и теорий заговора. Я даже не смогла дочитать его до конца, мне было очень обидно», - цитирует посла Общественный вещатель Грузии.
По ее словам, США и Европа не хотят втягивать Грузию в войну России против Украины.
«Я повторю это еще раз, потому что он, кажется, пытается повторить дезинформацию, которая была идентифицирована как откровенная ложь. США и Европа не хотят втягивать Грузию в войну России против Украины. Мы делаем все возможное, чтобы остановить эту войну, не допустить ее распространения. Мы работаем для мира, и мы стараемся, чтобы любой человек, который хочет работать для мира вместе с нами, был на нашей стороне. Есть очень много стран, и я уверена, что премьер-министр видел, как на недавнем саммите НАТО в Мадриде продемонстрировали поддержку усилий, направленных на то, чтобы остановить войну Путина против Украины. Это серьезный вопрос, который стоит на весах.
Мне очень странно, что нарратив предполагаемых бывших депутатов «Грузинской мечты» очень близко следует нарративу лидеров правящей партии, которые также повторяют дезинформацию, идентифицированную как ложь. Каковы их мотивы для того, чтобы продолжать повторять это, что является ложью? - это мой вопрос. Что я знаю, так это то, что то, что он говорит, кажется, поддерживается лидерами правящей партии. Так что не похоже, что он дистанцировался от партии, как он сам говорит», - заявила Келли Дегнан.
В Украине арестовали активы «Роснефти», «Газпрома» и «Росатома»
Суд в Украине арестовал активы украинских компаний, принадлежащих «Роснефти», «Газпрому» и «Росатому». Общая стоимость активов составила более двух миллиардов гривен (более 70 миллионов долларов). Об этом сообщает служба безопасности Украины (СБУ).
Корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации, были арестованы по инициативе СБУ. Арест был также наложен на 46 объектов недвижимости.
В сообщении пресс-службы СБУ сказано, что правоохранительные органы продолжают уголовное делопроизводство в отношении данных предприятий по статьям «диверсия» и «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».
- 16 мая Бюро экономической безопасности Украины заявило о наложении ареста на активы компании олигарха из России на сумму 12 миллиардов гривен (350 миллионов долларов). Имя олигарха в сообщении не раскрывалось. Позднее пресс-служба украинского Альфа-банка подтвердила изданию «Экономическая правда», что речь идет об активах Фридмана. Арест также был наложен на активы предприятия «Моршинская», которое принадлежит IDS Group Фридмана.
В Европе начинается вакцинация от оспы обезьян
Европейская комиссия в пятницу объявила, что четыре страны Евросоюза – Испания, Германия, Бельгия и Португалия – получили поставки вакцины от оспы обезьян и в ближайшее время начнут прививочную кампанию. Сообщается, что вакцинация будет добровольной.
Общее количество вакцины, приобретенной Евросоюзом, составляет более 13600 доз. Первой 5300 доз вакцины еще в конце июня получила Испания. Вслед за ней столько же доз вакцины было доставлено в Германию. Португалия получила 2700 доз, а Бельгия всего 340.
По сообщению Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на 6 июля в 33 странах европейского региона зарегистрировано 5950 случаев заражения оспой обезьян. Это около двух третей всех случаев заболевания в мире. Больше всего случаев установлено в Великобритании (1351), на втором и третьем местах – Испания и Германия (около 1250 в каждой), за ними – Франция, Португалия и Нидерланды, где число подтвержденных случаев болезни не превышает нескольких сотен.
Большинство заболевших – мужчины от 18 до 50 лет, вступавшие в половые отношения с другими мужчинами. Однако эпидемиологи пока не могут прийти к выводу, стал ли вирус оспы обезьян передаваться именно через однополые контакты, или гомосексуальные мужчины оказались в числе первых зараженных из-за более раскованного сексуального поведения. Тем не менее ECDC предлагает включить в число кандидатов на вакцинацию гомосексуальных мужчин, а также медицинский персонал, работающий с зараженными людьми.
Оспа обезьян до 2022 года считалась редким заболеванием, которое встречается преимущественно в экваториальной Африке и передается человеку от животных. Симптомы включают в себя лихорадку, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и гнойную сыпь на коже. У взрослых людей в большинстве случаев при хорошем уходе болезнь проходит через 2-4 недели, однако рубцы от оспин могут остаться на всю жизнь.
В 2022 году случаи оспы обезьян неожиданно появились в ранее свободных от них странах Америки и Европы. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире зарегистрировано более 6000 случаев заболевания, три пациента умерли. ВОЗ пока не видит необходимости объявлять о пандемии, но предпочитает относиться к ситуации с настороженностью. От заражения оспой обезьян предохраняет вакцина от натуральной оспы, которую получали в младенчестве все родившиеся до 1980 года, когда было официально объявлено о полном уничтожении натуральной оспы на планете. Существует также вакцина непосредственно против оспы обезьян, которая будет теперь применяться для групп риска.
Умер бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш
В Испании после продолжительной болезни скончался бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Ему было 79 лет. Душ Сантуш возглавлял правительство Анголы 38 лет.
Жозе Эдуарду душ Сантуш родился в столице Анголы Луанде в 1942 году - тогда Ангола являлась португальской колонией. В юности он вступил в движение за освобождение Анголы, а в 1960-х учился в азербайджанском Институте нефти и химии в Баку. Он стал другом и союзником СССР, который поддерживал ангольское национально-освободительное движение. В 1975 году, когда Ангола обрела независимость, душ Сантуш занял пост министра иностранных дел страны, а в 1979 году, после смерти первого президента независимой Анголы Агостиньо Нето, стал его преемником.
За время правления душ Сантуша - с 1979 по 2017 годы - Ангола стала одной из самых быстрорастущих экономик Африки и мира. Она ведет разработку своих природных запасов, в числе которых нефть и алмазы. В стране фактически отсутствует безработица, низкий уровень внешней задолженности, значительный профицит бюджета. Но около 70% жителей страны по-прежнему живет на доход меньше 2 долларов в день.
Душ Сантуш более двадцати лет прилагал значительные усилия, чтобы остановить в Анголе гражданскую войну между разными политическими группировками. Ему удалось достичь мира только к 2002 году.
При душ Сантуше в Анголе была установлена многопартийная система, отменена смертная казнь. Однако проблема бедности так и не была решена, несмотря на стабильный экономический рост. В 2013 году правительство Анголы запретило исповедовать ислам на территории страны, объявив ислам «сектой, противоречащей обычаям и культуре Анголы».
Первой женой душ Сантуша в 1966 году стала гражданка СССР Татьяна Куканова. Их с президентом единственная дочь, Изабель душ Сантуш, гражданка Анголы и Российской Федерации, возглавила национальную нефтяную компанию Sonangol и стала богатейшей женщиной Африки по версии Forbes. Впоследствии Жозе Эдуарду душ Сантуш был женат еще дважды. Многие из его детей также занимали государственные посты, однако после ухода душ Сантуша в отставку были с них смещены. Один из его сыновей был в сентябре 2018 года арестован по обвинениям в коррупции.
Жозе Эдуарду душ Сантуш всю жизнь поддерживал отношения с властями СССР, а затем России. Он встречался со всеми советскими и российскими лидерами от Леонида Брежнева до Владимира Путина, за исключением только генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, у которого он присутствовал только на похоронах. При его правлении Ангола получала помощь от СССР и России как в политической и экономической сфере, так и в военных миссиях.
В «ДНР» отменили мораторий на смертную казнь
Так называемый «Народный совет ДНР» в пятницу 8 июля отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.
Эта норма, как говорится в сообщении, вступит в силу после опубликования закона о внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса «ДНР», который был принят 8 июля.
9 июня так называемый верховный суд «ДНР» приговорил марокканца Саадуна Брагима и двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне вооруженных сил Украины, к смертной казни. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти.
21 июня Великобритания обратилась к России по поводу пленных военнослужащих, но посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что «высокомерный, поучительный» тон дипломатической ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном. Он добавил, что Великобритании необходимо обращаться напрямую в «ДНР».
1 июля власти «ДНР» заявили, что предъявили аналогичное обвинение еще двум гражданам Великобритании – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. До этого сообщалось о задержании двух граждан США.
НПО предупреждают: Грузия может впасть в зависимость от российского топлива
Грузия увеличила потребление российских нефтепродуктов - эксперты опасаются, что в ближайшее время страна будет полностью зависеть от российского топлива. Оппозиционные СМИ в Грузии сообщают, что только в мае Грузия закупила в России 54 тонны нефти и нефтепродуктов. Такого не происходило с 2010 года, пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Пирвели».
Президент одной из крупнейших в Грузии сети автозаправок «Виссол груп» Сосо Пхакадзе сообщил, что компания работает над вопросом поставок дешевого топлива с несколькими странами. Однако не исключено, что Россия станет главным импортером нефтепродуктов для Грузии.
«Мы работаем не только с Россией. Мы – бизнесмены и проводим переговоры с любой страной. Сейчас мы работаем с 7-8 странами, и будем ввозить оттуда, где дешевле всего. Это аксиома для бизнеса», - заявил Пхакадзе журналистам. До этого он говорил, что в Грузии все еще пытаются найти источник поставок, который будет дешевле, чем европейское топливо.
Между тем эксперты из НПО «Антикоррупционное движение» заявляют, что поставки российского топлива в Грузию не скажутся на высоких ценах на бензин, однако сделают страну зависимой от России. Согласно статистике, за последний месяц поставки нефтепродуктов из России вышли на первое место, однако цены не снизились, а выросли, указывают в НПО.
«То, что российское топливо более дешевое, на самом деле, ложь. Так что премьер-министр Ираклий Гарибашвили, а в этом случае и Сосо Пхакадзе, обманывают нас. Просто они хотят содействовать продаже российских нефтепродуктов в Грузии.
Это очень дорого обойдется премьеру и тем представителям частного сектора, которые примут участие в кампании, призванной помочь продаже санкционированной российской продукции», - заявил представитель НПО Васо Урушадзе в интервью телекомпании «Мтавари».
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла
Канада объявила о дополнительных санкциях против 29 россиян и 15 организаций из России. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
Подпавших под санкции лиц канадские власти назвали «спонсируемыми государством агентами дезинформации и пропаганды», а организации – компаниями, которые контролируются или принадлежат российскому правительству и вовлечены в работу по дезинформации.
Среди них патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущие Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян и Антон Красовский, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян и глава Роскомнадзора Андрей Липов. Санкции также были наложены на Роскомнадзор как ведомство.
В списке организаций в том числе холдинг «Газпром Медиа», Первый канал, телеканалы «Россия-1» и НТВ, Sputnik, RT и ТАСС.
«Российская пропагандистская машина должна ответить за свою ложь. Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни была обнаружена. Сегодня мы даем понять тем, кто распространяет обман: вы будете привлечены к ответственности. Канада выступает на стороне Украины», – заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Канада также ввела запрет на импорт золота из России и некоторые изделия из него.
РФ в этом году может отменить визы для граждан Грузии – депутат Госдумы
Российская Федерация уже в этом году может отменить визовый режим для граждан Грузии, заявил первый замглавы Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.
«Считаю, настало время отменить визовый режим и восстановить авиасообщение. Максимально приложим усилия, чтобы в этом году был отменен визовый режим или упрощен», – сказал депутат на встрече с российскими и грузинскими экспертами и журналистами.
Ранее председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал реакцию Грузии на антироссийские санкции Запада, введенные из-за вторжения в Украину, как взвешенную и подчеркнул, что в России «этот факт не останется незамеченным».
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе при этом заявлял, что тема возобновления авиасообщения с Москвой не обсуждается.
В Грузии между тем все чаще звучат призывы ввести для россиян визовый режим. Он был отменен в одностороннем порядке в феврале 2012 года.
Журналисты установили имена более 4,5 тысячи погибших в Украине российских военных
Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" по открытым источникам установили имена более четырёх с половиной тысяч российских военнослужащих, погибших на войне в Украине. В эту статистику были включены и граждане России, которые отправились воевать добровольно, заключив краткосрочные контракты.
Россия не раскрывает свои потери в войне с Украиной. В последний министерство обороны сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждалось, что Россия потеряла 1351 погибшим и 3825 ранеными. Независимые исследователи подвергали эти оценки сомнению, заявляя, что они могут быть занижены в разы.
Далеко не о всех погибших сообщается публично. По подсчётам исследователей, подтверждённый ими список потерь может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имён погибших, чем реально захоронено в России.
По утверждают, что около 17% погибших были офицерами. Каждый пятый погибший, о котором сообщают, служил в ВДВ. Добровольцы остаются "самой быстрорастущей" категорией потерь: каждую неделю появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев.
- Россия начала полномасштабное вооружённое вторжение в Украину 24 февраля. Помимо собственно военнослужащих российской армии в Украине с российской стороны воюют также служащие Росгвардии, бойцы вооружённых отрядов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и наёмники частных военных компаний.
- По утверждению Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 36 тысяч. В условиях боевых действий утверждения о потерях сторон не могут быть независимо проверены, стороны военных конфликтов склонны занижать свои потери и завышать свои.
- Украина свои потери также не раскрывает. Советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович в конце июня заявлял, что погибли около 10 тысяч военнослужащих. Российское Минобороны заявляло, что Украина потеряла больше 40 тысяч человек.
Премьер Грузии об акциях протеста: «Демонстрации закончились безрезультатно»
Премьер-министр Грузии считает, что протестные демонстрации в стране «закончились безрезультатно».
О том, как правительство относится к протестам, премьер-министра Ираклия Гарибашвили спросили иностранные журналисты на брифинге после его встречи с канцлером Австрии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер пригласил автора вопроса – представителя иностранных СМИ, в Грузию, и подчеркнул заслуги правящей партии «Грузинская мечта»:
«Мы приглашаем вас в Грузию, наверное, вы не были в Тбилиси и не знаете, что реально происходит… Мы за последние 10 лет драматически изменили ситуацию. Мы приняли автократический, диктаторский режим, а сегодня Грузия стала одним из выдающихся примеров демократии не только в регионе, но можно с гордостью и смело сказать, что мы действительно выделяющаяся страна не только среди стран «Восточного партнерства», но и среди «Ассоциированного трио» (Грузия, Украина, Молдова – ред.). Вместе с тем, у нас есть действительно впечатляющий прогресс по сравнению с европейскими странами», – сказал Гарибашвили.
Премьер также подтвердил, что не намерен уходить в отставку.
«Проведение демонстраций характерны для любой демократической страны. Во всех странах проводятся демонстрации, однако хочу сказать, что эти демонстрации, как и другие, закончились безрезультатно. Правительство является стабильным, устойчивым, сильным и мы продолжаем движение страны вперед», – заявил Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии находится в Австрии с рабочим визитом. Вместе с ним в делегацию входят глава МИД Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Власти Грузии выразили соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразили соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
«Ужасная трагедия. Вся Грузия шокирована. Синдзо Абэ был другом Грузии, но также и сильной международной фигурой. Мои глубокие соболезнования», – написала Зурабишвили в Twitter.
Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили назвал Абэ «выдающимся лидером Японии».
«Мои глубокие соболезнования семье и близким Синдзо Абэ. Это – невыразимая трагедия. Премьер-министр Абэ был поистине выдающимся лидером Японии. В эти скорбные времена мы поддерживаем народ Японии», – написал Гарибашвили в Twitter.
В пятницу утром в городе Нара на западе Японии в спину Абэ дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге с речью в поддержку кандидата от его партии на предстоящих в воскресенье выборах верхней палаты парламента Японии. После ранения бывший премьер потерял сознание. Одна из свидетельниц происшествия сказала, что политику делали массаж сердца. Абэ доставили в больницу на вертолёте. Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца.
Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство. Мотивы нападения пока не известны. По предварительным данным, он выстрелил в спину Абэ из самодельного дробовика. Оружие конфисковали. Местные СМИ пишут, что Тэцуя Ямагами – бывший служащий морских сил самообороны Японии.
В Грузии находится президент Европейского суда по правам человека
В Грузии находится президент Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано – он уже посетил Тбилиси, а сегодня проводит встречи в Батуми.
50-летний исландский судья возглавляет ЕСПЧ с апреля 2020 года.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что для получения статуса кандидата в члены ЕС Еврокомиссия представила Грузии список из 12 рекомендаций. Брюссель призывает Грузию принять закон, согласно которому, грузинские суды в своих решениях будут проактивно учитывать решения ЕСПЧ.
Сотрудничество между ЕСПЧ и Грузией продолжится в направлении усиления защиты прав человека, подчеркнул Роберт Спано сегодня во время посещения Конституционного суда Грузии.
По оценке Спано, диалог между ЕСПЧ и национальными судами Грузией поддерживается в последние 20 лет.
«За последние годы мы наблюдаем улучшения в том, как национальные суды рассматривают конвенционные вопросы. Самое главное, что национальные судьи пользовались конвенцией, нашим прецедентным правом, если они будут это делать, наше сотрудничество улучшится, а это значит, что защита прав человека в Грузии еще более усилится», – сказал Спано.
Ранее в Тбилиси Спано провел встречи в Верховном суде Грузии и побеседовал с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Было подчеркнуто историческое решение Европейского суда по правам человека, подтвердившее оккупацию грузинских территорий и то, что Россия осуществляет эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией.
Грузинская сторона отметила, что по состоянию на 31 марта 2022 года, в ЕСПЧ рассмотрели до 130 жалоб о Грузии, что является самым низким показателем в истории.
Кадыров опубликовал второе «юмористическое» видео с «Зеленским»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал второе «юмористическое видео» с пародией на президента Украины Владимира Зеленского. В первом ролике, выпущенном 4 июля, «Зеленский» объявлял о капитуляции украинских войск и говорил «Ахмат — сила!»
Как пишет «Медуза», в новом видео «Зеленский» якобы просит Кадырова взять его «часовым» в батальон «Ахмат», но тот отвечает ему отказом: «У нас [уже] сформирован батальон „Ахмат“. НАТО набирает таких, как ты. Там вам место, предателям».
В скетче несколько раз упоминается «мука», которой испачкан нос «Зеленского», а заканчивается видео титром «Муки больше не будет, Zеля!» Это эксплуатация российского пропагандистского штампа о том, что президент Украины якобы употребляет наркотики. Впрочем, использование слова «мука» может отсылать и к теме украинского зерна: Киев обвиняет Россию в хищении зерна с оккупированных территорий и в препятствовании украинского экспорта зерна по морю.
Вероятно, это не последнее видео про «Зеленского» с участием Кадырова. Исполнитель роли украинского президента — блогер, называющий себя Макс Комикадзе, — после выхода первого видео анонсировал выход «еще двух серий». В производстве, судя по заявлениям исполнителей главных ролей, участвуют российские провластные пранкеры Вован и Лексус.
- За время войны в Украине Кадыров стал одним из главных рупоров российской агрессии: в своем телеграм-канале он ежедневно рассказывает о продвижении чеченских военных, занимается планированием боевых действий и читает стихи своим врагам. С февраля число его подписчиков выросло с 60 тысяч до двух с половиной миллионов человек. Эксперты неоднократно указывали на фейковую информацию, которая появляется в его канале.
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