Reuters: РФ будет поставлять сжиженный газ в Болгарию через Грузию

Российские экспортеры начнут поставки сжиженного нефтяного газа (LPG) в Болгарию через грузинский черноморский порт Поти в июле, сообщает Reuters на основе данных трейдеров и аналитической компании Refinitiv Eikon.

Как пишет агентство, традиционные экспортные маршруты остаются закрытыми, и поставщики вынуждены искать новые маршруты. Россия прекратила поставки сжиженного газа в Украину 24 февраля после того, как ввела в страну войска.

Москва также остановила железнодорожный транзит LPG в Румынию, Венгрию и Молдову через Украину.

Согласно данным Refinitiv Eikon, в этом месяце около 3 тысяч тонн сжиженного газа из Сургута будут транспортированы по железной дороге в Поти, а затем по морю в болгарскую Варну. Reuters уточняет, что газ из Сургута поставляют «Газпром» и «Сургутнефтегаз».

«Рассматриваются поставки LPG через Поти из-за ограниченных возможностей продаж по другим основным экспортным маршрутам», — сказал агентству источник.

Железнодорожные перевозки газа из Сургута через грузинский Поти в Болгарию примерно на 50% дороже, чем поставки в ЕС через Украину. По оценкам трейдеров, железнодорожный транзит из Сургута в Поти обходится примерно в 260-280 долларов за тонну, а паромное сообщение между Поти и Варной – в 130-150 долларов за тонну. Тем не менее, как отмечают трейдеры, поставки по этому маршруту по-прежнему выглядят прибыльными по сравнению с продажами на внутреннем рынке из-за падения цен на сжиженный газ в России.

Согласно данным Refinitiv Eikon, ограниченные экспортные возможности привели почти к двукратному снижению российских поставок LPG за рубеж – до 250 тысяч тонн в мае с примерно 370 тысяч тонн в месяц в начале 2022 года.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что санкции, введенные Евросоюзом в отношении России из-за вторжения в Украину, пока не распространяются на закупку газа. Правительство Грузии отказалось вводить санкции против России на национальном уровне.