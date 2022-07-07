Антироссийские санкции – скоро в Грузии

Международные партнеры Украины могут ввести санкции против Бидзины Иванишвили. Об этом заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия, комментируя заявление координатора международной рабочей группы по санкциям против России Майкла Макфола. Он утверждает, что в Грузии есть люди, «поддерживающие путинскую войну».

Грузинский народ не пострадает, лишь те граждане, которые попадут в санкционный план Украины, обещают местные политики. Так они комментируют заявление бывшего посла США в России и действующего координатора международной рабочей группы по санкциям против России при президенте Украины Владимире Зеленском Майкла Макфола. Накануне в эфире «Палитраньюс» он заявил о возможном введении санкций против граждан Грузии и Беларуси.

«Пока что я не буду называть фамилии, поскольку мы должны достичь соглашения по этому поводу, однако я думаю, что в вашей стране и Беларуси непременно будут люди, которые поддерживают путинскую войну и должны знать о последствиях», – цитирует Майкла Макфола информационное интернет-издание Business Media.

Назвать фамилии решил депутат Верховной Рады Давид Арахамия, точнее одну фамилию:

«Речь идет о Бидзине Иванишвили и его ближайшем окружении, поскольку, как известно, одним из условий вступления Грузии в Евросоюз является деолигархизация, необходимо и дальше ослаблять влияние олигархов на политику и общественную жизнь Грузии. Учитывая, что Иванишвили и его группа взяли под контроль все сферы управления, естественно, возникает проблема, как от него избавиться. Все силовые структуры, госорганы, правительство, ключевые министерства контролируются Иванишвили, поэтому Грузия не может выбраться из этой ловушки самостоятельно. К этому будут привлечены международные партнеры».

В правящей партии, судя по всему, решили не углубляться в анализ последних заявлений, большинство депутатов от «Грузинской мечты» решили ограничиться комментариями в поддержку Бидзины Иванишвили. К примеру, Гурам Мачарашвили в разговоре с журналистами заявил:

«Никогда и никто не изменит того, что Бидзина Иванишвили сделал для своей страны. Сегодня его нет в большой политике, а они продолжают говорить, что у него серьезное влияние на общество. Он позитивный и сильный человек».

А вот представитель парламентского большинства Ираклий Кадагишвили явно рассматривает заявления в адрес Бидзины Иванишвили как вызов всей Грузии:

«Украина ведет эту политику по отношению к нам уже четыре месяца. И, как видно, продолжает ее, вот и все, больше ничего нового в этом нет. Мы на протяжении четырех месяцев слышим от них, что они злятся на Грузию, раздражены тем, что грузинские дети и женщины не погибают. Желают составить любые списки, лишь бы навредить Грузии. Пусть заканчивают с буллингом государства».

Последствия возможных санкций против Бидзины Иванишвили будут масштабными, заверил сегодня журналистов председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, ведь основатель правящей партии планировал вложиться в «благоустройство и восстановление соборов, театров, реабилитацию Центрального парка Тбилиси, разные строительства». Но не это конечная цель Арахамия и его единомышленников, «желающих худшего» для Грузии, говорит Кобахидзе, вероятно, снова намекая на желание втянуть государство в войну.

Тем временем лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе предупреждает граждан: подобные заявления лидерам правящей партии диктуют из Кремля.

«Специально в Грузию из России была направлена конкретная группа ФСБ, которая разработала оперативную легенду, согласно которой процесс введения санкций якобы ведется из-за того, что кто-то хочет втянуть Грузию в войну. Первая фаза заключалась в выделении трех человек из «Грузинской мечты», которые должны были заняться этим. Однако группа ФСБ на основании исследований пришла к заключению, что эти три человека пользуются нулевым доверием. Именно поэтому задание было дано напрямую лидерам «Грузинской мечты» – представлять эту легенду гражданам Грузии», – уточнять, откуда он получил эту информацию, Вашадзе не стал.

Тем временем часть оппозиционных политиков и эксперты отмечают, что упоминание Грузии в одном контексте с Беларусью – «плохой знак». Такого мнения придерживается представитель Грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чечелашвили:

«Беларусь сейчас воспринимается как страна, которая практически уступила свой суверенитет в пользу внешних приоритетов России. Упоминание нас вместе с этим государством – очень тревожный знак. Макфол и рабочая группа занимаются лишь рекомендациями, однако у этих рекомендаций очень большой вес в системе международных отношений, для США и Евросоюза. Естественно, это заявление указывает на то, что группа провела определенные исследования и сделала какой-то анализ, и это ударит по репутации Грузии и создаст серьезные проблемы».

Между тем Майкл Макфол в своих комментариях подчеркивает, что международная рабочая группа по санкциям против России находится в тесной координации с украинским, британским, американским правительствами.