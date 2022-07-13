Бжания: Абхазия готова начать параллельный импорт товаров в Россию

Абхазия готова стать площадкой параллельного импорта товаров в Россию на фоне введения западных санкций. Об этом президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания заявил в ходе визита в Башкортостан (РФ).

По его словам, в Абхазии есть два порта, через которые имеется «выход к другим государствам». О каких государствах идет речь, Бжания не уточнил.

«После того, как значительное количество государств объявили санкционный режим в отношении России, мы, конечно же, думаем, что наша территория может быть использована для реализации параллельного импорта, наши транзитные возможности могут быть задействованы. Они сегодня еще не носят тот масштаб, который могли бы, это вопрос для обсуждения. У нас два порта, мы имеем выход к другим государствам», – сказал Бжания.

Как пишет ТАСС, он добавил, что Абхазия не боится санкций.

«Вы знаете, что Абхазия признана некоторым количеством государств, для нас самое главное, что нас признала Россия. Никаких санкционных мер мы не боимся, они в отношении нас не отменялись никогда. Наоборот, эти сложности нас сблизят», – отметил абхазский лидер.