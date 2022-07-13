Оппозиция призывает президента Грузии назначить внеочередную сессию парламента

Оппозиция призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили назначить внеочередную сессию парламента, чтобы как можно скорее начать выполнение условий по предоставлению стране статуса кандидата в члены ЕС.

Предлагаемая парламентской оппозицией повестка дня затрагивает три из 12 условий, определенных Еврокомиссией – это устранение политической поляризации, обеспечение независимости судебной системы, создание агентства по борьбе с коррупцией и расследование случаев элитарной коррупции. Все эти вопросы уже инициированы в парламенте Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».

Спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили призывают осуществить все необходимые процедуры по подготовке заседания.

Обращение подписали партии «Единое национальное движение», «Лело», «Республиканская партия», «За Грузию», «Стратегия Агмашенебели», а также независимые депутаты Армаз Ахвледиани, Шалва Шавгулидзе, Тамар Чарквиани, Тамар Кордзая, Саломе Самадашвили, Давид Бакрадзе.

Требования оппозиции прокомментировал спикер парламента Грузии. По мнению Папуашвили, в реальности их обращение говорит лишь о стремлении к «радикализации».

«То, о чем они говорят, — обычное желание радикализации. Половина оппозиции за границей, поэтому я не думаю, что у них есть реальный план назначения внеочередной сессии», – сказал Папуашвили.

Он также указал, что без поддержки большинства оппозиция не сможет принять ни один закон.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» представила собственный план действий по выполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии. Согласно плану, при комитете по процедурным вопросам и регламенту создается рабочая группа, укомплектованная представителями депутатами от разных партий и представителями гражданского общества. На основании рекомендаций Еврокомиссии они должны будут подготовить законодательные поправки. Партия власти обещает представить их не позднее 21 сентября и принять до 1 ноября.

Большая часть парламентской оппозиция отказывается следовать плану «Грузинской мечты» и присоединиться к рабочей группе. Оппоненты властей предлагают следовать другому плану, предложенному местными неправительственными организациями.