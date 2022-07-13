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Оппозиция призывает президента Грузии назначить внеочередную сессию парламента
Оппозиция призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили назначить внеочередную сессию парламента, чтобы как можно скорее начать выполнение условий по предоставлению стране статуса кандидата в члены ЕС.
Предлагаемая парламентской оппозицией повестка дня затрагивает три из 12 условий, определенных Еврокомиссией – это устранение политической поляризации, обеспечение независимости судебной системы, создание агентства по борьбе с коррупцией и расследование случаев элитарной коррупции. Все эти вопросы уже инициированы в парламенте Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили призывают осуществить все необходимые процедуры по подготовке заседания.
Обращение подписали партии «Единое национальное движение», «Лело», «Республиканская партия», «За Грузию», «Стратегия Агмашенебели», а также независимые депутаты Армаз Ахвледиани, Шалва Шавгулидзе, Тамар Чарквиани, Тамар Кордзая, Саломе Самадашвили, Давид Бакрадзе.
Требования оппозиции прокомментировал спикер парламента Грузии. По мнению Папуашвили, в реальности их обращение говорит лишь о стремлении к «радикализации».
«То, о чем они говорят, — обычное желание радикализации. Половина оппозиции за границей, поэтому я не думаю, что у них есть реальный план назначения внеочередной сессии», – сказал Папуашвили.
Он также указал, что без поддержки большинства оппозиция не сможет принять ни один закон.
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» представила собственный план действий по выполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии. Согласно плану, при комитете по процедурным вопросам и регламенту создается рабочая группа, укомплектованная представителями депутатами от разных партий и представителями гражданского общества. На основании рекомендаций Еврокомиссии они должны будут подготовить законодательные поправки. Партия власти обещает представить их не позднее 21 сентября и принять до 1 ноября.
Большая часть парламентской оппозиция отказывается следовать плану «Грузинской мечты» и присоединиться к рабочей группе. Оппоненты властей предлагают следовать другому плану, предложенному местными неправительственными организациями.
Другие новости дня
Грузия получила отсрочку на выполнение 12 рекомендаций Еврокомиссии
Еврокомиссия оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС в 2023 году, а не в конце текущего. Об этом представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Майкл Рупп заявил на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.
«По итогам осторожных обсуждений мы решили не торопить грузинскую политическую элиту в её попытках деполяризировать страну», – сказал он.
Таким образом, по словам Руппа, у Грузии будет достаточно времени для проведения глубинных реформ.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Китайские военные атташе проникли на Форум островов – их разоблачили
Двое китайских военных атташе проникли в зону для журналистов на заседании Форума тихоокеанских островов. Китай на него приглашён не был. Одного из дипломатов узнала журналистка – обоих атташе вывели из зала с полицией. Об этом сообщает The Guardian.
Китайские атташе сидели вместе с журналистами на заседании Форума по рыболовству в Тихом океане. На встрече среди прочего говорилось о расширении участия США в регионе в ответ на растущее влияние Китая. Дипломатов рассекретила корреспондентка The Guardian Лайс Мовоно. По её словам, она узнала одного из них, потому что "общалась с ним как минимум три раза".
"Он был одним из тех, кто выгонял нас и приказывал остальным делать то же самое", – объяснила Мовоно, вспоминая визит главы китайского МИДа на Фиджи в мае этого года. Журналистов тогда удаляли с мероприятий и запрещали задавать вопросы.
Мовоно спросила у атташе, находится ли он здесь как сотрудник китайского посольства или пишет для информагентства "Синьхуа" – "потому что это зона для журналистов". Дипломат покачал головой, как бы показывая, что не говорит по-английски.
В итоге полиция вывела разоблачённых атташе из зала. На вопросы журналистов они не отвечать не стали. Позже дипломатические источники подтвердили, что это действительно были военный атташе и его заместитель – сотрудники китайского посольства на Фиджи.
- Китай не участвует в Форуме тихоокеанских островов, но, как и США, является страной-партнёром. Обычно партнёров приглашают на послефорумную встречу, на которой они могут выступить с презентациями. Предполагалось, что в этом году Китай представит новую версию соглашения в области экономики и безопасности. В мае он предлагал его десяти лидерам тихоокеанских стран, но сделка была отклонена.
- В этом году послефорумную встречу решили не проводить. При этом организаторы пригласили США выступить на Форуме виртуально, а Китай – нет.
- Премьер-министр Фиджи приветствовал возобновление участия США в делах региона. "Очевидно, США намного больше похожи на тихоокеанского партнёра", – заявил он.
Взрывы в Луганске: предположительно, HIMARS ударила по базе ПВО
В Луганске, находящемся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов, в ночь на среду были слышны взрывы, в городе возникли пожары. Российские государственные СМИ и представители сепаратистов заявляют, что это результат украинского ракетного удара по объектам в городе. Украинское командование пока это не комментировало.
Луганск расположен более чем в 70 км от линии фронта, вне радиуса действия ствольной артиллерии и большинства РСЗО. Российские СМИ утверждают, что удары по городу были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS, сообщается также о ракете "Точка-У". Представитель сепаратистов заявил, что массированный удар был нанесён по воинской части ПВО в Луганске. При этом часть ракет, как утверждается, была сбита. Бывший командующий сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) утверждает, что база была "уничтожена".
Об ударах по Луганску сообщается второй день подряд. В Сети появились видео предполагаемых последствий ударов, на которых видны взрывы и зарево. О жертвах не сообщается.
В последние недели украинские военные начали значительно более интенсивно, чем раньше, наносить удары по объектам в тылу российских войск. Они наносятся по складам боеприпасов и другим военным объектам. Один из наиболее мощных ударов был нанесён в ночь на понедельник по Новой Каховке в Херсонской области. Подконтрольная России местная администрация заявила о 7 погибших и больших разрушениях. Официально украинские военные конкретные удары не комментируют, однако признают, что подобные удары наносятся. Многие из них, по утверждениям экспертов и объективным свидетельствам, наносятся с использованием недавно поставленных РСЗО HIMARS. Источники украинских СМИ и многочисленные блогеры сообщали о гибели высокопоставленных российских военных в результате ударов.
Российские военные в ночь на среду нанесли ракетные удары по Краматорску и Константиновке в Донецкой области и по Никополю на юге Днепропетровской области. Также продолжаются обстрелы Харькова. Есть погибшие и пострадавшие.
По оценкам британской военной разведки, в ближайшую неделю Россия сосредоточится на попытках продвижения в направлении Славянска и Краматорска - городов на севере Донецкой области.
Режим «свободного перемещения» на Псоу запустят к 2024 году – Бжания
Абхазия намерена к 2024 году организовать свободное перемещение людей и грузов через де-факто границу с Россией по реке Псоу. Как пишет «Интерфакс», об этом президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания заявил журналистам в Уфе.
«Что касается работы пункта пропуска Псоу, этот вопрос нами прорабатывается. В этом году принято решение по облегчению перехода, но мы ставим задачу перед собой не только в рамках этого года, мы хотим, так как это прописано в межгоссоглашении, сделать так, чтобы данный переход, перемещение людей, перемещение грузов, товаров и услуг без ограничений, свободное перемещение», – сказал Бжания.
«В большом договоре, который был подписан в ноябре 2014 года между президентами РФ и Абхазии, такие условия были прописаны. К сожалению, данный пункт договора пока не реализован, но в течение двух лет, я надеюсь, к 2024 году все будет именно так», – добавил он.
По его словам, условия для ослабления пограничного режима уже созданы, «но это требует определенных подготовительных, организационных и правовых мер, и мы идем в этом направлении».
Бжания говорит, что ежегодно де-факто границу пересекают 11 млн раз, 99% – граждане Российской Федерации.
К 2024 году, по словам абхазского лидера, будет запущен и сухумский аэропорт.
«Уже идет работа, определен инвестор по запуску нашего сухумского аэропорта. Мы должны запустить аэропорт в 2024 году», – сказал Бжания.
Бжания: Абхазия готова начать параллельный импорт товаров в Россию
Абхазия готова стать площадкой параллельного импорта товаров в Россию на фоне введения западных санкций. Об этом президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания заявил в ходе визита в Башкортостан (РФ).
По его словам, в Абхазии есть два порта, через которые имеется «выход к другим государствам». О каких государствах идет речь, Бжания не уточнил.
«После того, как значительное количество государств объявили санкционный режим в отношении России, мы, конечно же, думаем, что наша территория может быть использована для реализации параллельного импорта, наши транзитные возможности могут быть задействованы. Они сегодня еще не носят тот масштаб, который могли бы, это вопрос для обсуждения. У нас два порта, мы имеем выход к другим государствам», – сказал Бжания.
Как пишет ТАСС, он добавил, что Абхазия не боится санкций.
«Вы знаете, что Абхазия признана некоторым количеством государств, для нас самое главное, что нас признала Россия. Никаких санкционных мер мы не боимся, они в отношении нас не отменялись никогда. Наоборот, эти сложности нас сблизят», – отметил абхазский лидер.
Дочь Путина Катерина Тихонова займётся импортозамещением
Глава фонда "Иннопрактика", младшая дочь президента Владимира Путина, Катерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе РСПП.
Там также сообщили, что совет создан для обобщения успешных практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив. Возглавил его председатель РСПП Александр Шохин.
О том, что Катерина Тихонова получила предложение войти в совет, стало известно в начале июля. Тогда в пресс-службе "Иннопрактики" заявили РБК, что пока она не дала согласие.
Агентства Reuters, Bloomberg, а также Би-би-си называли Катерину Тихонову младшей дочерью президента России Владимира Путина. Кремль официально не подтверждал и не опровергал эту информацию.
После вторжения России в Украину США, Евросоюз, Канада и Япония ввели санкции против Тихоновой и еще одной предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина и "сделает это так, как посчитает необходимым". Таким образом, впервые официально признав родство Тихоновой и Воронцовой с президентом Путиным.
Помимо руководства "Иннопрактикой", Тихонова также является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.
«Медуза»: в Москве набирают наёмников в «собянинский полк»
В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наёмников для участия в войне в Украине. Как пишет "Медуза" в новом расследовании, и вербовщики и сами наёмники называют его "собянинским полком". Подразделение как минимум частично финансируется из бюджета Москвы. При этом сам мэр Сергей Собянин публично старается как можно сильнее дистанцироваться от войны.
Набор в "собянинский полк" начался 1 июля. По информации издания, в основном в него записываются не москвичи, а жители других регионов – мужчины в возрасте до 60 лет. Наёмники сначала в течение месяца проходят подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц. "В эту сумму входит доплата от мэра Собянина — 200 тысяч, которая разбивается на четыре выплаты по 50. В воинской части получаете карточку ВТБ — выплаты от Москвы будут поступать туда", - сказал вербовщик журналисту "Медузы", который представился соискателем на должность рядового наёмника.
Издание выяснило, что одним из вербовщиков в "собянинский полк" является Роман Владимирович Высоцкий (позывной "Болгарин") — полный тезка одного из бывших командиров народной милиции ДНР. Он называет себя "командиром батальона" в "собянинском полку".
Глава пресс-службы мэра Москвы Гульнара Пенькова не ответила на звонки и сообщения журналистов "Медузы" в соцсетях, а представитель пресс-службы правительства Александр Герасимов сказал, что "не уполномочен" отвечать на такие вопросы.
"Добровольческие батальоны" (а на деле подразделения контрактников) в российских регионах начали формировать еще весной 2022 года; с тех пор свои отряды появились в Чечне, Татарстане, Башкирии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях.
С начала вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечают, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации. Набор в частные военные компании (ЧВК) превратился в один из вариантов "скрытой мобилизации". А грань между наёмниками, регулярной армией и так называемыми добровольцами в ходе войны в Украине окончательно стерлась, поскольку все они работают с министерством обороны, говорится в расследовании.
Президент Шри-Ланки, не уйдя в отставку, бежал из страны
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, отставки которого добивались участники массовых акций протеста, утром в среду бежал из страны. Сообщается, что на самолёте ВВС он прибыл на Мальдивы.
Несколько дней назад протестующие взяли штурмом президентский дворец в городе Коломбо. Раджапакса находился под защитой военных. Спикер парламента заявлял, что президент согласился 13 июля уйти в отставку. Однако тот покинул страну, не заявив о своём уходе с поста. Сообщения о об этом вызвали новый взрыв негодования участников акций протеста.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе объявил себя исполняющим обязанности президента и в этой должности заявил о том, что в стране вводится режим чрезвычайного положения. Демонстранты, однако, требуют и отставки премьера. Сообщается о штурме здания правительства в Коломбо.
Протесты проходят на фоне крупнейшего в новейшей истории экономического кризиса в стране.
Цхинвальскую мэрию возглавил Гено Каджаев
Гено Каджаев назначен главой цхинвальской администрации. Соответствующий указ накануне подписал президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
Гено Каджаев в текущем году планировал принять участие в выборах югоосетинского президента, но не смог пройти регистрацию.
Экс-глава цхинвальской администрации Алан Кочиев подал в отставку 24 июня. Спустя неделю Алан Гаглоев подписал указ о его освобождении от занимаемой должности. Временно исполнял обязанности главы администрации Дмитрий Пухаты.
Воевавший в Украине депутат сакребуло Поти вернулся в Грузию с наградой
Депутат сакребуло (горсовета) Поти Лаша Рухая, который воюет в Украине в качестве добровольца, награжден Главным управлением разведки Минобороны Украины.
«Не важно, где воюешь с врагом – в Грузии или в Украине», – написал Рухая в Facebook и опубликовал фото награды.
Рухая – ветеран российско-грузинской войны 2008 года. Должность заместителя председателя фракции оппозиционного «Единого национального движения» в сакребуло Поти он занимает с 2021 года.
Во вторник Рухая вместе с другими бойцами «Грузинского легиона» прилетел в Тбилиси. После небольшого отпуска они планируют вернуться на передовую, пишет агентство «Новости-Грузия».
Reuters: РФ будет поставлять сжиженный газ в Болгарию через Грузию
Российские экспортеры начнут поставки сжиженного нефтяного газа (LPG) в Болгарию через грузинский черноморский порт Поти в июле, сообщает Reuters на основе данных трейдеров и аналитической компании Refinitiv Eikon.
Как пишет агентство, традиционные экспортные маршруты остаются закрытыми, и поставщики вынуждены искать новые маршруты. Россия прекратила поставки сжиженного газа в Украину 24 февраля после того, как ввела в страну войска.
Москва также остановила железнодорожный транзит LPG в Румынию, Венгрию и Молдову через Украину.
Согласно данным Refinitiv Eikon, в этом месяце около 3 тысяч тонн сжиженного газа из Сургута будут транспортированы по железной дороге в Поти, а затем по морю в болгарскую Варну. Reuters уточняет, что газ из Сургута поставляют «Газпром» и «Сургутнефтегаз».
«Рассматриваются поставки LPG через Поти из-за ограниченных возможностей продаж по другим основным экспортным маршрутам», — сказал агентству источник.
Железнодорожные перевозки газа из Сургута через грузинский Поти в Болгарию примерно на 50% дороже, чем поставки в ЕС через Украину. По оценкам трейдеров, железнодорожный транзит из Сургута в Поти обходится примерно в 260-280 долларов за тонну, а паромное сообщение между Поти и Варной – в 130-150 долларов за тонну. Тем не менее, как отмечают трейдеры, поставки по этому маршруту по-прежнему выглядят прибыльными по сравнению с продажами на внутреннем рынке из-за падения цен на сжиженный газ в России.
Согласно данным Refinitiv Eikon, ограниченные экспортные возможности привели почти к двукратному снижению российских поставок LPG за рубеж – до 250 тысяч тонн в мае с примерно 370 тысяч тонн в месяц в начале 2022 года.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что санкции, введенные Евросоюзом в отношении России из-за вторжения в Украину, пока не распространяются на закупку газа. Правительство Грузии отказалось вводить санкции против России на национальном уровне.
В Азербайджане умер ветеран, устроивший акт самосожжения
В Азербайджане скончался участник Второй Карабахской войны Эльвин Джафаров, который пытался покончить жизнь самосожжением перед зданием исполнительной власти Сабирабадского района.
Родственники Джафарова сообщили, что Эльвин скончался в Республиканском ожоговом центре.
Ранее врач заявил агентству Turan, что у Джафарова сгорело 70 процентов тела.
Родственники говорят, что Джафаров решил покончить жизнь самоубийством после того, как не смог добиться внимания и справедливости со стороны государства.
Как пишет Turan, 11 июля заведующий Отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов заявил, что житель села Галагай Сабирабадского района, инвалид Великой Отечественной войны 3-й степени, 1987 года рождения Эльвин Джафаров был обеспечен социальной поддержкой со стороны государства.
В министерстве отметили, что также была оказана поддержка занятости Эльвина Джафарова и членов его семьи.
Как пишет «Кавказский узел», живущие в Азербайджане ветераны карабахской войны неоднократно жаловались на плохие социальные условия и недостаточное внимание властей к их проблемам. Так, 2 июня ветераны войны на акции протеста заявили о формализме чиновников, ответственных за работу медико-социальных комиссий, и пожаловались на отказы в назначении инвалидности. 28 марта участники акции протеста в Баку заявили, что Минобороны не присваивает статус ветеранов участникам боевых действий в Нагорном Карабахе, что лишает их права на льготы.
Европейское космическое агентство прекращает проект с «Роскосмосом»
Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту ExoMars, сообщил генеральный директор организации Йозеф Ашбахер. "Обстоятельства, которые привели к этому - конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции", - пояснил он.
В ответ гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал поручить российскому экипажу Международной космической станции также прекратить работу с ЕКА. Кроме того, в пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что Россия может сама реализовать свою часть проекта ExoMars, или привлечь к этому партнёров из "дружественных" стран.
ExoMars - совместная миссия ЕКА и "Роскосмоса" по исследованию Марса. Первый космический аппарат в рамках программы был запущен в 2016 году ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. В рамках новой части миссии российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Марс европейский марсоход Rosalind Franklin.
Washington Post: Россия отказывается вернуть более 400 авиалайнеров
Российские компании отказываются вернуть более четырехсот пассажирских самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и законные владельцы воздушных судов сомневаются в том, что им удастся возвратить их, пишет газета Washington Post.
Газета приводит данные, согласно которым из 515 самолетов, находившихся в лизинге в момент объявления санкций против России за ее вторжение в Украину, лизингодатели смогли вернуть лишь около 80 самолетов. По словам собеседников газеты, владельцы пришли к выводу, что им не удастся вернуть подавляющее число лайнеров, находящихся сейчас в России. Сумма страховых претензий, предъявленных страховым компаниям, уже достигла 10 миллиардов долларов. Проблемы возникли не только с возвращением самолетов, но и с возвращением авиационных двигателей, которые также сдавались в аренду российским компаниям.
Газета рассказывает о попытке принудительного возвращения самолета Аэрофлота, задержанного в Шри Ланке по требованию ирландской лизинговой компании AerCap, закончившейся неудачей после того, как Москва пригрозила властям страны прекращением поставок нефти и серьезными дипломатическими осложнениями. Простоявший несколько дней в аэропорту Коломбо, Airbus 330-300 получил разрешение на вылет в Москву и сейчас совершает рейсы в Киргизию.
Санкции против авиационного сектора России беспрецедентны по масштабу. К ним присоединились 37 стран Европы, Северной Америки и Азии. В дополнение к запрету лизинга и продажи самолетов российским компаниям был практически полностью запрещен экспорт запчастей, программного обеспечения и техобслуживание самолетов, эксплуатируемых российскими компаниями. Потенциально, подобные санкции способны подорвать систему воздушных пассажирских перевозок в России, поскольку больше половины парка коммерческих самолетов в России составляют самолеты, взятые в лизинг у иностранных компаний, а западные двигатели и другое оборудование используется на некоторых моделях российского производства. В марте президент России Владимир Путин издал указ, позволяющий российским компаниям использовать самолеты, взятые в лизинг, для эксплуатации на внутрироссийских линиях
Источники: вице-премьер РФ Юрий Борисов уйдёт в отставку
Вице-премьер правительства России Юрий Борисов, курирующий космос и оборонную промышленность, уйдет в отставку ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, Борисов может занять должность главы Роскосмоса. Источник из сферы ОПК предположил, что его новым местом работы может стать "крупный промышленный актив".
Роскосмос не стал комментировать эту информацию. РБК также направил запрос в аппарат Борисова.
65-летний Юрий Борисов работал в правительстве с мая 2018 года, сменив на посту вице-премьера Дмитрия Рогозина, нынешнего главу Роскосмоса. Борисов — кадровый военный, до назначения вице-премьером был замминистра обороны и замминистра промышленности и торговли.
11 июля стало известно, что Госдуму экстренно вернули с каникул для внеочередного заседания 15 июля. На следующий день президент Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров с 10 до 11. Новый вице-премьер будет совмещать эту должность с руководством Минпромторгом, следует из указа. Сейчас министерство возглавляет Денис Мантуров. В тот же день премьер Михаил Мишустин внёс кандидатуру Мантурова на новую должность. Госдума рассмотрит её 15 июля.
Мантуров – один из немногих министров правительства Дмитрия Медведева, сохранивших свой пост и при Мишустине. Он возглавляет Минпромторг с мая 2012 года. По словам одного из источников "Ведомостей" в правительстве, назначение Мантурова потребовалось для повышения эффективности работы в области импортозамещения.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 306 полностью покинули страну. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
Руководство югоосетинского Минздрава и депутаты посетили ахалгорскую больницу
В районной больнице поселка Ахалгори самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялась встреча коллектива больницы с и.о. министра здравоохранения и социального развития Сослана Наниева, депутатами парламента Зазой Дриаевым, Гарри Мулдаровым.
На встрече обсуждены вопросы финансовой и кадровой сферы, сообщает Минздрав на своей странице в телеграмм-канале.
«Был заслушан доклад вновь назначенного главного бухгалтера», - отмечено в сообщении.
В течение месяца финансовая и кадровая отчетность будут приведены в полное соответствие с нормативными документами.
Хорватия станет 20-й страной ЕС, перешедшей на евро
Совет Европейского союза во вторник утвердил правовые акты, необходимые для присоединения Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года. Об этом сообщает DW.
В сообщении пресс-службы Совета ЕС говорится, что обменный курс нынешней хорватской валюты - куны - установлен на уровне 7,53450 куны за один евро.
Хорватия станет 20-й страной, которая вступит в еврозону. Как и в других странах, монеты евро, выпускаемые в Хорватии, будут содержать уникальные национальные мотивы. Так, на монете в два евро будет карта страны, на монете в один евро - изображение куницы (это отсылка к нынешней денежной единице), для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для более мелких монет - коллаж из букв глаголического алфавита.
Евро сейчас используют 19 стран ЕС, ряд малых государств Европы, не входящих в ЕС, а также Черногория и частично признанное Косово. Согласно Договору о Евросоюзе, к зоне евро должны рано или поздно присоединиться все страны ЕС, кроме Дании. Некоторые страны, в том числе Польша, Чехия, Швеция и Венгрия - несмотря на формальную обязанность ввести у себя евро, прежде всего по политическим мотивам не спешат с выполнением необходимых критериев, тем самым откладывая его введение на неопределенный срок.
Адреса бомбоубежищ в Москве оказались «государственной тайной»
Адреса бомбоубежищ в Москве являются «государственной тайной», следует из ответа московской мэрии на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.
Ступин послал запрос в мэрию, мотивируя его тем, что «госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам ядерными ударами», в связи с этим, по мнению депутата, «очевидно, что возрастает риск нанесения по Москве ответных ударов». Он запросил в правительстве столицы адреса бомбоубежищ в районах проживания его избирателей - Некрасовка, Косино-Ухтомский, Новокосино, Выхино-Жулебино, Вешняки.
В ответе мэрии говорится, что бомбоубежища в этих районах есть, но конкретная информация о них относится к гостайне.
«Страшно представить, к чему может привести такая «секретность», когда в час Х никто не будет знать, куда идти», - прокомментировал Ступин ответ мэрии в своем телеграм-канале. Он пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы там проверили законность приравнивая адресов бомбоубежищ к государственной тайне.
Число жертв удара по городу Часов Яр достигло 43
Спасатели извлекли 43 тела из-под завалов разрушенного многоэтажного дома в городе Часов Яр Донецкой области, среди них один ребенок. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.
Согласно сообщению ведомства, из-под завалов были спасены девять человек. Поисковые работы продолжаются.
Вечером 9 июля в результате российского ракетного обстрела города Часов Яр в Донецкой области были разрушены две жилых пятиэтажки. Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщал, что российские военные выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня «Ураган».
«Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает совершенно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали», – сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
9 июля Минобороны РФ заявило, что в районе Часова Яра ударом «высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков».
11 июля ведомство сообщило, что «высокоточным оружием наземного базирования» в районе населенного пункта Часов Яр был уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. «В результате удара уничтожено более трехсот националистов», – говорится в сообщении.
Часов Яр расположен к западу от города Бахмут, на который сейчас наступают российские войска.
В Турции 13 июля пройдет встреча по вопросу экспорта зерна из Украины
Делегации военных из Турции, России и Украины, а также представители ООН проведут в среду в Стамбуле встречу, чтобы обсудить разблокировку экспорта украинского зерна морским путем.
Об этом сообщил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар - передает турецкое государственное агентство Anadolu. Встречу подтвердил и представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, Украина выступает за то, чтобы было найдено решение под эгидой ООН.
Как заявил Акар, делегация министерства обороны Турции ранее посетила Москву и Киев, и встречи «принесли положительные результаты». Накануне вопрос создания морских коридоров для вывоза зерна из Украины обсудили президенты Турции, России и Украины - Реджеп Эрдоган позвонил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому по отдельности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник сказал, что переговоры по вопросу о зерне идут, но до договоренностей пока далеко.
Украинские порты на Черном море остаются заблокированными с начала российского вторжения 24 февраля, а порты на Азовском море перешли под контроль России. На днях стало известно о возобновлении судоходства по каналу Дунай-Черное море - после того, как российские военные утратили в конце июня контроль над черноморским островом Змеиный. Во вторник сообщалось, что восемь иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты, расположенные на этом канале, под погрузку зерном. Об этом сообщили Военно-морские силы Украины в фейсбуке.
По данным Ukrainian shipping magazine, более 130 судов, груженные украинским зерном, ожидают прохода на входе в румынский канал Сулина. Его пропускная способность невелика.
В ООН заявили, что экспорт зерна через дунайские каналы важен, но этого недостаточно для разрешения мирового продовольственного кризиса.
Квирикашвили утверждает, что премьер Грузии соврал про его уход из «Карту»
Экс-премьер Грузии Георгий Квирикашвили уличил во лжи нынешнего главу правительства Ираклия Гарибашвили. Причиной послужило письмо, в котором Гарибашвили рассуждает о роли миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили в сегодняшней политике. Один из фрагментов послания касался Квирикашвили, который в 2006-2011 годах был гендиректором принадлежащего Иванишвили «Карту банка».
«Можно долго рассказывать о событиях 2011 года, однако в этот раз я отвечу коротко: содержащаяся в письме эпизод моего ухода из «Карту» не соответствует действительности и мне непонятно, какой цели служит это искажение истории», - говорится в комментарии Квирикашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Собственную версию ухода из «Карту банка» экс-премьер не рассказал, указав, что «на данном этапе ограничится этим комментарием».
В 2012 году, вскоре после ухода из «Карту банка», Квирикашвили занял пост министра экономики и устойчивого развития в правительстве во главе с Бидзиной Иванишвили. В 2015 году он был назначен министром иностранных дел Грузии, а в 2015-2018 годах был премьер-министром страны.
Гарибашвили, который и сам был сотрудником «Карту Групп» пишет, что, когда в 2011 году Иванишвили объявил о том, что займется политикой, он «без лишних раздумий» принял решение присоединиться к его команде и «активно участвовать в борьбе за переход к демократии». Одновременно среди его коллег «были и те, кто не выдержал давления и не только не вступил в борьбу, но и покинул «Карту», а некоторые даже покинули страну». Как пишет Гарибашвили, «из-за дефицита кадров Бидзина Иванишвили все же оценил профессионализм некоторых из них, например, Георгия Квирикашвили и Дмитрия Кумсишвили, и даже пригласил в новое правительство в 2012 году».
Baza рассказала, как совершившие кражу жители Южной Осетии попали в Северную
Telegram-канал Baza рассказал, как совершившие кражу жители самопровозглашенной республики Южная Осетия пересекли де-факто границу с Россией и попали в Северную Осетию.
Речь идет о краже, совершенной в доме главы компании «Югосетнефтепродукт». Ранее глава югоосетинского МВД на встрече с президентом Аланом Гаглоевым заявил, что лица, совершившие преступление, находятся в Северной Осетии.
Baza утверждает, что подозреваемые – Радик Догузов и Азамат Хубежов. Они, по информации Telegram-канала, 28 июня добрались до Рокского тоннеля и оставили там машину.
«Дальше мужчины проехать не смогли из-за камнепада, так что следующие восемь километров до погранперехода Нижний Зарамаг им пришлось идти пешком. На месте Азамата и Радика, разумеется, встретили пограничники. Они пробили документы обоих мужчин по базам и не обнаружили там причин, по которым их не стоило бы пропускать в Россию. Но перед этим Азамата и Радика всё же оштрафовали – за переход границы пешком.
Через день на границу неожиданно нагрянули люди, которые представились южноосетинскими силовиками. Они заявили, что мужчины, которые не вызвали у российских сотрудников подозрений, обчистили банк и объявлены в розыск. Хотя, как ни странно, официальных бумаг по этому поводу силовики пограничникам не предъявили.
Позднее всё же выяснилось, что Азамат и Радик, судя по всему, действительно наделали дел. Правда, связано это совсем не с банком: их подозревают в ограблении частного дома, принадлежащего директору нефтебазы в Южной Осетии», – говорится в сообщении.
Baza утверждает, что жители Южной Осетии похитили деньги и ювелирные изделия на общую сумму 2 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии находятся и участники инцидента со стрельбой на улице Островского в Цхинвали, в результате которого житель города получил ранение.
СМИ: кортеж главы Северной Осетии забросали гранатами в Украине. Он все отрицает
Кортеж главы Северной Осетии Сергея Меняйло попал в засаду диверсионно-разведывательной группы во время визита в Украину, утверждают Baza и владикавказское издание «Ног Ирыстон». По их данным, он попал в засаду в Запорожской области вместе с добровольцами из батальона «Алания». Об этом пишет издание Медуза.
По данным двух источников Baza, знакомых с ситуацией, в районе города Гуляйполе диверсанты закидали гранатами машины, в которых ехали Меняйло и сопровождавшие его люди. «Ног Ирыстон» пишет, что ранения получили два человека. Сергей Меняйло, как утверждается, был легко контужен и госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
После первых сообщений о случившемся пресс-секретарь главы Северной Осетии Ольга Дзгоева сказала изданию «Основа», что говорила с Меняйло по телефону и тот не подтвердил информацию о контузии: «Он лишь посмеялся над информацией о своем ранении».
Сам Сергей Меняйло в разговоре с Baza сообщил, что никакой диверсионной группы никто не видел.
«То, что там прилетает — это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо», — заявил он, отметив, что уже находится в России.
Вечером государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах «ДНР» сообщило, что Меняйло попал под обстрел на территории Запорожской области.
«Да, он поехал посмотреть на своих пацанов-добровольцев, и по ним прилетела кассета. Все это случилось на передовой в Запорожской области. Чудом все обошлось, его не зацепило, но чуть пошатнуло», – сказал собеседник агентства.
В Армении сообщили, что возведение статуи Иисуса Христа на данном этапе приостановлено
Министерство окружающей среды Армении пока не получило от благотворительного фонда «Гагик Царукян» какого-либо документа о выборе места для установки монументальной статуи Иисуса Христа. Об этом сообщает министерство, дополнительно информируя, что строительство статуи со стороны фонда на данный момент приостановлено.
«Оно начнется только после получения от компетентных органов соответствующих специализированных и экспертных заключений и разрешений для начала строительных работ», – говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве говорят, что выдадут профессиональное заключение по проекту после получения соответствующих документов. Гора Атис включена в список памятников природы Армении, пишет Радио Азатутюн.
На заседании правительства 7 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что бизнесмен Гагик Царукян представил в правительство документы относительно инициативы строительства большой статуи Иисуса Христа. Пашинян положительно оценил инициативу по возведению статуи, так как считает, что она повысит туристический интерес к стране.
Ранее, после торжественной церемонии начала возведения статуи, Министерство образования, науки, культуры и спорта потребовало прекратить любую деятельность на территории древнего памятника-крепости до представления проекта в установленном порядке и проведения профессионального исследования, хотя и посчитало идею монументальной статуи «Иисус Христос» приемлемой.
Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил о намерении установить статую Спасителя в январе этого года. 9 июля был дан старт возведению 33-метровой статуи, которую планируют разместить на 44-метровом постаменте.
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