Выпады против посла США в Грузии Келли Дегнан и вообще антиамериканская риторика «Грузинской мечты» и ее сторонников выглядят все более организованными. В ответ на открытое письмо бывшего члена правящей партии депутата Михаила Кавелашвили посол заявила, что не смогла дочитать его из-за обилия содержащейся в нем лжи. Этот ответ в «Грузинской мечте» сочли оскорбительным, а заместители глав сакребуло сразу в четырех регионах Грузии покинули «Грузинскую мечту» в знак солидарности с депутатом Кавелашвили.

Выступление заместителей глав сакребуло четырех муниципалитетов Западной и Восточной Грузии против посла Келли Дегнан вышло таким синхронным, что выглядело неудачным напоминанием о двух известных американских фильмах: «Спасти рядового Райана» и «Великолепная семерка».

Все четверо уже бывших членов правящей партии в своих заявлениях и в комментариях весь день возмущались, что посол Дегнан оскорбила рядового гражданина.

Так отрекомендовал себя депутат Михаил Кавелашвили в письме к послу США восьмого июля, в котором практически обвинил Дегнан в поддержке «Нацдвижения», критических к властям НПО, втягивании Грузии в войну и выразил недовольство молчанием Келли Дегнан, когда основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили называют олигархом. Поздно вечером в тот же день Келли Дегнан ответила:

«Письмо было полно лжи и теорий заговора. Я даже не смогла дочитать его до конца, мне было очень обидно».

Но еще обиднее стало покинувшим сегодня «Грузинскую мечту» местным депутатам за рядового гражданина Кавелашвили, а значит, за народ и государство:

«Я своей позицией отреагировал на заявление Келли Дегнан. Для меня неприемлемо, чтобы такими оскорбительными словами назывались грузинский народ, граждане Грузии и та правящая сила, которую избрал грузинский народ», – заявил теперь уже рядовой депутат Ахалцихского сакребуло Саба Кбилашвили.

Все четверо решили присоединиться к трем депутатам парламента – Михаилу Кавелашвили, Созару Субари и Дмитрию Хундадзе. Они ранее покинули ряды «Грузинской мечты», чтобы еще громче и откровеннее защищать интересы партии власти и ее основателя Бидзины Иванишвили. Так и образовалась «семерка» бывших «мечтателей».

«В мою «Грузинскую мечту» не вписывается то, что представитель главной дружественной страны в этой стране даже не дочитывает адресованное ему письмо до конца и оскорбляет Мишу Кавелашвили, депутата парламента Грузии. Лично для меня это тревожная новость и красная черта», – написал в Facebook Георгий Гамбашидзе, депутат из Лагодехи.

Между тем в лексике вставших на защиту рядового Кавелашвили местных депутатов из Лагодехи, Ахалцихе, Терджола и Чиатура явно прослеживались сказанные по этому поводу фразы председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. В минувшие выходные в эфире проправительственного POST TV он назвал ответ посла Кавелашвили, избранному, как подчеркнул председатель, народом, оскорбительным для грузинского государства.

Заданный Кобахидзе тон явно стал руководящим для представителей партии, которые прилежно разделили его мнение о том, что Дегнан не хватает дипломатичности, а выступившие против нее депутаты имеют право на свободу слова. Спикер парламента Шалва Папуашвили раскритиковал тех, кто в разгоревшемся скандале увидел усиление антизападной риторики. Он посоветовал не навешивать на людей ярлыки:

«Самая большая антизападность – это стигматизация человека из-за высказанного им мнения и оценки. Все эти заявления об антизападной кампании, о пророссийском курсе – это обычный пропагандистский прием. Это попытка части оппозиции вызвать какие-то меры (от Запада) против Грузии. Это война против собственной страны».

«Прекратите выполнять задания олигархического режима и его оправдывать», – призвал спикера парламента лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Такой тон разговора с послом США в Грузии не нравится многим. В соцсетях часто говорится о неверной логике «Грузинской мечты», финансовую помощь США принимающей, а рекомендации и критику – нет.

Многим вспомнилось, что это не первый случай нападок власти на американских дипломатов, сенаторов, представителей НПО, в этом в свое время преуспел и сам Бидзина Иванишвили.

В возобновлении антиамериканской риторики руководитель Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе видит очередную попытку власти защитить интересы Иванишвили:

«Пропаганда, нападки на наших европейских и американских друзей и партнеров рассчитаны лишь на то, чтобы Грузия отдалилась от своих евроатлантических целей. Это не ново – со стороны власти идет обыкновенная борьба за сохранение олигархического правления».

Властям и дипломатам США к нападкам со стороны «Грузинской мечты» не привыкать. Более двух лет с 2018-го посольство США оставалось без руководителя из-за того, что предлагавшаяся Вашингтоном кандидатура Бриджит Бринк, ставшей в итоге послом США в Украине, «Грузинской мечтой» считалась неприемлемой. Ее считали «просаакашвилевской».

Компромиссным вариантом оказалась кандидатура Келли Дегнан. Она приступила к своим обязанностям в январе 2020-го. «Медовый месяц» долго не продлился. Она также стала объектом критики со стороны «Грузинской мечты» и ее сторонников. Сама Келли Дегнан в том ответе Кавелашвили напоминает, что США поддерживает не конкретную партию, а грузинский народ. Сегодня Келли Дегнан посещает регион Самегрело-Земо Сванети в рамках 30-летия американо-грузинских дипотношений. Там она ознакомится с проектами, которые осуществляются при финансовой и материальной помощи США, в том числе и программа по безопасности, мониторингу и ремонту Ингури ГЭС.