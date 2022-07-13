Реки Абхазии представляют опасность

В понедельник 11 июля в 19.25 на пульт дежурного МЧС Абхазии поступил сигнал с просьбой о помощи от российских туристов, которые не могли преодолеть реку Хыпста у села Дурипш из-за резкого увеличения уровня воды в ней.

О подробностях их спасения «Эху Кавказа» рассказал начальник пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Роман Лабия:

«Трое граждан Российской Федерации выехали в предгорный район у села Дурипш, в верховьях реки Хыпста. Они перебрались на другой берег реки, видно, осматривали окрестности. А по возвращении увидели, что уровень воды в реке резко вырос, потому что в горах шли дожди. Вы понимаете? Они поняли, что могут не перебраться назад, и по телефону связались с нашими ребятами, попросили помощи. Из Сухума выехала группа поисково-спасательного отряда МЧС, благополучно переправила их через реку и доставила по месту жительства в Абхазии.

– А как их сумели переправить через реку?

– На машинах, КАМАЗах. Там нашли подходящее место. А туристы видели бурные потоки реки и испугались, что их может смыть. Там еще психологический фактор, потому что люди, приехавшие из больших городов и никогда не встречавшиеся с горными реками, вполне могут перепугаться. И слава богу, потому что их действительно могло унести.

– Да, вот как этих недавно в Сочи унесло туристов в море, которые остались ночевать…

– Под мостом, в русле реки… И тогда, в принципе, такая же была ситуация: пошли дожди и мощные потоки смыли их в море… И у нас в последнее время участились такие случаи вызова МЧС. С начала лета третий, а может, и четвертый. Люди вот такими маленькими группами, по два, по три человека, забираются в какие-то труднодоступные районы, а потом уже не могут выбраться, или какие-то страхи у них. И нашим ребятам приходится выезжать… Раньше были проблемы с организованными группами в горах, они куда-то уходили, и мы их искали, а сейчас вообще… люди, может, впервые в Абхазию приехали и идут туда, куда обычно даже местные не ходят. Но местный житель у нас утонул недавно на Бзыби…»

Эта трагическая история приключилась чуть раньше. 2 июля начались и велись силами личного состава поисково-спасательной части Гагрского района, сотрудниками ГИМС и пожарно-спасательной части Гудауты поиски пропавшего накануне сорокалетнего жителя поселка Бзыбь Гагрского района Сергея Нубаряна. Спасатели были осведомлены о том, что он любил рыбачить неподалеку от дома. Русло реки Бзыбь было осмотрено – сплавлялись на байдарках, проходили пешком, но на пятый день удалось найти только удочку пропавшего. 1 июля уровень воды был очень высоким, течение сильным, вода была загрязненная. Удочка рыбака была найдена в сложенном виде в 700-1000 метрах от места, где обычно рыбачил Нубарян, поэтому спасатели предположили, что мужчина не успел начать рыбачить, его унесло течением при попытке перейти реку. Пропавший страдал эпилепсией, и у него случались приступы во время рыбалки. Обычно он ходил на рыбалку с товарищами, но 1 июля решил отправиться за рыбой один… Мы продолжили разговор с Лабия:

«Так он утонул?

– Да, его смыла река. Это тот случай, когда в низовьях все было нормально, а в верховьях шли обильные дожди, и его смыло потоком при переходе реки.

– То есть тело нашли все же?

– Да, тело нашли два дня назад.

– И нашли где – в море или в реке?

– Мне сказали, что где-то при впадении реки в море».

А вчера в СМИ появилось сообщение, что река Кяласур, протекающая в низовьях по восточной границе Сухума, вышла из берегов из-за сильных дождей. В МЧС в данном случае обращений не было, но как сообщил глава администрации Сухумского района Алхас Читанава, река смыла часть дамбы и разрушила дорогу, ведущую в село Кяласур. В районе планируют приступить к ремонту дамбы и поврежденной части дороги после того, как уровень реки спадет. Дамба не капитальная, какое-то время она послужила, но сейчас ее надо срочно восстанавливать, чтобы возможные в будущем подъемы воды в реке не нанесли бы больше бед.

Мне сразу же вспомнилось, как наш эксперт по внутриполитическим вопросам Нугзар Агрба, у которого на левом берегу реки Кяласур, в селе Багмаран, есть дача, рассказывал в прошлом году, как разлившаяся река уничтожила большую часть всходов в его огороде. Но, позвонив ему сегодня утром, узнал, что на этот раз его огород уцелел:

«Хотя речка очень сильно поднялась, но мне помогло то, что мы до этого две дамбы сделали, метров по сто. Возвышение сделали на два метра, трактор работал, камни поднял, но это все, конечно, временное».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия