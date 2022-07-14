Компания Илона Маска получила авторизацию в Грузии

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба предлагает поменять Женевские дискуссии по безопасности и стабильности, которые не проводятся с декабря прошлого года, на менее политически ангажированные и проводить их в другом месте. Об этом Ардзинба сказал на встрече с новым российским послом Михаилом Шургалиным после вручения копий верительных грамот.

Ранее об инициативе проводить переговоры в «более нейтральном месте» заявили в российском МИДе.

«Ситуация в нашем регионе достаточно напряженная. Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье сейчас на паузе не по нашей инициативе, а по инициативе западных стран и Грузии. Мы предлагаем поменять женевскую площадку на менее ангажированную, и на город, где будут равные возможности и условия для работы для всех сторон переговорного процесса, в том числе и для Республики Абхазия», – сказал Ардзинба.

Как пишет ТАСС, глава абхазского ведомства также заявил о поддержке «специальной военной операции России».

«Видим, что она идет успешно, задачи выполняются, мы развиваем отношения с республиками («ДНР» и «ЛНР» – ред.), готовим соответствующие соглашения с ними. Эту поддержку будем продолжать», – сказал он.

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Шургалин назначен послом в Абхазии в конце мая указом Владимира Путина. Он стал третьим послом РФ в Сухуми, до него эту должность занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности. При этом фактически Двинянин завершил свою работу и вернулся в Москву еще в декабре прошлого года. Временным поверенным в делах РФ в Абхазии был назначен советник-посланник Максим Литвинов.

Шургалин ранее занимал пост замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ, в ведение которого входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Абхазия и Южная Осетия.