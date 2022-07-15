Зерно истины: Москва и Киев в шаге от соглашения

Финал «Голодных игр» – Украина и Россия могут подписать соглашение, позволяющее возобновить экспорт украинского зерна из черноморских портов, уже на следующей неделе. Участники встречи в Стамбуле демонстрируют сдержанный оптимизм, а СМИ обсуждают вероятный механизм обеспечения безопасности судов с продовольствием.

Коридор для экспорта зерна и другой агропродукции из Украины через Черное море может заработать уже на следующей неделе. После четырехсторонней встречи в Стамбуле между представителями России, Украины, ООН и Турции министр обороны страны-хозяйки Хулуси Акар заявил, что обсуждения были «позитивными и конструктивными» и все стороны согласились создать координационный центр в Стамбуле для содействия экспорту украинского зерна. Акар выразил надежду, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшие дни:

«Достигнуто соглашение по многим техническим вопросам, включая создание совместного координационного центра, который будет осуществлять совместный контроль на входе и выходе из гаваней и обеспечивать безопасность маршрутов судов, которые будут перевозить зерно и другие виды продовольствия. Мы видим, что все стороны готовы к соглашению, и, надеюсь, мы сможем прийти к соглашению путем координации с ООН. В связи с этим на следующей неделе украинская и российская делегации договорились снова встретиться в Турции».

Согласно информации влиятельного американского издания The Wall Street Journal, стороны, в частности, договорились о следующем предварительном механизме: зерно может вывозиться конвоями в сопровождении украинских кораблей из трех портов, для чего будет проведено частичное разминирование акваторий. Одновременно будет действовать режим прекращения огня для защиты судов. Достоверно известно, что один из указанных трех портов – Одесса. Остальные два, по информации СМИ, – Черноморск и порт «Пивденный» города Южный.

Военно-морские силы Турции при содействии наблюдателей ООН будут проверять порожние корабли, прибывающие в украинские порты. Изначально Россия хотела заниматься проверкой сама, заявляя, что эти суда могут использоваться для транспортировки западного оружия в Украину. Но в итоге, судя по всему, согласилась на компромиссный вариант. Кроме того, ООН создаст командно-контрольный центр в Стамбуле для мониторинга уровня угрозы для судов.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что прогресс действительно есть:

«Мы действительно прилагаем значительные усилия для возобновления поставок продовольствия на мировой рынок. И я благодарен ООН и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории необходим не только нашему государству, но, без преувеличения, всему миру. Если российская угроза судоходству в Черном море может быть устранена, это облегчит проблему глобального продовольственного кризиса. Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни мы согласуем детали с генеральным секретарем ООН».

Сам генсек Антониу Гуттериш, ранее не испытывавший особых надежд на положительный исход, не скрывает воодушевления. Глава Всемирной организации считает, что достижение компромисса в вопросе возобновления продовольственного экспорта из украинских портов может послужить основой и для других договоренностей – о заключении мира между Россией и Украиной:

«В Стамбуле мы увидели важный шаг, шаг вперед к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море. В мире, омраченном глобальным кризисом, сегодня у нас наконец-то появился луч надежды. Луч надежды на облегчение человеческих страданий и облегчение голода во всем мире. Луч надежды на поддержку развивающихся стран и наиболее уязвимых слоев населения. Теперь потребуется дополнительная техническая работа, чтобы материализовать сегодняшний прогресс. Но импульс ясен. В конце концов, целью всех сторон является не просто соглашение между Российской Федерацией и Украиной, а соглашение для всего мира. Давайте не будем забывать, что эти переговоры происходят в разгар кровавого конфликта, люди все еще гибнут. Бои все еще бушуют. Но обнадеживающие новости из Стамбула показывают важность диалога. Давайте черпать вдохновение в этом луче надежды, чтобы помочь найти путь к столь необходимому мирному решению путем переговоров в соответствии с уставом ООН и международным правом».

Генсек ООН разделяет высказанное турецким министром обороны предположение, что соглашение будет подписано на следующей неделе:

«Мы надеемся, что сможем собраться снова очень скоро. Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем прийти к окончательному соглашению. Но, как я уже сказал, для этого нужны добрая воля и приверженность всех сторон. Они показали свою заинтересованность. Я воодушевлен, я настроен оптимистично. В любом случае, это продемонстрировало, что стороны способны к конструктивному диалогу, и это, конечно, очень хорошая новость. Но (для достижения мира) предстоит долгий путь».

В Москве оптимизм господина Гуттериша разделять не стали. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова лишь признала, что по некоторым элементам удалось прийти к общей позиции. Но окончательное решение примут в столицах:

«Встреча была четырехсторонней. Действительно, состоялось предметное обсуждение вопросов по данной проблематике, удалось сформулировать некоторые элементы возможных договоренностей, которые сейчас по линии военных ведомств в своих столицах проговаривают Россия, Украина и Турция. После этого контакты должны быть продолжены в этом же формате».

Впрочем, как утверждают источники, политические разногласия преодолены. Не обошлось без уступок. Так, американский Минфин опубликовал заявление, в котором уточнил, что санкции США не касаются экспорта российских пищевых продуктов и минеральных удобрений.

Так что сторонам остается согласовать технические детали. В частности, как будут создаваться коридоры в минном заграждении украинских портов, как будет проходить мониторинг судов и какие гарантии безопасности может дать Россия украинским кораблям сопровождения. На сегодняшний день в одном лишь порту Одессы в ожидании вывоза находится более 20 миллионов тонн украинского зерна.