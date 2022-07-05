Москва поставила экономике мобилизационные планы

Россия заявляет об установлении полного контроля над территорией самопровозглашенной Луганской народной республики и обещает продолжить наступление на других направлениях. В Киеве признают потерю позиций, но обещают скорое контрнаступление. Разворачивает свое контрнаступление и НАТО – сегодня подписали протоколы о вступлении в альянс Швеция и Финляндия. Тем временем Москва постепенно переводит экономику на мобилизационные рельсы.

Российские войска установили полный контроль над Лисичанском. В Минобороны отчитались, что территория самопровозглашенной Луганской народной республики «освобождена». В Киеве отступление ВСУ объяснили опасностью окружения группировки и необходимостью сохранения войск для будущего контрнаступления, которое начнется, как только Украина получит обещанное Западом оружие. Оставаться в городе не имело смысла из-за тотального преимущества России в дальнобойной артиллерии. При этом украинские власти подчеркивают, что Лисичанск приковал к себе большие силы противника, что позволило подготовить укрепления на новой линии обороны в Донецкой области, которая, как утверждают в Киеве, является следующей целью россиян.

Президент России Владимир Путин косвенно подтвердил, что войска, принимавшие участие в штурме, нуждаются в отдыхе и перегруппировке:

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности. А другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу, и надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени».

Потеря Лисичанска, безусловно, еще одна неудача Украины на восточном фронте, но это не означает конец боев в Донбассе. ВСУ подготовили новые оборонительные рубежи между Бахмутом и Славянском, хотя сейчас и они находятся под интенсивным российским обстрелом. Впрочем, в очередном докладе британской разведки говорится, что относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении цели, которую она представила как непосредственную цель войны – так называемое освобождение Донбасса. Но новая линия обороны уже не позволяет российским войскам атаковать украинские позиции с трех сторон. Так что в Лондоне прогнозируют снижение темпов наступления.

Не все так радужно и в самой России. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве руководства страны вводить «специальные меры» в экономике для обеспечения «контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации». В числе прочего речь идет об увеличении рабочего времени, работе в выходные и запрете на отказ от выполнения контрактов по гособоронзаказу. Проект закона за подписью премьера Михаила Мишустина был внесен в Госдуму 30 июня. Правительству России предлагается предоставить право принимать решения о введении «специальных мер» на «отдельных производственных объектах».

«Законопроект вводит обязанность организаций заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставлять права исполнителям осуществлять закупки продукции, необходимой для выполнения гособоронзаказа у единственных поставщиков», – заявил на заседании Госдумы заместитель премьер-министра Юрий Борисов.

После утверждения закона, независимо от формы собственности, предприятия не смогут отказываться от заключения договоров и государственных контрактов на поставку товаров, а также от выполнения работ и оказания услуг. В пояснительной записке к законопроекту прямо говорится, что такое право правительству России необходимо для обеспечения, «в частности, специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины». То есть фактически Москва признает, что без «специальных мер» российская армия может испытывать серьезные проблемы с обеспечением.

На Западе придерживаются схожего мнения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал свое видение эффективности санкций в отношении России и вероятности того, смогут ли они остановить войну в Украине. По мнению Борреля, санкции постепенно освобождают Европу от зависимости, «которая долгое время препятствовала ее политическому выбору перед лицом агрессивности Владимира Путина».

«Конечно, столь быстрое отвыкание от российской энергетики также создает серьезные трудности для многих стран ЕС и для некоторых секторов экономики. Но это цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы предпринимаем необходимые шаги для решения этих проблем в условиях полной солидарности», – пишет Боррель.

По мнению главного европейского дипломата, сейчас воздействие санкций на Россию малозаметно, однако со временем их влияние усилится, так как невозможность свободно торговать приведет к снижению доходов российского бюджета.

Еще одним малоприятным фактором для Москвы является грядущее расширение НАТО. Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в альянс. Правда, для получения официального членства необходима еще ратификация документов всеми 30 странами-участницами военно-политического блока.

«Это хороший день для Финляндии и Швеции и хороший день для НАТО. С 32 странами за столом мы будем еще сильнее, а наши люди будут в еще большей безопасности, поскольку мы сталкиваемся с самым большим кризисом безопасности за последние десятилетия», – заявил на церемонии генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала войны в Украине, «потому что нападение России на Украину создало фундаментально новые условия в плане безопасности в Европе».