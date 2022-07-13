Голодные игры, в которые играет Кремль

Военные делегации Турции, России и Украины пытаются прийти к консенсусу относительно вывоза украинского зерна. Представители трех стран собрались в Стамбуле для решения продовольственного кризиса, который эксперты прогнозируют в случае, если Москва и Киев не найдут механизмов возобновления поставок, прерванных российским вторжением. Кремль декларирует готовность решить вопрос и даже заявил о паузе в боевых действиях. Но украинские власти утверждают: все это лишь риторика, призванная ввести в заблуждение мировое сообщество. Россия продолжает обстреливать мирные города и воровать продовольствие на оккупированных территориях.

Вопрос вывоза сельхозпродукции из черноморских портов Украины собрал в турецком Стамбуле представителей Киева, Москвы, Анкары и ООН. Причем делегации, прибывшие на переговоры, обозначены как военные. Деблокада морского экспорта зерна и других продуктов должна нивелировать опасность продовольственного кризиса, о котором наперебой предупреждают международные эксперты. Сейчас Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше, но эти каналы позволяют экспортировать лишь небольшую долю довоенных объемов. После российского вторжения украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия.

В Москве заявляют: российская делегация привезла в Стамбул целый пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Об этом, в частности, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков:

«Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса».

Прогнозы относительно результатов стамбульской встречи изначально были довольно туманными. Так, в интервью испанской газете El Pais глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры по зерну находятся на финальной стадии, и выразил надежду на то, что Россия в последний момент не выдвинет новых, заведомо неприемлемых условий:

«Мы в двух шагах от договоренности с Россией. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои «Голодные игры», они будут продолжать настаивать на важности переговоров».

При этом, по мнению министра, хоть Москве и не хочется, чтобы мир и в первую очередь страны Азии и Африки винили ее в продовольственном кризисе, тем не менее есть потенциальная причина, по которой Россия может изменить свою позицию:

«Они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят избавить их от недостатка пищи. Но правда и в том, что Россия не заинтересована, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, то получим доход от международных рынков, и это сделает нас сильнее».

Генсек ООН Антониу Гуттериш, со своей стороны, особого оптимизма от переговоров в Стамбуле и вовсе не испытывал:

«Мы действительно усердно работаем, но путь еще долог. Многие люди говорят об этом. Мы предпочитаем пытаться сделать это».

Стороны сваливают вину за прекращение поставок друг на друга. Украина утверждает, что Россия установила полноценную морскую блокаду, Москва в ответ обвиняет Киев в минировании акватории портов. На это украинцы справедливо замечают, что, если в минных заграждениях появятся проходы, нет гарантий, что ими не воспользуется российский флот.

Сейчас на столе переговоров, по данным мировых СМИ, – следующая схема: украинские ВМС будут сопровождать суда с зерном через минные поля, а российский флот обязуется не нападать на них во время проводки судов. Турция же при поддержке ООН займется досмотром идущих в Одессу судов, чтобы не допустить провоза на них оружия. Это требование России.

По различным данным, в портах Украины сейчас находится порядка 21 млн тонн зерна. В нем сегодня больше всего нуждаются ближневосточные и африканские страны.

Впрочем, по другим вопросам разговор между Киевом и Москвой не продвигается вовсе. Объявленную Россией «оперативную паузу» в боевых действиях власти Украины называют насмешкой над мировым сообществом. Именно в период объявленной «паузы» города страны поверглись массированным обстрелам:

«Многие говорили о якобы «оперативной паузе» в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту «паузу». Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы на разных направлениях. Но, конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза. Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством с нашей родной украинской земли», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Утром 13 июля, когда в Стамбуле собирались переговорщики, российские военные нанесли около трех десятков ударов по разным населенным пунктам Николаевской области. По данным украинской стороны, в результате погибли по меньшей мере пятеро мирных жителей. А число жертв обстрелов городка Часов Яр к сегодняшнему дню выросло до полусотни человек. Спасатели до сих пор разбирают завалы на месте жилых домов.

В Киеве уверены: объявленная российскими властями «оперативная пауза» вовсе не гуманитарная акция, а передышка для наземных войск перед новой попыткой наступления на востоке Украины. Генштаб ВСУ отмечает, что в последние недели в соседней Беларуси оживилось движение войск и техники, а также полеты боевой авиации. И хоть в Киеве уверены, что у Минска нет достаточно сил и средств для вторжения в Украину, однако ВСУ активно готовятся к отражению возможной агрессии с севера.