«Пицундский вопрос»: не только «против», но и «за»

Обе основные политические силы Абхазии, оказавшись в оппозиции, неизменно переходят в наступление, а их оппоненты, соответственно, – в оборону. Весьма парадоксальным образом проявляется это в области внешней политики, когда только что клеймившие другую сторону в «продаже национальных интересов» вдруг становятся объектом жесткой критики в том же от тех самых, кто только что находился в исполнительной власти.

Как тут не вспомнить, например, шквал возмущения со стороны партии «Амцахара» таких политиков, как Аслан Бжания, Алхас Квициниа, Ирина Агрба и других осенью 2014 года, когда обсуждался подготовленный российской стороной договор «О сотрудничестве и интеграции». Впрочем, объективности ради надо сказать, что он и впрямь содержал ряд неприемлемых для абхазской стороны моментов, ставящих под большое сомнение ее суверенитет. (Впоследствии абхазские наблюдатели увяжут это с «сурковскими интригами».) После доработок абхазской стороной эти положения были исключены из текста, который в итоге получил и другое название – «О сотрудничестве и стратегическом партнерстве».

Многие наблюдатели в Абхазии затем отмечали, впрочем, что тогдашняя исполнительная власть во главе с президентом Хаджимба, устояв под натиском тогдашней оппозиции, которая, разумеется, призывала к ее отставке, была в то же время и сама во многом удовлетворена изменениями в названном договоре.

Ну, а после смены власти в марте 2020 года, когда оба основных политических лагеря поменялись, причем не в первый раз, местами в конфигурации «власть – оппозиция», уже лидеры партий и общественных организаций Адгур Ардзинба, Темур Гулия, Аслан Барциц, Кан Кварчия и другие повели критику заявлений, проектов документов и решений в области внешней политики. Вот и на сей раз, после обсуждения на заседании профильного комитета абхазского парламента «пицундского вопроса» только ленивый, как говорится, из оппозиционеров не дал интервью, не выступил с заявлением, где резко осуждаются действия исполнительной власти. Сторонники же власти рассуждают о том, что арендующие эту знаменитую госдачу (откуда осенью 1964-го отдыхавшего там Никиту Хрущева его политические оппоненты вызвали в Москву, чтобы снять со всех постов) не могут заняться там капитальным строительством, а потому и требуется внесение изменений в действующее соглашение. Об этом говорил и президент Аслан Бжания на встрече с жителями Пицунды: новое соглашение ничего в принципе для них и Абхазии не меняет за исключением формы собственности на недвижимость, а необходимо это в связи с тем, что бюджетное законодательство РФ не позволяет осуществлять финансирование объектов, не находящихся в собственности РФ.

При этом к политической оппозиции в данном случае, как правило, присоединяются и те представители абхазского общества, которые придерживаются нейтралитета во внутриполитической борьбе, но выступают категорически против любых уступок другим странам, включая и главного стратегического партнера.

Так, вчера спикер Абхазской национальной конференции доктор исторических наук Гурам Гумба опубликовал заявление АНК. Вот фрагмент из него:

«В Народное собрание – Парламент Республики Абхазия направлено на ратификацию «Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазии и порядке его использования». Текст данного соглашения не оставляет никаких сомнений в том, что в нарушение Конституции и законов Республики Абхазия из-под юрисдикции абхазского государства выводится часть ее территории. Слова «аренда земли» в указанном соглашении никого не должны вводить в заблуждение, поскольку расположенные на территории госдач здания, передаваемые в собственность Российской Федерации, и те, которые планируется построить в будущем, неотделимы от земли, на которой они находятся, что означает их безвозвратное отчуждение… Положение еще усугубляется тем, что речь идет о фактическом отчуждении от Республики Абхазия 164 га, из которых 156 га – особо ценные земли уникальной реликтовой пицундской рощи, являющейся на протяжении нескольких тысячелетий сакральным местом для абхазского народа, где находится одно из семи древнейших святилищ, оберегающих Абхазию. Трудно сказать, чем вызвана необходимость изменения Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерации от 1995 о передаче в бессрочную и бесплатную аренду данной территории Российской Федерации, поскольку нет никаких убедительных аргументов, обосновывающих необходимость изменения формы собственности. Никто и никогда не ограничивал правительство Российской Федерации в праве пользования данной территорией. Данный вопрос поднимался еще в 2010 г, но в связи с протестом подавляющего большинства гражданского общества Абхазии он был снят с повестки. Подписав данное соглашение без предварительного обсуждения и вынося его на ратификацию в парламент, нынешнее руководство Республики Абхазия не могло не знать, что это вызовет резкое неприятие со стороны общества и свойственную нашему менталитету эмоциональную реакцию. Возникает вопрос – кому это выгодно?»

В завершение заявления говорится: «В последнее десятилетие в Абхазии складывается довольно парадоксальная ситуация: гражданскому обществу Абхазии нередко приходится выступать в защиту государственных интересов Абхазии, которые игнорируются руководителями государства. Как могло так случиться, что мы выбираем в руководство нашего государства людей не только не предлагающих каких-либо концепций, программ по развитию, но и не способных защищать национальные интересы, не верящих в способность своего народа на самостоятельное развитие, в его независимое и достойное будущее?.. Обращаемся к депутатам парламента Республики Абхазия с призывом проявить государственное мышление и гражданское мужество и не ратифицировать данное соглашение. Учитывая, что Абхазия – это единственная на планете этнокультурная ниша рассеянных не по своей воле по миру абхазов, считаем целесообразным принятие парламентом Республики Абхазия специального постановления о введении временного запрета передачи или продажи недвижимого имущества государственных объектов в собственность до тех пор, пока не будут возвращены в Абхазию большинство потомков незаконно лишенных своей собственности и имущества, изгнанных из своей Родины абхазских беженцев XIX века, не будут обеспечены права граждан Абхазии на достойную жизнь».

Поскольку для многих в обществе было непонятно, что это за Абхазская национальная конференция, мы решили донести информацию о ней, взяв ее, что называется, из первоисточника, и связались с Гурамом Гумба. Вот что он пояснил:

«В прошлом году мы провели эту конференцию – Абхазскую национальную конференцию, и потом на ней было решено сделать ее постоянно действующей.

– То есть она как общественная организация?

– Да, как общественная… Ну, вообще-то как научно-аналитическая. Но такую нельзя регистрировать, и мы ее зарегистрировали как общественную. В связи с пандемией и так далее долго не собирались, но теперь начнем активно действовать».

Гумба подтвердил свое отношение к любой властной команде в послевоенной Абхазии, независимо от персоналий:

«Те, которые сейчас в оппозиции, если бы находились у власти, то же самое делали. А те, кто сейчас во власти, говорили бы то же, что сегодняшняя оппозиция. Надоело все это уже».

Между тем сторонники властной команды не сразу, но приступили к «оборонительным действиям». В минувший четверг 14 июля политическая партия «Амцахара» сделала заявление, где, в частности, говорится:

«Высказываются разные мнения на этот счет. При этом представители нынешней оппозиции активно муссируют тезис об отчуждении территории. Рекомендуем оппозиционным силам внимательно изучить соглашение, где четко зафиксирована аренда земли сроком на 49 лет. Согласно ст. 5 Конституции Республики Абхазия земля является собственностью народа Республики Абхазия и не может быть предметом купли-продажи. Считаем, что оппозиционные силы пытаются использовать эту ситуацию в личных интересах с целью зарабатывания политических очков… Комплекс зданий этой государственной дачи будет использоваться для приема особо охраняемых высших должностных лиц Российской Федерации. Активизация контактов с высшим руководством Российской Федерации входит в число жизненно важных интересов Республики Абхазия. Народ Абхазии достойно оценивает усилия, прилагаемые высшим руководством России по поддержанию мира, защиты суверенитета и национальной безопасности страны, развития экономики, социальной сферы. Призываем все общественные и политические силы Абхазии со всей ответственностью и взвешенно подходить к своим высказываниям по данному вопросу. Надеемся, что Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия еще раз тщательно изучит соглашение и примет стратегически верное решение».

Секретарь Совбеза республики Сергей Шамба, выступая в данном случае в качестве председателя политической партии «Единая Абхазия», 15 июля по поводу дискутируемой в обществе темы государственной дачи «Пицунда» сделал заявление. В нем, в частности, говорится:

«Процессы, происходящие в сегодняшнем мире, увеличивают геополитические, военные и экономические риски для нашей страны. И вновь перед нами встает острейший вопрос сохранения нашего государства и этноса. Все остальное является второстепенным в сравнении с этой задачей… Опыт карабахской войны 2020 года показывает, что «разморозка» военно-политических конфликтов, которая казалась невозможной после 2008 года, вновь выходит на повестку дня в нашем регионе... Идущая совсем недалеко от нас военно-политическая конфронтация вокруг Украины может легко перенестись и в наш регион. Совершенно очевидно, что сохраниться в этой ситуации Абхазия может только в союзе с другим, более сильным государством. Пока таким государством является только Российская Федерация. И только российский военно-политический «зонтик» гарантирует мир и спокойствие наших граждан. Как известно, Россия имеет в нашей стране собственность в виде Посольства РФ, Дома Москвы в Сухуме. Земли под этой собственностью используются на основе арендных отношений. Тем удивительней для нас та полемика, которая развернулась вокруг государственной дачи «Пицунда», которая находится в аренде у российской стороны по Соглашению между Правительством Республики Абхазия и Главным управлением охраны Российской Федерации от 14 сентября 1995 г. …Готовящаяся сегодня передача объектов на этой территории в собственность Российской Федерации, конечно, является не только формой выражения огромной благодарности нашему союзнику – соседу, но и способом укрепления братских связей между нашими странами и обеспечения безопасности нашей страны. Наличие на нашей территории объекта, на котором отдыхают высшие должностные лица России, а это предполагает статья 6 соглашения, гарантирует, что любой агрессор воздержится от авантюрных действий в отношении нас. Вряд ли найдутся сумасшедшие, готовые поднять в воздух боевые беспилотники в ситуации, когда на пицундской госдаче отдыхает кто-то из высших должностных лиц РФ. Ведь тогда это будет считаться актом агрессии не только против Абхазии, но и против России. Что касается вопросов собственности и суверенитета, то передача в собственность этого объекта не предусматривает отчуждения земли в пользу другого государства».

Начали высказываться и отдельные сторонники действующей власти. Доктор исторических наук, этнолог Валерий Бигуаа выступил в «Фейсбуке» с постом, основные мысли которого он изложил сегодня в беседе с «Эхом Кавказа»:

«Если речь будет идти о купле-продаже земли, то я, как любой другой абхаз, против. Но я не думаю, что в этом документе может идти речь о продаже земли. Земля не продается и не покупается по Конституции, она принадлежит государству, принадлежит народу. Но если речь о недвижимости, которая там, в Пицунде, на земле стоит, тогда, я думаю, оспаривать не стоит. Почему? Потому что Россия – правопреемница Советского Союза. А дача была построена силами Советского Союза. Если мы будем говорить, что мы построили, это будет неправда. Мы никогда бы не построили эту дачу. Я, правда, там не был, но знаю все же, что представляет собой дача. Если Россия хочет это у нас арендовать сроком на 49 лет, а это самый большой срок, то это вполне приемлемый вариант. Здесь ничего плохого нет. Во-первых, они будут обустраивать эту дачу. И, во-вторых, если там будут отдыхать представители высшего эшелона власти России, то мы будем защищены больше, чем сейчас защищены».

Заведующий кафедрой теории права Сочинского филиала РУДН, председатель абхазской общины города Сочи Беслан Камкия в той же соцсети написал:

«Вопрос: где построено самое большое здание посольства России на всем постсоветском пространстве? В Абхазии. Это случайно? Наверное, каждый из нас может ответить правильно, даже не имея специальных знаний. А теперь государственная дача, она же правительственная резиденция, она же пансионат для отдыха высших государственных лиц Российского государства. Для Абхазии это имеет значение не меньше, чем расположение военной базы. Абхазия в силу размещения в ней правительственных дач и резиденции стала местом пребывания известных всему миру лидеров зарубежных стран, таких как Фидель Кастро, Жорж Помпиду, Хо Ши Мин, Синдзо Абэ и т. д. Здесь, именно в Абхазии укреплялись дружеские отношения Советского Союза с государствами мира. И сегодня Абхазия, располагаясь на пересечении мировых геополитических центров влияния и противостояния, может стать ареной деятельности мирных мировых по значимости институтов. Можно с большой уверенностью предположить, что Пицундская российская резиденция, о которой идет речь сегодня, станет такой площадкой. Абхазия в таком случае прирастает статусом самой защищенной страны, на которой решаются международные проблемы безопасности и укрепления мира на планете. Хочу еще сказать вот что. Так получилось: все, что строилось в Абхазии Россией и не только ей, здесь, в Абхазии, осталось. Представим, если бы были запреты со стороны абхазских властей на предоставление права строительства внешним инвесторам на своей территории, у нас сегодня многого не было бы. Друзья, будем добры и открыты всем нашим друзьям и союзникам, и стабильнее станет Абхазия».

Но оппозиционеры продолжают наступление. Вчера под заголовком «Должны уйти в отставку» было опубликовано «Обращение граждан и руководителей политических и общественных организаций Абхазии к Народному Собранию – Парламенту 7-го созыва». В нем утверждается, что «отношения между РФ и РА по «Пицундской госдаче» и дальше должны строиться на основе Соглашение от 1995 года. Считаем, что члены кабинета министров, позволившие себе втайне от граждан одобрить Соглашение об отчуждении общенародной собственности, должны уйти в отставку. Обращаемся к Народному Собранию – Парламенту Абхазии с предложением о снятии с сессионной повестки вопроса о ратификации вышеуказанного соглашения». Обращение подписали Алхас Аргун, Ахра Аристава, Адгур Ардзинба, Аслан Барциц, Ахра Бжания, Аида Чачхалия, Адгур Лагвилава, Батал Джапуа, Владимир Зантария, Геннадий Маргания, Темур Гулия, Мурат Аджба, Наира Амалыиа, Руслан Ладария.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия