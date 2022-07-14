«Президент переходит красные линии»

Передаче в собственность федеральной службе охраны России государственной дачи «Пицунда» была посвящена сегодня пресс-конференция депутатов шестого созыва парламента Абхазии в конференц-зале «Атриум-Виктория». Они намерены обратиться к депутатам с предложением провести парламентские слушания. Экс-депутаты уверены, что необходимо провести экспертизу на предмет соответствия соглашения с Конституцией РА. А экс-спикер Валерий Кварчия заявил, что парламент должен снять вопрос с обсуждения.

Десять депутатов шестого созыва парламента, из них шесть бывших председателей комитетов, высказали свое мнение о самой обсуждаемой сегодня теме в Абхазии – о передаче госдачи «Пицунда» ФСО России. Вела пресс-конференцию ранее возглавлявшая бюджетный комитет Натали Смыр.

Хронологию того, как рассматривался вопрос Пицунды в парламенте шестого созыва, представил экс-спикер парламента Валерий Кварчия. Он напомнил, что государственная дача была построена в советское время. С распадом СССР данный объект был национализирован. В 1995 году госдача в качестве акта доброй воли Республикой Абхазия передана в бессрочное пользование ФСО России.

«Казалось бы, что еще надо? Но нет. Позже в нарушение законов РА кому-то захотелось ее продать или же передать в собственность другому, хоть и дружественному нам государству, Российской Федерации», – отметил Валерий Кварчия.

16 апреля 2021 года по предложению Госкомитета по управлению государственным имуществом кабмином было принято постановление о передаче в собственность России объекта на территории РА и порядке его использования. Согласно проекту соглашения, РА передает в собственность РФ весь имущественный комплекс госдачи, а также отдает в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия получит и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га. Всего от Республики Абхазия отчуждается 301 га.

Проект соглашения и постановление кабмина поступили 27 апреля 2021 года в парламент для ознакомления. Профильным комитетам было поручено вынести предварительное заключение. 9 сентября 2021 года в парламент поступило открытое письмо от 1670 граждан Пицунды, они призывали депутатов не давать свое согласие на подписание соглашения. Далее вопрос рассмотрели на расширенном заседании профильных комитетов. В итоге парламент не поддержал постановления кабмина и проект соглашения, так как они нарушают положения Конституции РА и отдельные законы.

«Однако спустя четыре месяца после этого обсуждения, без учета мнений парламента и общественности, без обсуждения вопроса на Совбезе представитель правительства РА в Москве 19 января 2022 года практически нелегально подписывает вышеназванный проект соглашения. И это становится известным лишь спустя пять месяцев. В настоящее время соглашение представлено на ратификацию парламенту седьмого созыва. Похоже, что с самого начала инициатива исходит от нашего правительства. Вряд ли к ней напрямую имеет причастность высшее руководство Российской Федерации», – сообщил экс-спикер.

Валерий Кварчия напомнил, что, согласно уголовному кодексу РА, за действия против РА, направленные на передачу иностранному государству всей территории РА, либо отделение от территории РА ее части, можно получить срок от 10 до 15 лет, а за ведение с иностранным государством антиконституционных переговоров – срок от 5 до 10 лет. Экс-спикер обратился к депутатам парламента с предложением снять с обсуждения вопрос ратификации соглашения.

Экс-председатель комитета по правовой политике Валерий Агрба говорил о правовом аспекте. Он выделил три блока. Это процедурные вопросы и нарушения, связанные с подготовкой и подписанием соглашения, аргументы руководителей государства о необходимости ратификации соглашения и соответствия соглашения действующим законам и Конституции РА.

Он напомнил, что после признания РФ независимости Абхазии с определенной периодичностью этот вопрос поднимался при президентах Сергее Багапш, Александре Анкваб, Рауле Хаджимба, но так и оставался на уровне разговоров. По его словам, по теме разграничения собственности и одобрении передачи государственной дачи «Пицунда» принято три постановления правительства: 4 марта, 16 апреля и 2 декабря 2021 года. Все эти три постановления приняты опросом, т.е. без проведения заседания кабинета министров, в нарушение регламента.

«Тайно было подписано само соглашение 19 января 2022 года. Мы еще являлись депутатами шестого созыва. И в соответствии с частью 1 статьи 7 закона о международных договорах Министерство иностранных дел должно было проинформировать Народное Собрание о заключении международного договора. Это также сделано не было», – уточнил Валерий Агрба.

Далее он сообщил, что из всех заинтересованных органов только Минюст представил свое заключение, в котором говорится об обеспечении прав и свобод граждан Абхазии, проживающих в Пицунде.

В соглашении 1995 года не обозначен срок его действия, значит, оно действует бессрочно. А при подписании соглашения о передаче в собственность госдачи Пицунда от 19 января 2022 года забыли прописать о прекращении действия соглашения 1995 года. Возникнет вопрос, какое из двух соглашений подлежит применению?

Еще один пробел. В соответствии с новой редакцией соглашения, в пользование на условиях аренды вместе с земельным участком передается участок акватории моря. Но в абхазском законодательстве отсутствует Водный кодекс. Значит, необходимо руководствоваться Водным кодексом СССР. Но советское законодательство не предусматривало передачу участка акватории моря в аренду иностранному государству.

Как известно, госдачу «Пицунда» планируют передать на основе международного соглашения, которое подлежит ратификации. В соответствии с законодательством как России, так и Абхазии ратифицированные международные соглашения имеют приоритет над внутренним законодательством и обладают большей юридической силой, чем национальное законодательство.

Валерий Агрба отметил важный вопрос статуса граждан Абхазии, проживающих на участке территории, подлежащей передаче в соответствии с подписанным соглашением. По его словам, возможно в будущем могут возникнуть обстоятельства, которые будут напрямую затрагивать их законные интересы. В соответствии со статьей 9 соглашения на объект, участки и подразделение ФСО РФ распространяются привилегии и иммунитеты.

Валерий Агрба сказал, что планирует обратиться к депутатам с предложением: «В соответствии с законом о международных договорах парламент может инициировать проведение научной экспертизы данного соглашения до его ратификации с привлечением ученых Абхазского госуниверситета, экспертов в области земельного права, закон это предполагает. Второе наше предложение, чтобы депутаты парламента обратились в Конституционный суд Республики Абхазия на предмет соответствия данного соглашения Конституции РА».

Гарри Кокая эмоционально прокомментировал встречу президента Аслана Бжания с жителями Пицунды. По его словам, общество уже осознало, что Аслан Бжания переходит красные линии:

«Тайно подписывать соглашение и потом приходить к жителям Пицунды, говорить им по факту, что вы не должны возмущаться, потому что испортите отношения с Российской Федерацией. Он считает, что тем, что мы отдаем земли, дачи, имущество абхазского народа, укрепятся отношения Абхазии и России. Укреплять наши добрососедские и партнерские отношения нужно другими способами. Нужно проводить глубокие реформы, бороться с коррупцией, показать, что мы, как государство, состоялись. Для этого нас Россия поддерживает, не для того, чтобы нас дотировать постоянно».

Натали Смыр сообщила, что в ходе пресс-конференции она получила сообщения от российских чиновников о том, что абхазской стороне из России никто не ставил каких-то требований по поводу госдачи, более того, не было угроз, что будут проблемы с финансированием, выдачей зарплат и т. д. По ее словам, инициатива исходит от абхазской стороны.

«Это некая манипуляция и, правда, порождение у нас иждивенческих настроений, это очень некрасиво со стороны руководства», – заметила Натали Смыр.

Алхас Джинджолия отметил, что депутатов будут еще не раз «подставлять» в этих вопросах. Он пояснил: «Это же целая повесточка, уже не первая президентская администрация поднимает вопросы из этой папки. Чтобы вам было легче, на последней сессии были выдвинуты предложения по изменению регламента, касающиеся пресс-службы. Делайте все эти обсуждения в открытом режиме, вам будет легче, либо перечень тех вопросов, которые придут за ФСО, поверьте, оставит на вас не лучший отпечаток. Потому что давление будет беспрецедентным со стороны исполнительной власти, которая сегодня в таком режиме пытается протащить вопрос ФСО».

Бывшие парламентарии планируют обратиться к депутатам с предложением провести экспертизу соглашения на предмет соответствия его Конституции РА законами и подзаконным актам. А сами они намерены создать общественную организацию, в которую войдут народные избранники не только шестого, но и других созывов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия