Грузинская оппозиция начинает параллельный процесс по выполнению рекомендаций ЕС

В Стамбуле в пятницу подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты - в условиях продолжающегося российского вторжения.

Представители Украины и России подписали 2 отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договорённостей.

Со стороны Украины соглашение подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, со стороны России - министр обороны Сергей Шойгу. Свои подписи под документами поставили также президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Согласно подписанным документам, в Чёрном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Россия блокировала их с начала войны 24 февраля.

Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов. Также маршрут будет разминирован, однако речь не идёт о полном разминировании акватории портов. За погрузкой зерна будут наблдать команды, состоящие из представителей Украины, Турции и ООН. Сопровождать суда будут только корабли украинского флота.

Военно-морские силы Турции совместно с наблюдателями Координационного центра в Стамбуле будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты. Так хотят устранить опасения России, что эти суда якобы могут использовать для перевозки западного оружия. Проверки будут осуществляться в территориальных водах Турции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш признал, что призвать стороны к соглашению было непросто. Он назвал подписанный документ "маяком надежды в Черном море", который поможет миру предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил российскую и украинскую сторону за достижение согласия. Эрдоган подчеркнул, что война между Россией и Украиной затрагивает не только их, но и благополучие всего мира, и призвал к прекращению войны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подписал в Стамбуле меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в комментарии Би-би-си выразил надежду, что первые грузовые суда смогут выйти из Одессы уже на следующей неделе. Сейчас в одесских элеваторах ожидают отправки около 20 млн тонн зерна.

После начала войны объем украинских грузоперевозок по Черному морю сократился на 95%. Подходы к портам заминированы. Несколько портов, в том числе все порты на Азовском море, сейчас контролируются Россией.