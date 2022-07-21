«Грузинская мечта» отказывается от слов, но не от дела

Закулисное и заочное противостояние «Грузинской мечты» с евроструктурами становится открытым. Пресс-секретарь Еврокомиссиии Питер Стано жестко отреагировал на критику представителей грузинской власти в адрес покидающего Грузию посла ЕС Карла Харцеля. Скандал совпал с визитом в Тбилиси европарламентариев, которых ранее резко критиковал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Антиевропейской риторикой отличился и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Оба сегодня должны встретиться с европарламентариями лицом к лицу.

Так открыто «Грузинскую мечту» в Брюсселе, тем более в структурах исполнительной власти ЕС, еще не критиковали. Несмотря на то, что антиевропейская риторика, выпады в адрес европарламентариев, а также утверждения о том, что европейские лидеры хотят втянуть Грузию войну, стало политической традицией лидеров правящей силы.

Видимо, для Еврокомиссиии последней каплей стало вчерашнее заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Он высказал от имени власти недовольство работой посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, завершившего свою миссию.

Лидера поддержали другие депутаты, а глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе вообще возложил вину на уже бывшего посла за то, что Грузия не получила статус кандидата на членство ЕС:

«Господин Харцель мог бы лучше поработать для того, чтобы Грузия получила статус кандидата».

Такое перекладывание ответственности на другого возмутило не только представителей грузинской оппозиции, но и главного пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Питера Стано:

«Грузия: реализация реформ и повестка ЕС - задача для внутренних политиков. Обвинения других в собственных нереализованных амбициях только подтверждает необходимость большего времени, чтобы понять, как работает Евросоюз, и что реформы - это домашнее задание. ЕС полностью поддерживает Карла Харцеля, который проделал большую работу для связей Грузии с ЕС», – написал Питер Стано на своей странице в Twitter.

Никто не оскорблял Карла Харцеля, просто люди высказали свое мнение, завил в ответ генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Уже второй день грузинское общество слышит от представителей власти, что всех ранее сделанных заявлений о том, что Запад хочет втянуть Грузию в войну, а также критики в адрес послов США Келли Дегнан и ЕС Карла Харцеля вовсе не было.

А если и было что-то сказано на эти темы, то их неправильно поняли и с искажением сути донесли до западных партнеров. Не обошлось со стороны депутатов «Мечты» и без напоминания журналистам о профессиональной ответственности в таких вопросах. А возложивший ответственность на посла ЕС депутат Николоз Самхарадзе даже вступил в спор с журналистами:

«Вы не сможете найти цитату, в которой политик, депутат «Грузинской мечты» говорит, что ЕС хочет втянуть Грузию в войну. Исключено, такого нет, и вы не сможете ее привести».

Самхарадзе решительно не хотел вспоминать заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя партии Ираклия Кобахидзе о намерении западных лидеров втянуть страну в войну.

6 июля лидер партии власти Ираклий Кобахидзе настаивал, что, «если бы Грузия ввязалась войну, ей был бы гарантирован статус кандидата». При этом он не мог понять, почему журналисты не улавливали ход его мысли.

«Вы что, не понимаете содержащуюся в заявлениях (лидеров ЕС) логику? Если Грузия завтра ввяжется в войну, она гарантированно получит статус кандидата, сначала подтвердите, что вы понимаете эту логику», – добивался тогда согласия журналистов Кобахидзе.

А выпады по отношению к европарламентариям, особенно со стороны Иркалия Кобахидзе, – отдельная глава в антизападной традиции, сложившейся у представителей власти, в том числе и премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Поэтому особо интригующим выглядит запланированная на сегодняшний вечер их встреча с делегацией европарламента. В нее входит и Виола фон Крамон, которую Ираклий Кобахидзе заочно обвинял в покрывательстве «преступников», то есть находящихся в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного ТВ «Мтавари» Нику Гварамия. Все это было связано с критикой европарламентариев и резолюцией от 9 июня с призывом ввести санкции против Бидзины Иванишвили за его пагубную роль в развитии грузинской демократии и неформальное правление.

Этой резолюции, по словам того же Кобахидзе, «грош цена». Не нравится правящей партии и пункт о деолигархизации из 12 рекомендаций ЕС. Именно оценка готовности к их исполнению является главной задачей представителей Европарламента из комитета по внешним связям, прибывших 20 июля с двухдневным визитом в Тбилиси.

Накануне европарламентарии встречались с президентом, оппозицией, парламентским большинством и гражданским сектором. Сегодня с утра они направились в регион Шида Картли, в село Одзиси, где российскими пограничниками проведена оккупационная линия, отделяющая Южную Осетию от остальной части Грузии. Журналисты обратили внимание, что делегацию из Европарламента не сопровождали представители грузинского правительства.

До позднего вечера не было информации о встрече евродепутатов с Гарибашвили и Кобахидзе.

Особых успехов не было у группы из Брюсселя и по итогам встреч в парламенте. «Грузинская мечта» всю ответственность взваливает на три оппозиционные партии в парламенте – «Нацдвижение», «Стратегию Агмашенебели» и «Лело», называя их радикальной оппозицией. Эти партии отказываются принимать участие в рабочих группах, которые «Грузинская мечта» стала создавать для выполнения 12 условий ЕС.

И после встречи с европарламентариями, несмотря на их призывы не упускать шанс и работать совместно, оппозиционные депутаты не изменили своего мнения. Депутат «Лело» Анна Нацвлишвили уверена, что после сегодняшнего отказа власти от своих слов и европарламентариям стало ясно, что не стоит доверять «Грузинской мечте»:

«Когда говоришь правду, не забываешь, что до этого сказал, и не надо менять риторику. «Грузинская мечта» в день девять раз меняет мессиджи. Потому что они боятся говорить правду, эта власть укомплектована трусами. Они из-под кустов могут говорить любую гадость и обвинить кого угодно в глупости, но лицом к лицу сразу же становятся нежными и пушистыми».

А все потому, как считает Анна Нацвлишвили, что, как и другие оппоненты власти, «Грузинская мечта» сейчас лишь решает одну задачу – защищает интересы Бидзины Иванишвили. И это, как отмечали сегодня многие наблюдатели, очень дорого может обойтись стране на пути к Европе.