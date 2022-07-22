Расследование преступлений власти – в руках власти

Неправительственный сектор требует от прокуратуры Грузии начала расследования предположительных фактов фальсификации нескольких выборов. Дело касается материалов о шантаже и возможных подкупах избирателей, обнародованных экс-чиновником Службы государственной безопасности Сосо Гогашвили. Представители власти эти обвинения поводом для начала расследования не считают.

В прокуратуре не спешат начинать расследование, касающееся предположительных фактов использования незаконных средств с целью мобилизации голосов избирателей в пользу правящей партии. От комментариев и заявлений по этой теме в ведомстве пока отказываются. А представители власти прямым текстом заявляют: поводов для начала расследования нет, и называют обнародованные материалы абсурдом. Накануне в вечернем эфире телекомпании «Имеди» председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что документы, переданные экс-чиновником Службы государственной безопасности Сосо Гогашвили неправительственному сектору, – всего лишь «бумажки, которые может подделать любой желающий»:

«Аналогичные материалы были обнародованы год или два назад. Это полный абсурд. Мы завтра же можем создать такие материалы и передать любым телеканалам. Мы отвечаем за то, что выборы проводятся на соответствующем уровне, именно поэтому они не могут предоставить никаких доказательств фальсификации голосований. Это реальность, остальное – спекуляции».

«Спекуляции» или, как их называют в неправительственном секторе, обвинения, очень тяжкие: использование государственных структур в избирательных и партийных целях; сбор личной информации о гражданах с целью оказания на них давления; отмена условного наказания и досрочное освобождение из пенитенциарных учреждений взамен на определенные услуги. Даже того факта, что против властей выдвигают такие обвинения, должно быть достаточно для начала расследования, говорит представитель Transparency International Гиги Чихладзе:

«В первую очередь должен отметить, что эти документы подтверждают информацию, которая фрагментарно имелась у неправительственного сектора, оппозиции и разных СМИ, и они говорят об этом последние несколько лет. Это первый случай, когда подобная информация подтвердилась документами, подтвердилось то, о чем мы слышали и раньше и что прописывалось в каждом отчете по выборам».

И это лишь капля в море информации, которую разным НПО передал Сосо Гогашвили, говорят представители третьего сектора. С просьбой повлиять на власти Грузии ее планирует лично передать высокопоставленным чиновникам США глава НПО Transparency International Эка Гигаури:

«У меня будут встречи с представителями Госдепартамента, а также Сената, и я, конечно, ознакомлю их со всеми фактами, описанными в нашем отчете. Мы еще раз просим у следственных органов расследовать эти нарушения закона, но знаем и то, что у них нет на то политической воли, знаем, что на этом и строятся выборы, таким образом они («Грузинская мечта») и сохраняют власть».

Представители власти отвечают на эти заявления ответными обвинениями. Ираклий Кобахидзе, например, НПО «Справедливые выборы» (ISFED), обнародовавшую переданные Гогашвили материалы, назвал неудавшимся зачинщиком революции:

«ISFED подделало итоги параллельных подсчетов голосов (парламентских выборов 2020). Это логическое заключение мы вынесли после наших подсчетов. После того мы встречались с руководителем этого НПО, и когда нам не смогли ответить на простые вопросы, мы во всем убедились. Они сфальсифицировали результаты параллельного подсчета и таким образом пытались породить революционные настроения. И это им почти удалось. Вы помните, какая ситуация была в 2020-м после парламентских выборов?! Но этот план провалился и вот почему: если бы выборы были сфальсифицированы, нам было бы сложно выбраться из тех процессов, но мы вышли из них именно потому, что выборы не были сфальсифицированы. Вот поэтому у этих организаций нет репутации».

Политолог Гия Хухашвили не сомневается в том, что «Грузинская мечта» неоднократно совершала незаконные действия для сомнительных побед на разных выборах. Однако попытки неправительственного сектора добиться справедливости эксперт считает в корне провальными:

«Я думаю, здесь все белыми нитками шито. В любом случае, так это или нет, необходимо возбудить дело, и расследование должно показать, аутентичны эти документы или сфальсифицированы. Но сам себя никто не судит, это ведь ясно. Мы имеем дело не с какими-то конкретными фактами, а с системным криминалом, его совершает система, которая себя судить не будет. Так что необходимо менять власть и затем проводить расследование. Власть, конечно же, себя не осудит, как бы мы на нее ни нажимали, настаивали – это абсурд».

Тем временем адвокаты Гогашвили от имени своего подзащитного заявляют, что это лишь начало. Экс-чиновник с помощью СМИ и неправительственного сектора намерен поэтапно обнародовать новые материалы, касающиеся незаконных действий властей.