Москва и Киев договорились об экспорте украинского зерна

Украина и Россия при посредничестве президента Турции и в присутствии генерального секретаря ООН подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов. Этот шаг, как ожидается, разблокирует экспорт зерна из Украины. В противном случае, как опасаются в ООН, мировая продовольственная безопасность окажется под угрозой.

Россия и Украина подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов. Правда, не напрямую. Церемония прошла в два этапа. Вначале свои подписи под документом в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поставили министр обороны Турции Хулуси Акар и специально прибывший для этого в Стамбул его российский коллега Сергей Шойгу. Затем идентичную процедуру Акар провел с главой Министерства инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. То есть по факту Киев и Москва подписали договор не друг с другом, а зеркальные соглашения с ООН и Турцией.

Генсек ООН Антониу Гутерриш по окончании церемонии заявил, что сделка по возобновлению экспорта зерна из Украины жизненно важна для раздираемой войной страны, а также для многих развивающихся стран, которым грозит голод. И подчеркнул, что соглашение, вероятно, самое важное, что он сделал за время своего руководства ООН:

«И пусть не будет никаких сомнений, это соглашение для всего мира. Оно принесет облегчение развивающимся странам, находящимся на грани банкротства, и наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на грани голода. Инициатива, которую мы только что подписали, открывает путь для значительных объемов коммерческого экспорта продовольствия из трех ключевых украинских портов на Черном море – Одессы, Черноморска и Южного. Отгрузка зерна и продовольственных запасов на мировые рынки поможет преодолеть глобальный разрыв в поставках продовольствия и снизить цены. Обязательство и самоотверженность сегодня еще более важны. Эта инициатива должна быть полностью реализована, потому что мир так отчаянно нуждается в ней для преодоления глобального продовольственного кризиса. Мы рассчитываем на то, что правительство Турции сохранит свою решающую роль в будущем. Я здесь, чтобы заявить о полной приверженности Организации Объединенных Наций этому соглашению».

При этом генсек дал понять: в обмен на сделку Москве помогут доставить тонны продовольствия и удобрений на мировые рынки. Эти товары не подпадают под санкции, но у России возникли проблемы с их экспортом после вторжения в Украину. Об этом говорил недавно и российский президент Владимир Путин:

«Ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами сняты, фактически сняты. Надеюсь, то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на мировых рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна».

При этом перспективы более широких мирных переговоров Антониу Гутерриш пока не видит. Генсек ООН считает, что стороны пока далеки даже от заключения соглашения о глобальном прекращении огня.

Украина ранее дала понять, на каких условиях она готова выполнять соглашение. Как отметил в Twitter помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина не согласится на сопровождение и присутствие российских кораблей в украинских портах при перевозках. Проверки кораблей будут осуществляться в водах Турции «общими группами в случае возникновения такой потребности». И обязательства Киев берет не перед Москвой, а перед Анкарой и ООН:

«Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН».

Не обошлось и без небольшого конфуза. Изначально на баннерах, подготовленных для церемонии, российский и украинский флаги были расположены рядом. Но непосредственно перед началом официальной части их сменили. В окончательном виде российский и украинский флаги оказались разделены символом ООН.

До войны Украина обеспечивала около 10% объемов мирового экспорта зерна, и в ООН неоднократно предостерегали, что полное исчезновение Киева из логистических цепочек может привести к голоду в некоторых странах. На сегодняшний день украинское зерно вывозится по суше и через порты на Дунае, но эти маршруты способны обеспечить лишь небольшую долю довоенных поставок.

Между тем резкое сокращение экспорта украинского и отчасти российского зерна грозит продовольственным кризисом многим небогатым странам. В первую очередь в Африке. Кроме того, зерновой кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину, повысил мировые цены на муку на 2%.

Для Киева подписание соглашения открывает возможность впервые за пять месяцев начать экспорт из своих черноморских портов. При этом, по словам координатора по чрезвычайным ситуациям всемирной продовольственной программы в Украине Якоба Керна, экспорт должен касаться не только зерна:

«Украина занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы и входит в тройку крупнейших экспортеров кукурузы, ячменя и семян подсолнечника. Производство пшеницы в 2021 году составило около 40 миллионов тонн, а еще 50 миллионов тонн – для трех других товаров».

Для России же стамбульские договоренности позволят также частично облегчить санкционное давление, не говоря уже об имиджевой стороне. Москву не раз обвиняли в использовании продовольственной темы в качестве оружия, наряду с энергетикой. Киев обвиняет Москву в краже украинского зерна, открыто называя это мародерством. По оценкам Министерства продовольствия Украины, около 400 тысяч тонн зерна было отправлено из оккупированных районов на территорию России.

Несмотря на поставленные подписи под документом, Украина по-прежнему опасается, что Россия может использовать любые безопасные коридоры в акватории Одессы для военных операций. Накануне подписания соглашения МИД Украины заявил, что поддержит только такую сделку, которая «гарантировала бы безопасность южных регионов Украины» и «сильные позиции вооруженных сил Украины в Черном море».

Россия, со своей стороны, также декларирует необходимость гарантий того, что Украина не попытается использовать сделку для ввоза в страну западного оружия.

В сделке есть и еще одна сторона – судоходные компании, для которых подобные операции сопряжены с известным риском. Ведь если что-то пойдет не так и какое-нибудь торговое судно будет атаковано или наткнется на мину, то соглашение может прекратить свое существование.

Работа над документом шла на протяжении последних двух месяцев. Над ним работали эксперты ООН при содействии Турции. Итоговый вариант предполагает следующую схему: военно-морские силы Украины будут сопровождать суда с зерном через минные поля в районе своих портов; Россия, со своей стороны, обязуется не атаковать корабли и порты во время проводки судов; Турция при поддержке ООН займется досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них оружия.