Россия и Запад развивают нетрадиционные отношения 

Седьмой пакет санкций Европейского союза утвержден. Но в нем вновь нет газового пункта. Киев недоволен, Москва уверяет, что ей никакие ограничения не страшны, а Европа наступает на одни и те же грабли, по сути, отрезая себя от энергетических потоков. При этом Владимир Путин вынужден лично договариваться о новых торговых коридорах. Через Иран. И перенимать опыт Исламской республики жизни под санкциями.

Совет Евросоюза утвердил новый пакет санкций против России, включая частичное эмбарго на золото. Это уже седьмой по счету комплекс ограничений, принятый 27-ю странами-членами ЕС. Отныне под запретом окажется покупка российского золота. Но это скорее символический шаг. Государства ЕС и так не покупают этот драгоценный металл в России. Сам пакет комментаторы называют скорее не седьмым, а шестым с половиной, так как основная часть его пунктов не столько вводит новые санкции, сколько закрывает лазейки в предыдущих. В числе новых ограничений помимо золота – дополнительный контроль за экспортом, замораживание активов Сбербанка и внесение в черный список более чем 50 новых физических и юридических лиц. В том числе политиков, представителей военного командования, олигархов, пропагандистов.

В Киеве новые ограничения приветствовали, однако президент страны Владимир Зеленский считает, что необходимо срочно приступать к разработке восьмого пакета, который, по мнению украинского лидера, должен охватить газовую сферу:

«Этого недостаточно, и я откровенно говорю об этом партнерам. Россия должна ощущать значительно более высокую цену за войну, чтобы это заставляло ее искать мир. Мы видим, насколько ошибочной была политика некоторых старых лидеров европейских стран, сделавших Европу заложником поставок газа из России. И пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, Россия использует газ для своих собственных санкций против каждой европейской семьи, буквально бьет по семейным бюджетам европейцев посредством давления на энергетические рынки. Украина всегда говорила, что Россию нельзя воспринимать как надежного поставщика газа. И если бы к нашей позиции прислушались раньше, то не пришлось бы искать экстренные способы восполнить дефицит, который Россия искусственно создает на рынке Европы».

Несмотря на усилия украинской дипломатии и лично премьер-министра Дениса Шмыгаля, запрет на импорт в Европу российского газа в окончательную редакцию документа не вошел.

Параллельно с ЕС свои санкции ввела и Великобритания. В Лондоне прибавили к золоту запрет на импорт угля, который вступит в силу уже 10 августа, и нефти – Соединенное королевство откажется от закупки углеводородного топлива с 31 декабря.

В Москве на новый пакет отреагировали обещанием не отступать и не сдаваться.

«Очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, собственно, никогда, ни в одной части света не приводили к тому, что те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию. Тем более этого не происходит и с нашей страной. Но мы видим, что Евросоюз предпочитает маниакально придерживаться тех санкций, которые наносят вред его собственным интересам. И, главное, не столько их собственным интересам, сколько вред их населению», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом «Газпром» возобновил поставки в Германию посредством «Северного потока» после 10-дневного перерыва. В Москве прекращение прокачки объясняли плановым ремонтом и отсутствием запчастей, что является следствием европейских санкций. Возобновить прокачку, в частности, обещал президент России Владимир Путин, посетивший на днях Тегеран, где помимо прочего обсуждал с иранским и турецким коллегами геополитический кризис, вызванный российским вторжением в Украину. При этом, говоря о газе, российский лидер не удержался от довольно неуместных сравнений:

«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было – вот и все».

Эксперты считают, что возобновление экспорта российского газа принесет некоторое облегчение Европе, которая спешит запастись топливом до зимы. По данным Bloomberg, поставки по «Северному потоку» вернутся к 40% пропускной способности – уровня до проведения ремонтных работ. Но Европа настороженно относится к перезапуску газопровода, правительства стран ЕС готовятся к возможным дальнейшим сокращениям поставок российского газа. 20 июля ЕС обнародовал план по сокращению потребления голубого топлива на 15%.

Впрочем, несмотря на браваду российского лидера, в Тегеран Владимир Путин ездил явно не от хорошей жизни. И хоть основной темой трехсторонних переговоров в Астанинском формате была заявлена Сирия, главной повесткой личных встреч главы Кремля была именно война в Украине, энергетический кризис и обход западных санкций. С начала вторжения российский лидер ушел в политическую самоизоляцию. Визит в Иран – вторая по счету зарубежная поездка главы Кремля.

От встречи российского и турецкого лидера ожидали прорыва или провала на украинском треке, где Анкара выступает посредником. Путин по обыкновению обвинил в отсутствии прогресса мирных переговоров при посредничестве Турции Киев:

«Конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. А мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет».

Зато у Владимира Путина явно было желание заручиться хоть чьей-то поддержкой своей военной авантюры. И он дождался. Правда, не от коллег, а от того, кто в Иране обладает неограниченной властью. И, как видно, понимает кремлевского долгожителя как никто другой. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возложил вину за развязывание конфликта на Запад и, обращаясь к российскому президенту, доверительно сказал: «Если бы вы не взяли инициативу на себя, то другая сторона устроила бы войну по собственной инициативе».

Путину такое перефразирование его собственного девиза: «Если драка неизбежна, – бей первым», видимо, очень важно было услышать. Став, по сути, международным изгоем, российский лидер хватается как за соломинку за любых союзников. А общая «подсанкционность» буквально толкает Путина в объятия Хаменеи. Тем более что именно Иран теоретически может стать для России коридором в большой мир. Поднаторевший за десятилетия конфликта с Западом в торговле на мировом черном рынке Тегеран отныне – пример для подражания. И Владимир Путин, учитывая, что выброшенная на новые рынки российская нефть угрожает и так хрупкому благосостоянию иранской экономики, поспешил возложить всю вину за энергокризис на Запад:

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объем российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат – даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, – будет тот же самый – подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес».

Такое развитие событий, в принципе, на руку Ирану. А вишенкой на торте от российского президента – совместная разработка газовых месторождений Киш и Северный Парс, завершение ранее начатых проектов по поставкам сжиженного природного газа и строительство экспортных газопроводов. Иран обладает вторыми по объемам запасами природного газа после России, однако американские санкции не дают Тегерану доступа к новым технологиям для его добычи и мешают развивать газовый экспорт. Путин обещал помочь.

А вот с турецким партнером не все так гладко. Анкара и Москва занимают противоположные стороны в сирийском и ливийском вопросах. Также они соперничают за влияние на Южном Кавказе. А турецкие беспилотники весьма успешно помогают украинской армии уничтожать российскую. Но Эрдоган пытается усидеть на двух стульях. И сегодняшнее положение России вполне дает ему такую возможность. Успешное посредничество в вывозе украинского зерна – хороший шанс для Анкары укрепить свое региональное и международное влияние.

Выгода есть и для России. Если ответным шагом Запада будет частичное снятие санкций, то для Владимира Путина это еще одна волна восхищения в российских пропагандистских СМИ, а следовательно – повышение внутреннего рейтинга:

«Ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами сняты, фактически сняты. Надеюсь, то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на мировых рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна».

Российский лидер явно попытался использовать трехсторонний саммит по Сирии, чтобы продемонстрировать, что у нее еще остались союзники и геополитическое влияние. И у России, Турции и Ирана действительно есть общие интересы. Но о гарантиях долгой дружбы говорить явно не приходится.