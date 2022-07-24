Кобахидзе обвинил посла США в нарушении Конституции Грузии

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в очередной раз обвинил посла США Келли Дегнан в нарушении Конституции Грузии и давлении на судью.

В эфире Общественного вещателя Кобахидзе прокомментировал обвинение, прозвучавшее в адрес главы американской дипмиссии со стороны судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, чье имя ассоциируется с т.н. «судебным кланом».

По утверждению Чхиквадзе, после вынесения приговора гендиректору «Мтавари архи» Нике Гварамия, ему было отказано в участии в американской программе по повышению квалификации. Судья расценил это как давление.

«Представьте, что есть какое-то конкретное дело, по котором могут быть разные мнения. Мне может не понравиться приговор в отношении кого-то. В том числе и потому, что оно может быть вынесено в отношении члена моей политической команды, или бывшего члена, и т.д. Представьте, что из-за этого я вызываю судью, требую отчета, спрашиваю, за что он применил то или иное наказание, и после этого что-то ему запрещаю. Я не представляю, как это может быть темой для дискуссий.

Это грубое нарушение Конституции Грузии, а когда это делает сотрудник посольства, это прямое, грубое нарушение Венской конвенции. Вдобавок ко всему, это является нарушением основополагающего принципа независимости судебной системы. Некоторые постоянно повторяют «клан», если и есть клан, то вот оно клановое правление. Когда рассмотренное кем-то дело тебе не нравится, ты вызываешь, требуешь отчета и потом наказываешь. Вот что такое клановое правление», - заявил Ираклий Кобахидзе.

При этом председатель правящей партии добавил, что вопросы, заданные властями после того, как судья заявил о жестком давлении, вполне легитимны и не могут быть трактованы, как оскорбление или нападение.