Судья пожаловался на высокое американское давление

«Грузинская мечта» совместно с судейским корпусом развивает конфликт с посольством США. В оппозиции выступления власти против Келли Дегнан расценивают как продолжение антизападной кампании, целью которой является изменение внешнеполитического вектора на российский.

В «Грузинской мечте» требуют разъяснений от посольства США в Грузии по поводу вмешательства в дела судебной власти. Сегодня председатель партии Ираклий Кобахидзе в очередной раз потребовал от посла Келли Дегнан реакции на заявление судьи Лаши Чхиквадзе в том, что на него оказывали давление сотрудники посольства США.

Напомним, по утверждению Чхиквадзе, после оглашения приговора по делу Ники Гварамия 15 июля он якобы встречался в здании Тбилисского городского суда с сотрудником посольства США Кевином Берком, который выяснял у него фактические обстоятельства дела. В ходе беседы, как утверждает судья, он передал вопрос посла Келли Дегнан, почему к Гварамия применили столь жесткую меру – лишение свободы. Согласно доводам судьи, после этого ему было отказано в посещении США, куда он собирался вместе с еще пятью судьями уголовного права для участия в тренинге.

По словам Кобахидзе, письменное заявление судьи требует незамедлительного ответа:

«Что касается вопроса, связанного с судом. Я ждал четкого объяснения и опровержения того факта, что никакого вмешательства не было. Мы хотим получить четкий ответ о том, что произошло, было ли оказано давление в такой грубой форме, как говорит судья Чхиквадзе. Либо этот факт должен быть опровергнут, либо кто-то должен взять на себя ответственность за то, что конкретный сотрудник оказывал давление на грузинского судью».

Наблюдатели и оппозиция отметили, что тональность заявления Кобахидзе как минимум вызывает недоумение, так как ответ посольства США судье Чхиквадзе давно известен: посол США Келли Дегнан заявила в тот же день, что «любое предположение о вмешательстве США в судебный процесс не соответствует действительности».

Пафос выступления лидера партии власти сегодня поддержали трое бывших членов Высшего совета юстиции Грузии – Заза Харебава, Шота Кадагидзе и Леван Гзиришвили.

«Этот факт является явным вмешательством в независимость конкретного судьи. С другой стороны, это пример «косвенного» давления на других судей, то есть судьям показывают, как они не должны вести себя, чтобы их не исключили из списка приглашенных в поездку. Мы ценим донорскую поддержку, которую на протяжении многих лет США через свое посольство оказывают системе правосудия Грузии, но это не дает эксклюзивного права вмешиваться каким-либо образом во внутренние дела или администрирование суда», – говорится в заявлении.

Со своей стороны, в оппозиции полагают, что синхронное поднятие темы возможного давления на судью со стороны посла США является частью антизападной и антиамериканской пропаганды. Оппозиция ответит на антизападную политику власти уличными выступлениями, пообещал сегодня один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Конечная цель их пропаганды – убрать партнеров из страны, оставить ее один на один с Россией, чтобы потом нам сказать: у нас не было иного выхода, так как Запад нас бросил. Мы должны задействовать все наши ресурсы, чтобы разоблачить действия «Грузинской мечты». Ситуация очень тревожная, неординарная, и мы не можем решить ее полумерами. Сейчас мы не должны идти на поводу власти и поддерживать имитацию европейского процесса и демократии, необходимо с сентября начинать масштабные акции, чтобы правительство услышало голос народа и прекратило узурпировать власть. Другого выхода у нас нет. Сейчас Иванишвили торгуется с Западом, чтобы спасти свои миллиарды, он грозит перейти на сторону России и ради этого готов проигнорировать выбор большинства населения страны».

Бывший член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили считает, что синхронные нападки на посла США со стороны власти и судебного корпуса вовсе не случайны:

«Риторика власти является частью пропаганды, которая в последнее время открыто ведется против США. Появляется акцентирование на то, будто кто-то оказывает давление на судейский корпус. Сегодня, если кто-то и оказывает давление на судебную систему, то это, прежде всего, внутренний клан судей, который транслирует политические заказы политиков от власти на конкретных судей».

С этими доводами согласна бывший внесудебный член Высшего совета юстиции Анна Долидзе, которая считает, что препятствия на пути европейской интеграции Грузии возникли именно по вине клановости в грузинской судебной системе:

«Цель кампании власти очевидна – оказать давление на представителей посольств и западных организаций. Они посылают ясный сигнал, что не собираются учитывать рекомендаций западных партнеров, и, по всей видимости, идет целенаправленный процесс, чтобы люди свыклись с этой мыслью».