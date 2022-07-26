«Дискриминация, сексизм и проявление языка ненависти» – так оценивают профильные НПО оскорбительные высказывания председателя партии власти Ираклия Кобахидзе в адрес журналистки телеканала «Мтавари архи». В оппозиции считают, что действия лидера «Грузинской мечты» в первую очередь способствуют углублению раскола в обществе. В партии же власти заострили внимание на якобы некорректности журналиста.

Инцидент произошел во время вчерашнего общения Ираклия Кобахидзе с представителями СМИ. Уточняющий вопрос журналистки «Мтавари» касался высказываний лидера фракции «Слуга народа» Рады Украины Давида Арахамия, который обвинил отца Ираклия Кобахидзе в связях с КГБ СССР. И сделал он это, по его выражению, посредством поисковой системы Google.

Вопрос настолько вывел из себя лидера «Грузинской мечты», что следующие несколько минут он потратил на «усмирение» журналистки.

«Кагебешник – ваш отец, это могу вам сказать... Стыдно, вы потеряли лицо... Не дрожи, ты потеряла лицо. Ты Давид Арахамия, и как Арахамия не мужчина, так и ты не женщина. Ты потеряла лицо и себя, политика стоила того? Стыдно... Ты потеряла лицо ради «Национального движения». Ты уже не женщина... ты потеряла женское лицо... когда говоришь, утри рот... у тебя рот как у Саакашвили, ты всем походишь на своего вождя… Ты даже ртом похожа на Саакашвили... позорище...» – обратился Кобахидзе к журналисту «Мтавари архи».

Адресат нападок Кобахидзе, журналистка Натали Джахуташвили говорит, что это не первый случай оскорбительного отношения представителей власти в отношении критичных СМИ:

«Я просто хотела уточнить, что имел в виду Давид Арахамия, который посчитал неудивительным теплое отношение к России Ираклия Кобахидзе, учитывая связи его отца со спецслужбами. Впрочем, это уже обычная практика высокопоставленных чиновников «Мечты» в ответ на неудобные вопросы».

Первым на поступок Кобахидзе отреагировала президент Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook.

«Решительно осуждаю поведение господина Кобахидзе. Такое выступление не подобает этой стране, не подобает нашей культуре, нашим традициям, нашей воспитанности», – говорится в сообщении.

Сегодня поступок Кобахидзе стал самой обсуждаемой темой дня. И если оценки оппозиции, представителей СМИ и неправительственного сектора носили четко выраженный осуждающий характер, то представители властной команды дружно поддержали своего лидера.

Главное действующее лицо скандала сегодня подлил новую партию масла в огонь, окрестив всех несогласных со своим поступком Павликами Морозовыми.

«Все те, кто вчера пытался проигнорировать грязное оскорбление журналиста и осудить ее ответ, – это Павлики Морозовы. Тот факт, что Саломе Зурабишвили оказалась в этой компании, уже никого не удивляет. Деполяризация не может быть достигнута путем соглашения с большевиками и Павликами Морозовыми. Грузия получила этот урок 100 лет назад. Деполяризация возможна только через преодоление этого постыдного явления, на что мы до 2024 года обратим самое пристальное внимание», – пригрозил через соцсети лидер большинства.

В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили предложил оценить инцидент в более узком спектре – в частности, «заслуге» критических СМИ в поощрении поляризации в стране:

«В этом вопросе не было ничего, что имело бы отношение к этике журналиста. Это было типичной провокацией, основанной на клевете. Это показывает, насколько верно было БДИПЧ ОБСЕ, когда говорилось, что часть СМИ превратилась в политических активистов. Предположительно, журналист даже не знала, о чем говорила. Этот вопрос не имел никакой легитимности, так как основой для него послужил один из украинских политиков, известный дезинформацией в отношении Грузии. Что касается словесного обмена, то мы с Ираклием Кобахидзе говорили о том, что главной проблемой грузинской демократии и общей политической дискуссии является поляризующая риторика, которую поощряют оппозиционные СМИ».

В оппозиции, напротив, заявляют, что росту поляризации как раз способствуют власти. По словам одного из лидеров «Нацдвижения» Хатии Деканоидзе, именно поступок Кобахидзе направлен на углубление раскола в обществе.

«Как представляют деполяризацию в «Грузинской мечте», очень хорошо проявилось в сегодняшнем заявлении Кобахидзе. Это было проявлением безнравственности, крайне негативного отношения к журналистам и поощрение насилия, которое мы не раз слышали от представителей партии власти. Похоже, что для Кобахидзе настолько важно сохранить власть любой ценой, что он не откажется от гражданского противостояния. Поэтому я бы призвала господина Папуашвили дать оценку заявлению и поведению председателя его партии и тому, в какой степени этот поступок способствует разрядке деполяризации, о которой так любят поговорить в «Грузинской мечте», – подчеркнула Деканоидзе.

«Коалиция защиты СМИ» осудила нападение на журналиста со стороны главы «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, призывая немедленно прекратить поощрять насилие в отношении журналистов, используя сексистские и дискриминационные формулировки:

«Кодекс этики члена парламента Грузии» ограничивает членов парламента Грузии в использовании некорректной и оскорбительной лексики при общении с гражданами. Кодекс также содержит обязательство не посягать на честь и достоинство лиц, общающихся с ними при выполнении служебных обязательств».

Кроме того, как говорится в заявлении коалиции, «политики обязаны корректно отвечать на вопросы, которые могут быть для них некомфортными».

Впрочем, судя по всему, вряд ли на эти заявления последует хотя какая-то реакция власти. Об этом можно судить по заявлению генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, который отметил, что у политиков нет обязательств к терпению, если их оскорбляют. «Когда меня кроют матом, я что, должен ждать, что это сделают красиво? Оскорбления семьи категорически неприемлемы», – заявил журналистам Каладзе.

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