Президент предложила разорвать грузинский «меловой круг»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила парламентское большинство в отходе от курса на европейскую интеграцию. Вместе с тем глава государства предложила политикам посредничество в выполнении рекомендаций ЕС. На этом фоне власти и оппозиция вновь демонстрируют разобщенность, выставляя взаимоисключающие условия.

В своем интервью в эфире «Общественного вещателя» президент Грузии обвинила парламентское большинство «Грузинской мечты» в нарушении главного закона страны. Кроме того, Саломе Зурабишвили рассказала о своих визитах в Европу, посетовав, что из-за деструктивных действий правительства вместо официального визита была вынуждена совершить частную поездку.

«Я выполнила статью 78 Конституции, которая обязывает меня делать все для продвижения европейской интеграции. Кстати, именно парламентское большинство многими своими выступлениями нарушает эту статью. Когда вы делаете все, чтобы не допустить евроинтеграцию, это и есть нарушение Конституции», – пояснила Зурабишвили.

При этом президент не смогла объяснить, чем мотивированы действия парламентского большинства. «У меня есть этот вопрос, и хочу подчеркнуть: этот же вопрос сегодня стоит и перед 80% избирателей «Грузинской мечты».

Президент видит себя в качестве посредника в достижении деполяризации. Как отметила Зурабишвили, администрация президента желает присоединиться к работе комиссий, созданных парламентом для выполнения 12 пунктов, выдвинутых Еврокомиссией:

«Я не уверена, что вся оппозиция присоединится к этим группам, но одна часть уже вошла. Я слышу от других партий, что они чего-то ждут и могут войти. «Национального движения» пока нет, но давайте не будем повторять то же самое, что в прошлом произошло с соглашением Шарля Мишеля: если эта партия не входит, мы должны все бросить. Давайте начнем работать с теми, кто готов к деполяризации. Впереди слишком много работы, чтобы откладывать».

«Заявления президента еще раз подтвердили нарастающий диссонанс между ветвями власти», – ответили в оппозиционном «Нацдвижении» президенту. Вместе с тем депутат Леван Бежашвили не исключил включение партии в рабочий процесс совместно с властью.

«Фактически «Грузинская мечта» бойкотирует президентский институт, не позволяя ему осуществлять свои конституционные полномочия. Страной управляет клановая система, которая руководствуется только политическими решениями, а не государственными интересами. В этих условиях рабочие группы малоэффективны, неработоспособны и направлены только на затягивание процесса. Оппозиция предложила «Грузинской мечте» рабочий формат для выполнения рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов – это внеочередная сессия, и официальный формат – заседания комитетов, в которых, возможно, мы будем работать», – заявил Бежашвили.

Как с иронией отметили в другой части оппозиции, по всей видимости, президент вскоре прямо назовет «Грузинскую мечту» чисто пророссийской силой. Что касается работы над рекомендациями Еврокомиссии, то рабочий график, предложенный правящей партией, оппозиция считает пустой тратой времени, и чтобы выполнить рекомендации Европейского союза и подготовить соответствующий законопроект, она приступит к параллельному процессу путем создания альтернативных рабочих форматов. Решение было принято после встречи с неправительственными организациями в парламенте. Это решение поддержали парламентские фракции «Стратегия Агмашенебели», «Лело», «За Грузию», «Гирчи» и другие.

«Наши рабочие группы, в отличие от групп «Грузинской мечты», будут иметь широкое участие, ни у кого не будет большинства, и решение будет приниматься консенсусом. Мы не собираемся работать над законом о деолигархизации, который не распространяется на Иванишвили, мы не собираемся сотрудничать с властью в работе над судебной реформой без признания судебных кланов, мы не собираемся работать над избирательной системой без внесения конституционных поправок. Наш процесс будет отражением реальности, процесс «Грузинской мечты» - имитацией деятельности», – заявил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

«Мы не добьемся результатов в условиях «Грузинской мечты», потому что выполнение рекомендаций ЕС не является их задачей. Нам необходимо показать обществу и западному миру, что путь «Грузинской мечты» ориентирован только на власть, а путь прозападной оппозиции ориентирован на подготовку законов в соответствии со стандартами ЕС», – заявил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе после консультаций. Эта часть оппозиции намеревается к сентябрю совместно зарегистрировать широкий спектр законопроектов, от принятия которых будет зависеть получение страной статуса кандидата в члены ЕС.

В «Грузинской мечте» считают, что президентское послание не способствует консолидации политических сил. Создание же альтернативных групп в партии власти окрестили «тупиком».

«Что касается критики «Грузинской мечты» со стороны президента по поводу антизападной риторики, могу сказать, что нашей команде несвойственна антизападная риторика. Есть некоторые вопросы, касающиеся решения Европарламента, и, к сожалению, она не задает депутатам Европарламента вопрос, почему они приняли оскорбительное для Грузии решение», – заявил вице-спикер парламент Гия Вольский.

Как c сожалением констатировала депутат Европарламента Виола фон Крамон, грузинские политики по-прежнему разобщены и не проявляют стремления к достижению общенациональной цели.

«Девиз Грузии – «сила в единстве», но, к сожалению, существование параллельных групп, работающих над рекомендациями ЕС, не демонстрирует единства или силы. Кандидатство в ЕС достигается не одной партией, а объединенным политическим классом. Каждый должен вносить свой вклад и каждый получает признание за внесенный вклад», – написала Виола фон Крамон на своей страничке в Twitter.