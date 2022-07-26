Новый «слив» Гогашвили: журналиста Мухтарлы похитили по приказу Иванишвили

Азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы похитили по приказу основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, утверждает бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили.

Задержанный в середине июля по обвинению в разглашении данных спецслужб, сегодня Гогашвили написал письмо из руставской тюрьмы. В нем речь, в частности, идет о событиях пятилетней давности, когда проживавший в Тбилиси азербайджанский журналист-расследователь при до сих пор невыясненных обстоятельствах силой был вывезен в Баку.

Гогашвили утверждает, что все доказательства по этому делу уничтожил Оперативно-технический департамент СГБ (ОТО), в функции которого входит проведение тайных следственных мероприятий, пишет агентство «Новости-Грузия». «Поручение Бидзины – похищение «зондерами» Мухтарлы, также удалено ОТО», - сказано в письме.

Гогашвили также обличает исполнителей «незаконных приказов» Иванишвили. Упоминаются глава СГБ Григол Лилуашвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Сам Афган Мухтарлы уже прокомментировал заявления бывшего шефа грузинской спецслужбы. Журналист намерен добиваться, чтобы следователи опросили Гогашвили по делу о его похищении. «После консультации с юристом мы решим, как действовать дальше. Мы обязательно постараемся добиться от Сосо Гогашвили показаний в прокуратуре», - сказал Мухтарлы в интервью телеканалу «Мтавари». Он добавил, что планирует в Европе подать иск против Иванишвили, Гомелаури и экс-премьера Георгия Квирикашвили, который, как утверждает Мухтарлы, был проинформирован о его похищении.

29 мая 2017 года азербайджанский журналист-расследовать Мухтарлы вышел из своей квартиры в центре Тбилиси и не вернулся. В тот же день его жена Лейла Мустафаева заявила, что ее мужа похитили и привезли в Баку, обвинив в этом азербайджанских и грузинских силовиков. На следующий день Мухтарлы действительно оказался в Баку в наручниках и в сопровождении полиции. Его обвинили в незаконном переходе границы и перевозе крупной суммы денег.