Сегодня состоялось заключительное перед уходом на парламентские каникулы заседание весенне-летней сессии парламента Абхазии седьмого созыва. В повестку дня было включено 23 вопроса, причем по предложению депутата Кана Кварчия в пункт «Разное» добавили вопрос о формировании комиссии для изучения причин топливного кризиса (завышенных цен) в республике.

Рассматривая первый пункт повестки дня, парламент в окончательном чтении признал утратившим силу закон «О курортном сборе» и внес соответствующие изменения в закон «Об основах налоговой системы Абхазии». Сейчас с иностранных граждан, приехавших в республику на отдых на три дня и дольше, берут курортный сбор в размере 30 рублей, эта сумма идет в бюджеты местных администраций. В пояснительной записке сказано, что администрирование курортного сбора и издержки государства оказались несопоставимы с доходом даже при полном охвате потенциальных плательщиков. (В позапрошлом году в госбюджет от него поступило чуть больше 1 млн рублей, в прошлом – 5,6 млн, за первую половину нынешнего – около 900 тысяч.) Кроме дополнительной нагрузки на налоговые органы, сбор негативно влияет на курортный имидж страны.

Затем депутаты приняли в третьем и окончательном чтении отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год, представленный вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба. На это ушло около часа. Согласно отчету, доходы государственного бюджета Абхазии в 2021 году составили более 10,9 миллиарда рублей. Общий консолидированный государственный бюджет Абхазии за год исполнен на 107,8% с повышением собственных доходов более чем в 837 миллионов рублей. В общем объеме поступлений удельный вес собственных доходов составляет 56,4% (6 миллиардов 528 миллионов 471,6 тысяч рублей), соответственно, безвозмездной финансовой помощи России – 43,6%.

В ходе обсуждения отчета самым активным его участником оказался Кан Кварчия, причем его вопросы докладчику, как правило, переходили в критические выступления. На его вопрос о том, был ли бюджет дефицитным или профицитным, Делба ответил, что тот дважды корректировался в сторону увеличения доходов, и оба эти изменения в закон о бюджете вносились парламентом шестого созыва, причем в первый раз он все равно оставался дефицитным, а во второй уже стал профицитным. Впрочем, это хорошо памятно всем, кто следил за работой правительства и парламента в прошлом году, так же, как всем было понятно, что турпоток в Абхазию тогда оказался рекордным и поступления в доходную часть бюджета превзошли ожидания. Но Кварчия тем не менее заявил:

«Почему вы принимали все равно дефицитный бюджет, хотя рост экономики прослеживался? Почему вы не планируете профицитный бюджет? Конечно, легче запланировать дефицитный бюджет, а потом декларировать, что мы выполнили профицитный. Это выгодная позиция…»

В ходе отчета Владимир Делба рассказал о выплатах пострадавшим от стихийных бедствий в Абхазии в июле-августе 2021 года. Общий объем финансирования на ликвидацию последствий стихии составил 284 миллиона рублей. 109 миллионов рублей уже выплачены лицам, чьи дома пострадали от стихии. Сейчас начинается финансирование лицам, у которых пострадал автотранспорт, на это будет выделено 11 миллионов 600 тысяч рублей. Государству остается выплатить расходы на ремонтно-восстановительные работы. При обсуждении отчета Кан Кварчия, который живет и избирался в парламентарии в округе, где протекает река Басла, высказался и на эту тему:

«Владимир Валерьевич, я тоже вынужден констатировать, что, насколько знаю, там не в полной мере выплачено, местами вообще не выплачено. Люди жалуются: почему так происходит? И потом как-то избирательно ко всему подходят. Это реально трагедия. Люди всего, что нажито, за один раз лишаются. Люди опять каким-то образом, накопив деньги, покупают холодильники и другую бытовую технику… И снова – вот последний потоп просто подкосил этих людей. Я еще раз говорю: там идет чуть-чуть такой, знаете, избирательный подход. Они обращаются и говорят… Я вас прошу: обратите на это внимание. Вы поняли, о чем я говорю. «Мой, свой» – и так далее, там такой подход. Это наш народ единый, и неважно, где, как, что он думает».

Делба категорически отверг наличие подобного избирательного подхода. По его словам, списки хозяев всех пострадавших домовладений предоставляет администрация города, на них открываются специальные счета, и деньги не перечисляются, пока у всех подряд эти счета не открыты. Но Кварчия не сдавался:

«Валерьевич, там есть такой момент еще. Валерьевич! Очень многие по тем или иным причинам не оформили дома. Так в этом случае что, они не подпадают под эти выплаты? Как? Но люди же по факту пострадали, они другого жилья не имеют. Да, они, конечно, не правы, что за это время в соответствии с законом не привели это все в порядок, но… Надо по факту как-то реагировать».

Депутаты парламента утвердили отчеты об исполнении бюджетов шести внебюджетных фондов Республики Абхазия за 2021 год – Пенсионного, инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., репатриации, социального страхования и охраны труда, Дорожного.

Парламент внес изменения в закон «О праздничных и памятных днях в РА». В число памятных рабочих дней включено 22 декабря, которое отныне будут отмечать как День энергетика. Проект закона представил председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам, бывший гендиректор госкомпании «Черномоэнерго» Резо Зантария. Практически во всех странах празднование этого дня, отметил он, выпадает на 22 декабря, что неслучайно. Это – самый короткий световой день в году, соответственно, самый энергозатратный.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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