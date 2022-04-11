В Абхазии начали выплачивать компенсации за прошлогодние стихийные бедствия

Семь месяцев ждали пострадавшие от наводнения граждане Абхазии помощи правительства. Наконец, на днях кабинет министров объявил, что начинает выплату компенсаций ущерба. Мзия Маршания, дом которой пострадал от разгула стихии, рассказала о проблемах, а министр финансов Владимир Делба проинформировал о порядке выплаты компенсаций.

Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с понедельника на вторник 27 июля, четыре реки вышли из берегов и подтопили более 300 домов в Гудауте. Уровень воды на первых этажах жилых домов поднялся примерно на метр, бытовая техника и мебель пришли в негодность, в некоторых домах потоки воды вынесли даже оконные рамы и двери, а жилые помещения и часть стен были безнадежно испорчены толстым слоем ила. Следующий натиск стихии случился в августе, когда на республику обрушились проливные дожди с ураганным ветром, и на этот раз больше всего пострадал Сухум. С многоквартирных домов сорвало крыши, большому числу частных домовладений был нанесен серьезный урон.

От стихийных бедствий прошлого лета пострадали 664 человека, а созданная правительственная комиссия оценила нанесенный жилым строениям ущерб в 109 млн рублей.

О своих потерях от нагрянувшей нежданно стихии рассказала «Эху Кавказа» Мзия Рауфовна Маршания, жительница Сухума:

«Когда эти сильные проливные дожди были, нас очень сильно залило с задней площадки территории. У нас очень долго вода стояла. Вода у нас смыла фундамент дома, и под домом теперь стоит огромная яма. У нас даже треснула стена там, где есть арка. В кухне весь наш паркет залило. У нас первый этаж очень низко стоит, фундамента почти нет, и от земли у нас подъема почти нет, дом на грунте стоит. Я хотела вызвать МЧС, нам, может быть, даже и придется их вызывать, потому что яма уходит куда-то под дом, и я уже боюсь, что мы туда провалимся, честно говоря. А так пошли трещины, потому что вода стояла везде у нас на первом этаже. И в кухне у нас вся мебель сгнила.

– У вас же большая семья? У вас шесть человек в семье?

– Да, шесть человек. У меня двое внуков, сын, невестка, я, Ирэна, моя девочка. У нас двухэтажный дом. Мы тут у себя и находимся, куда мы пойдем? Мы привели немножко в порядок, правда, кухню еще не можем поменять, она вся рассыпается уже. Я переживаю, что там под домом образовалась большая яма, а так мы подкрасили стены и немножечко привели их в порядок, потому что с детьми на втором этаже без ванны нельзя, мыться надо».

Таких как Мзия Маршания очень много, все они уже семь месяцев ждут обещанную правительством помощь, и вот буквально на днях кабинет министров объявил о том, что начинает выплату компенсаций пострадавшим от стихийных бедствий.

Министр финансов и вице-премьер правительства Владимир Делба проинформировал о том, как работала правительственная комиссия, как изыскивались средства и в каком порядке их будут выплачивать пострадавшим гражданам.

Делба уточнил, что в результате стихийных бедствий пострадали пять районов республики. Комиссии на местах приступили к сбору соответствующих материалов для определения размера нанесенного ущерба. После обработки материалов были сформированы списки пострадавших и направлены в комиссию по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при кабинете министров, которая оценила ущерб в 284 млн рублей:

«Был оценен ущерб в сумме 284 млн рублей, из которых 109 млн рублей – это компенсация гражданам, домовладения и автотранспортные средства которых пострадали, и 175 млн рублей – это средства на ремонтно-восстановительные работы на объектах жилого и нежилого фонда, пострадавших в этот период. Такой масштабный объем средств Республика Абхазия не могла сразу изыскать для финансового обеспечения этих задач. Руководство страны направило просьбу к нашим коллегам в Российскую Федерацию об оказании дополнительной помощи. Но и мы, конечно, сами работали над поиском собственных источников для реализации этих задач. Было сделано предложение о начале оказания финансовой помощи, прежде всего, гражданам, домовладения которых пострадали в результате стихийных бедствий в прошлом году».

Министр финансов сообщил, что выплаты будут производиться в два этапа и для получения средств граждане должны иметь счет в банке:

«Первый этап – это максимальная выплата, не превышающая ста тысяч рублей, и второй этап – оставшаяся часть. Было дано предложение, и оно поддержано премьер-министром об определении и срочности в этих расходах. До 1 мая 2022 года финансирование расходов в объеме до ста тысяч на одного получателя и до 1-го июля финансирование остатка средств. Объем средств, необходимых на первый этап, составит 57 млн рублей, 664 получателя материальной помощи. В каждый район будут направлены списки лиц, которые должны получить материальную помощь, получатель обязательно должен открыть счет в кредитной организации либо указать действующий счет, на который через финансовые органы районов республики будут зачисляться эти средства. Они будут в полном распоряжении гражданина и, несомненно, должны быть связаны с расходами по ликвидации последствий стихийных бедствий».

В Гудаутском районе компенсацию ущерба смогут получить 310 человек, в Сухумском районе – 50, в Гулрыпшском районе – 27, в Очамчырском районе – 11, и в городе Сухуме – 266 человек.

Мзии Маршания выделено в качестве компенсации 150 тысяч рублей. Из беседы с ней становится понятно, что проблем у ее семьи гораздо больше, их вряд ли покроет выделенная помощь. Но она рада и этому, хоть кухню рассыпавшуюся сможет заменить.

Пока готовился этот материал, Мзия Маршания обратилась в администрацию города с просьбой обследовать дом на предмет его аварийности и возможного ремонта. По ее словам, в этот же день ее навестили специалисты, которые осмотрели дом и обещали помочь с ремонтом фундамента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия