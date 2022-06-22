«Первые чтения» абхазского парламента

Парламент Абхазии принял сегодня в первом чтении ряд законопроектов, которые, в частности, предполагают отмену курортного сбора, обязательное высшее образование и стаж работы не менее пяти лет для кандидатов в депутаты. Попытка снять с рассмотрения закон об энергетике, который вводит депутатский контроль за арендой и приватизацией объектов этой сферы, была безуспешной, закон также приняли в первом чтении. На заседании сессии утвердили состав комиссии, которая изучит обоснованность повышения стоимости билетов на посещение Рицинского национального парка и Новоафонской пещеры.

Заседание сессии парламента началось с рассмотрения закона, отменяющего курортный сбор. По словам представителя президента в парламенте Нателлы Ломия, затраты на администрирование этого сбора больше, чем поступления в бюджет, которые составляют всего 5,6 млн рублей в год. Зато это плохо сказывается на имидже Абхазии, даже притом, что плата составляет 30 рублей с человека за каждые сутки свыше трех дней. Закон приняли в первом чтении.

Депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в российско-абхазское Соглашение о предоставлении правительству Абхазии в 2010 году государственного экспортного кредита в размере 2 млрд рублей на восстановление железной дороги. В протоколе установлен график выплат долга до 2029 и 2034 года. С 2017-го по 2021 год уже выплачено около 433 млн рублей, до 2034 года должно быть выплачено еще 1 млрд 279 млн рублей.

В первом чтении были также приняты законы о внесении изменений в конституционный закон «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента РА», их суть состоит в изменении образовательного ценза и стажа работы для кандидатов в депутаты. Предполагается обязательное высшее образование и стаж работы не менее пяти лет.

Парламент заслушал и принял отчет председателя Банка Абхазии Беслана Барателия. По его словам, трансграничный оборот денежных средств в 2021 году составил 97,6 млрд рублей, что на 35,6 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Приток денежных средств в республику составил 51,5 млрд рублей, а отток – 46,1 млрд рублей, в стране осталось 5,4 млрд рублей. В 2020 году аналогичный остаток составил 2,2 млрд рублей (приток был 32,1 млрд рублей, а отток – 29,9 млрд рублей).

Депутаты внесли изменения в законы «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия» и «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия». Изменения предполагают установить отсрочку по введению миграционных карт до 31 декабря 2023 года. Миграционная карта должна выдаваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, она обеспечивает им право на временное пребывание в Абхазии. Эта не первая отсрочка, действие закона уже откладывалось в 2016-м, 2018-м и 2020-м годах. Нателла Ломия пояснила, чем вызвана четвертая по счету отсрочка:

«Проект закона предусматривает приостановить действие норм, касающихся миграционной карты, до 31 декабря 2023 года. Предложение связано с тем, что у нас пункты пропуска государственной границы на сегодняшний день не оснащены соответствующим техническим оборудованием, также отсутствует соответствующая нормативно-правовая база и отсутствуют специалисты, которые могли бы это выдавать и регулировать. В связи с чем предлагаем приостановить действие норм до 31 декабря 2023 года».

По словам Нателлы Ломия, если действие нормы не приостановить, иностранные граждане и лица без гражданства не смогут пересекать государственную границу.

Мнения депутатов о вынесенном на обсуждение законе об энергетике разделились. Проект изменений, подготовленный предыдущим созывом парламента, представил коллегам председатель комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, бывший до 2014 года гендиректором «Черноморэнерго». Он не видит смысла в необходимости согласовывать с парламентом условия аренды объектов энергетики и считает, что эти вопросы должен решать кабинет министров:

«Седьмого июня 2022 года комитет Народного Собрания Республики Абхазия по экономической политике, реформам и инновационным технологиям, изучив и обсудив представленный законопроект, подготовил заключение рекомендовать Народному Собранию отклонить проект закона о внесении изменений в законопроект об электроэнергетике в первом чтении. В данном законопроекте предусматривается, что условия аренды передающих сетей в Республике Абхазия, распределительных сетей и объектов генерации надо согласовывать с парламентом Республики Абхазия. А так как нет критериев понимания того, что мы должны согласовывать, считаем, что данный проект является нагрузкой для нашего парламента. Достаточно хорошо написано в самом законе о том, что объекты не подлежат приватизации. В данном законопроекте представлено также, что линию электропередач 0,4 киловольт тоже надо согласовывать с нами. Какая в этом необходимость, я не вижу».

Ему возразил депутат Эрик Рштуни, который сообщил, что мнения у членов комитета при обсуждении закона разделились, и голосование показало, что четверо «против» и «четверо «за» его принятие. Он считает, что ответственность за объекты энергетики необходимо возложить на парламент. Это снимет напряжение, связанное с отношением в обществе к данной проблеме. Он высказался за то, чтобы закон был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

Депутат Адгур Харазия также уверен, что правительство должно согласовывать с парламентом вопросы аренды и приватизации, он выступил категорически против передачи в аренду перепадных ГЭС. И предложил направить все средства Инвестпрограммы в энергетику, как на наиболее значимый объект.

Предложение Резо Зантария снять законопроект не прошло, и он был принят в первом чтении.

На заседании сформировали комиссию, которая должна рассмотреть обоснованность решения кабмина о повышении стоимости билетов на посещение Рицинского реликтового национального парка и экскурсионных билетов в Новоафонскую пещеру.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия