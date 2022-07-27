«Газовая удавка» на шее Евросоюза затягивается все сильнее – прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» упала до 20% проектной мощности. В Москве называют меру вынужденной и обвиняют Запад. ЕС, со своей стороны, сокращает энергопотребление и заверяет: несмотря на кризис, шантаж Кремля не заставит Европу отказаться от санкционного давления.

Поток российского газа по трубопроводу «Северный поток» сократился до 31 миллиона кубометров в сутки. То есть более чем в два раза. Еще 27 июля Европа получала порядка 65 миллионов кубов. Причиной стало отключение российской стороной еще одной турбины. 25 июля «Газпром» объявил, что выведет из эксплуатации еще один двигатель на компрессорной станции «Портовая», обосновав это окончанием срока «межремонтной наработки». В Кремле, в свою очередь, главной причиной привычно назвали западные санкции:

«Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше. Они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки. По мере того, как будут выполняться эти работы, «Газпром», соответственно, будет иметь возможность по прокачиванию большего объема. «Газпром» был, есть и остается надежным гарантом выполнения всех своих обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обсуживаться из-за европейских санкций», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ЕС, со своей стороны, считают, что настоящая причина вовсе не техническая, а политическая. Москва, по мнению Брюсселя, использует «Северный поток» в качестве энергетического оружия в противостоянии, связанном с российским вторжением в Украину. 26 июля страны Евросоюза договорились о добровольном сокращении потребления газа на 15% с августа по март, чтобы запасов хватило пережить зиму. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон назвала этот шаг наиболее рациональным с учетом сложившейся ситуации:

«Самый важный результат заключается в том, что мы начнем экономить газ сейчас, и у нас есть план совместных скоординированных действий в случае ухудшения ситуации. Упреждающее снижение спроса на газ позволяет нам избежать поспешных или односторонних решений, когда будет уже слишком поздно. Это также позволит планировать сбережения наиболее эффективным образом, минимизируя влияние на людей и бизнес. Влияние на наш ВВП будет значительно меньше, если мы начнем экономить сейчас, а не будем ждать, пока Россия вынудит нас сделать это».

На сегодняшний день прокачка российского газа через «Северный поток» составляет около 20% от проектной мощности трубопровода. При этом Германия – страна-получатель «голубого топлива» по этому маршруту, ранее выступавшая против эмбарго на российские энергоносители, дала понять, что полностью присоединяется к общеевропейской позиции. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя принятый документ, заявил, что, несмотря на всю сложность механизмов принятия решения в ЕС, главный посыл заключается в том, что Европа не позволит России заниматься газовым шантажом:

«Конечно, сейчас в этом тексте очень много компромиссов. Так работает Европа. Проблемы могут возникнуть. Во всех процессах слишком много бюрократии, поэтому мы очень медленно действуем во время кризиса. Это несет опасность, но предусмотренные нами исключения сами по себе очень разумны. Их можно объяснить. Подводя черту, я думаю, что это важный, очень важный следующий шаг. Это показывает, что Европа остается единой, что Европа способна найти единство и также подает сильный сигнал в тот момент, когда прокачка газа через «Северный поток» сократилась еще на 20%. Это сигнал Путину и России: вы нас не разделите».

В Киеве позицию ЕС по газовому вопросу приветствовали. Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверен:

«Возможно, это один из самых важных вопросов – солидарность в Евросоюзе. И это, по нашему ощущению, главная цель для россиян – лишить нас солидарности, попытаться повлиять на страны по отдельности, расколоть нас. И в своем ощущении мы знаем, что наша главная задача как раз в том, чтобы была эта солидарность, чтобы было это единство внутри Евросоюза, и, конечно, Украине тоже очень важно быть частью этого. Только сплоченностью мы выиграем эту войну, мы выиграем эту энергетическую войну с Россией, и я уверен, что мы выстоим».

В том, что Украина и страны ЕС выстоят, уверен и украинский президент. Но, в то же время Владимир Зеленский считает, что континентальная Европа в своей политике в отношении Москвы должна брать пример с Великобритании, которая в очередной раз ужесточила ограничительные меры:

«В частности, сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов – это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России. Поскольку всем понятно, что это сознательный ценовой террор России против Европы. Используя «Газпром», Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать – отвечать санкциями».

Добровольное сокращение использования газа с августа по март на 15% позволит странам Европы подготовиться к вероятным перебоям с поставками топлива из России. Интересно, что на этом фоне на переговоры в Москву прибыл бывший канцлер Германии Герхард Шредер, ранее очень плотно связанный с российским энергетическим сектором. Так, с марта 2006-го года по сентябрь 2017-го он председательствовал в совете акционеров компании-оператора так и не запущенного «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. А затем возглавлял совет директоров «Роснефти». Но в связи с развязанной Москвой войной в Украине Шредер покинул свой пост. Правда, сделал это только в конце мая. Теперь германский эмиссар, все эти годы подвергавшийся жесткой критике за сотрудничество с российскими госкорпорациями, может попытаться использовать свои связи, чтобы дать Европе необходимую паузу в энергетической войне для накопления запасов газа на зиму. Такой шаг вряд ли понравится многим. В самой Германии Шредера все это время оппоненты называли человеком Путина. Большинство же других членов ЕС, не говоря уже об Украине, считают, что подобные переговоры льют воду на мельницу Кремля, утверждая российского президента во мнении, что газовая удавка все еще может сработать.

Подписывайтесь на нас в соцсетях