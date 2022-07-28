На состоявшемся сегодня заседании кабинета министров Абхазии было принято постановление об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития на 2023 год.

Выступившая с докладом по этому вопросу вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, в частности, рассказала о таких планах правительства с учетом инфляционных процессов:

«Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2023 год спрогнозирован в сумме 125,9 миллиарда рублей. В том числе на сельское хозяйство приходится 10,4 миллиарда рублей, а на внешнеэкономическую деятельность – 41,3 миллиарда рублей. Без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности совокупный объем прогнозируется в размере 74,8 миллиарда рублей, что на 37,3% больше, чем в 2022 году, и на 25,2% больше показателей 2021 года. Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2023 год спрогнозирована в сумме 5,3 миллиарда рублей, что на 23,7% больше аналогичных показателей прогнозов на 2022 год и на 30,6% больше фактических показателей 2021 года. Наибольшая доля совокупного объема производства традиционно приходится на торговлю, это 60%, промышленность занимает 10%, курорты и туризм – 9%, связь – 4%. Объем промышленного производства планируется в размере 7,3 миллиарда рублей, рост по сравнению с планами 2022 года составляет 18,7 процента. В энергетике объемы спрогнозированы в размере 1,8 миллиарда рублей, увеличение показателей обусловлено изменением тарифной политики».

Кристина Озган была докладчиком и по следующим двум вопросам. Кабинет министров Абхазии принял постановление об утверждении ведомственной краткосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год», докладчиком по этому вопросу также была Кристина Озган. На реализацию программы будет выделено 50 миллионов рублей из средств республиканского бюджета на 2022 год.

Кабмин принял также постановление «Об установлении минимального размера месячной заработной платы». Он составит 10 тысяч рублей. В апреле текущего года абхазский парламент внес изменения в Трудовой кодекс, согласно которым минимальный размер зарплаты устанавливается кабмином Абхазии и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (8529,2 рубля на 1 марта). Постановление правительства вступает в силу с 1 января 2023 года.

Вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба доложил об использовании средств резервного фонда кабмина. Они пойдут главным образом на непредвиденные ремонтные и восстановительные работы. 500 тысяч рублей будет выделено на проведение работ по расчистке и регуляции русла реки Окум в селе Окум Ткуарчальского района. 650 тысяч рублей перечисляются администрации Гудаутского района на покрытие расходов, связанных с участием детского ансамбля народного танца «Адац» в Международном фестивале-конкурсе «Паруса надежды», который пройдет в Санкт-Петербурге. Для проведения ремонта объектов контрольно-пропускного пункта «Псоу» Управлению капитального строительства будет выделено 8,47 миллиона рублей. Делба отметил, что работы на КПП ранее проводились, но это было давно.

«Нужен текущий ремонт. В этой связи после рассмотрения обращения председателя ГТК мы обратились в госкомпанию «Апсныргылара», они составили необходимую документацию. Проектно-сметная документация прошла соответствующую экспертизу», – сказал он.

Комментируя необходимость работ на КПП «Псоу» и обращаясь к председателю Таможенного комитета РА Отару Хеция, премьер-министр Александр Анкваб, который вел заседание, отметил, что «проблем и неудобств немало, в ближайшее время мы должны навести там порядок, начиная от автостоянок, санитарных и медицинских пунктов». И продолжил:

«Там гуляй-поле образовалось. Там вотчины образовались: «Это мое… это мое… Это того… Это не трогать… Туда не проходить». Видеокамеры не работают, многие из них специально выключены. То, что я вижу по фотоматериалам, по видеоматериалам, то, что слышу от очевидцев, начиная от водителей транспортных средств и заканчивая гражданами, гостями, которые пересекают границу в ту и другую сторону, – к сожалению, там много нелицеприятного. Все это поправимо. Давайте поправим, Отар Михайлович! В рамках этой суммы. Отар Михайлович, все будет хорошо. Надо уметь экономить деньги. Если хотите, проведем там выездное заседание правительства».

В завершение заседания, когда повестка дня была уже исчерпана, Александр Анкваб попросил троих его участников сообщить о текущей ситуации в их сфере ответственности. Министр по налогам и сборам Джансух Нанба и председатель ГТК Отар Хеция доложили, что запланированные в этом году показатели пополнения госбюджета у них на сегодня значительно превышены. Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил о незначительном росте ковид-больных в связи с новой волной коронавирусной пандемии в мире, назвал цифры инфицированных и проходящих лечение в Гудаутском ковидном госпитале, но заверил, что ситуация находится под контролем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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