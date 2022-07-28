Грузия в ближайшие годы благодаря своему транзитному положению может углубить партнерство с Евросоюзом. Состоявшиеся в этом месяце визиты правительственной делегации в Узбекистан, Туркменистан и Казахстан не могли обойтись без обсуждения участия Грузии в увеличивающемся транзите в Европу. Брюссель, пытаясь избавиться от энергетической зависимости, ищет альтернативы и, прежде всего, на Востоке – в Азербайджане и Центральной Азии.

Снижение энергетической зависимости от России стало для ЕС жизненно важным после вторжения в Украину. Евросоюз, с одной стороны, вводит экономические санкции против Москвы, а с другой стороны, снижает закупки российского природного газа, который, как считает Киев, финансирует ту самую войну.

В первом полугодии 2022 года страны Евросоюза закупили на 30 миллиардов кубометров российского газа меньше, чем в аналогичный период 2021 года. И, судя по последним данным, Россия сама начинает сокращать поставки, пытаясь поднять ставки в игре: общий объем российского газового экспорта уже сократился на 80 процентов. Тем не менее страны ЕС, судя по всему, нацелены на дальнейшее усиление антироссийских финансово-экономических санкций, параллельно отмечается наращивание импорта норвежского газа на 9 миллиардов кубометров, сжиженного природного газа преимущественно из США на 28 миллиардов кубометров, а также газа из Азербайджана.

Напомним, 18 июля на совместной пресс-конференции, состоявшейся в Баку, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что Азербайджан является «надежным партнером» для Евросоюза, и уже принято решение о постепенном удвоении импорта азербайджанского газа до 2027 года. Соответственно, южный газовый коридор также будет расширяться с помощью Евросоюза.

«Это очень важный маршрут для Европейского союза. Ежегодно по нему транспортируется 8 миллиардов кубометров газа. Через несколько лет мы увеличим его мощность до 20 миллиардов. В этом году цифра будет уже 12 миллиардов… Так мы сократим объемы газа, получаемого из России, и внесем весомый вклад в безопасное снабжение Европы», – таков план Евросоюза, раскрытый президентом Еврокомиссии в Баку.

Грузия начала пропускать газ по Южно-Кавказскому газопроводу в 2007 году. Он также известен под названиями газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, в который газ поступает с месторождения Шах-Дениз. Позднее Южно-Кавказский газопровод был расширен для увеличения объемов газа для Европы.

Правительство Грузии пояснило, что существующий «контракт, подписанный до 2066 года, позволяет получать до 5% объема газа ежегодно» за транзит, кроме того, действующий до 2026 года дополнительный газовый контракт позволит ежегодно закупать Грузии до 500 млн кубометров газа по очень низкой цене. Увеличение газового транзита позволит практически целиком покрыть потребность страны в голубом топливе только за счет прокачки.

Экономическая выгода важна сама по себе, но, кроме того, как считает доктор экономических наук Рамаз Герлиани, удвоение импорта азербайджанского газа в Евросоюз повысит политическую значимость Грузии как важного партнера.

«Благодаря этому будет возрастать значение Грузии как стратегического партнера ЕС. Помимо Азербайджана, конечно, мы приобретаем особое значение для ЕС и всего цивилизованного мира, потому что энергетическая независимость и диверсификация ЕС сейчас является одним из главных вопросов повестки дня. В настоящее время речь идет о существующем газопроводе, но в более дальней перспективе речь наверняка пойдет о подключении к проекту Туркменистана с огромными запасами газа, что приведет к расширению существующих мощностей».

Соучредитель Центра стратегического анализа Грузии (GSAC), бывший посол в Украине и России Валерий Чечелашвили говорит, что международная политическая повестка дня открывает новые возможности для Грузии – далее многое будет зависеть от расторопности властей:

«Для реализации этого потенциала Грузии необходимо максимально целенаправленно включиться в процесс. Главный проект, который может быть реализован, – это транскаспийский газопровод, по которому можно поставить на Южный Кавказ и далее в ЕС до 30 миллиардов кубометров в год. Для этого понадобится расширение существующих транзитных возможностей, где Грузия не должна быть статистом, принимая в этом прямое финансовое участие, что принесет дополнительную финансовую выгоду. В прежних проектах Грузия довольствовалась ролью наблюдателя».

Напомним, 18-19 июля состоялся визит правительственной делегации Грузии в Туркменистан. Впрочем, в официальной сводке разговор о транзите газа не был упомянут. По словам вице-премьера, министра экономики Левана Давиташвили, речь в основном шла об увеличении транзита нефтепродуктов. Согласно официальной информации, вчерашний визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Казахстан служил этой же цели.

Напомним, после подписания в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря для прокладки трубопровода по морскому дну уже не требуется согласия всех прикаспийских стран – теперь для решения этого вопроса достаточно согласования между государствами, по территориям которых пройдет трубопровод.

По информации азербайджанских СМИ, к началу будущего года планируется запуск небольшого по объему трубопровода азербайджанской и туркменской подводной инфраструктуры мощностью до 10 миллиардов кубометров в год. Строительство нового газопровода мощностью до 30 миллиардов кубометров в год рассматривается в отдаленной перспективе.

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