Синод молчания

За два дня до первого за последние полтора года заседания Священного синода Грузинской православной церкви неизвестно, какие вопросы будут подняты на встрече иерархов ГПЦ. О повестке дня ходят только слухи – от заговора против патриарха Илии Второго и до отлучения от церкви мятежного митрополита Чкондидского Петре Цаава.

11 февраля Священный синод Грузинской православной церкви соберется на долгожданное заседание – первое с октября 2019 года. При этом ни повестки дня, ни даже намека на то, какие темы намереваются обсудить высшие иерархи, нет. Отцы церкви упорно хранят обет молчания. При этом митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз (Пачуашвили) ничего странного в этом не видит:

«Я являюсь членом Синода 25 лет и не припомню ни одного случая, чтобы я лично заранее знал, какие вопросы должны были обсуждаться на Синоде».

Тем не менее, многие считают, что немногословность и неосведомленность церковных иерархов в отношении насущных вопросов, стоящих перед ГПЦ, обусловлены вполне конкретными процессами, протекающими за стенами патриархии. Совместное открытое письмо экспертов по вопросам религии, в котором они обвиняют группу пророссийски настроенных епископов в намерении сместить патриарха Илию Второго, вызвало волнения в грузинском обществе. В тексте, опубликованном накануне, в частности, говорилось:

«План будет реализован путем шантажа, по указанию Русской православной церкви и при поддержке определенной группы грузинских епископов, которые с самого начала будут действовать для дальнейшего усиления российского влияния в Синоде».

По мнению теологов, намерение отстранить Илию Второго от управления церковью и посадить на патриарший престол нынешнего местоблюстителя, преподобного Шио (Муджири) – своеобразная месть Русской православной церкви за ноту протеста, отправленную митрополитом Зугдидским и Цаишским Герасимом (Шарашенидзе) в Московский патриархат из-за инцидента в Цхинвали. В этом году Рождественскую службу в местном Свято-Троицком соборе совершил священник Владикавказской и Аланской епархии РПЦ Сергий (Кокоев). На что в ГПЦ заявили о недопустимости подобных действий без разрешения Тбилисской патриархии. В ноте содержался призыв принять строгие «меры против священнослужителей, которые совершили этот незаконный поступок». По словам теологов, после того, как содержание письма стало известно за пределами секретариатов двух церквей и получило международный отклик, в Московском патриархате не скрывали своего раздражения.

Исходя из сложившейся ситуации, теологи призвали митрополита Шио уйти со своего поста:

«Учитывая сложившуюся ситуацию, учитывая высокий уровень ответственности, мы призываем митрополита Шио добровольно уйти в отставку с поста местоблюстителя патриарха и избежать надвигающихся опасностей и интриг в лоне Матери-Церкви, соучастником которых он в противном случае стал бы».

Интересно, что в письме теологов имена тех, кто стоит за этим заговором, не называются, однако под подозрение попали те из грузинских высокопоставленных священнослужителей, которые не раз были замечены в пророссийских и антизападных взглядах. Среди них – один из самых влиятельных представителей Грузинской православной церкви митрополит Вани и Багдати Антон (Булухия), который в прошлом году оказался в центре внимания общественности и СМИ после того, как призвал пересмотреть внешнеполитический курс Грузии. В частности, тогда он предложил провести новый референдум, который покажет, хотят ли жители страны двигаться по евроатлантическому пути.

В самой патриархии на разгорающийся скандал все же вынуждены были отреагировать. Правда, глава службы по связям с общественностью, протоиерей Андрия Джагмаидзе ограничился лишь одним предложением:

«У меня будет большая просьба к журналистам, не обращайтесь с вопросами, связанными с теми фантазиями, о которых здесь пишут».

Впрочем, на то, что опасения теологов все же имеют место, по мнению наблюдателей, может указывать то, что вопрос о желании некоторых сил сместить Илью Второго поднимается уже не в первый раз. На последнем заседании Священного синода в октябре позапрошлого года как раз обсуждался вопрос о якобы готовившемся покушении на патриарха, за которым мог стоять экс-премьер страны Георгий Квирикашвили, а также нынешний премьер и глава МВД – Георгий Гахария и Вахтанг Гомелаури.

Впрочем, тогда скандал быстро замяли, а Синод больше не собирался. Правда, тогда же был лишен своего сана митрополит Чкондидский Петре Цаава, публично обвинивший патриарха в содомском грехе. На нынешнем Синоде его вопрос, по слухам, может быть поднят вторично, чтобы поставить окончательную точку на его церковной карьере. Отца Петре якобы намерены отлучить от церкви. Сам он требует, чтобы иерархи рассмотрели выдвинутое им полтора года назад обвинение:

«Я требую и обязываю Синод, чтобы выдвинутое мной обвинение, которое сопровождается вескими доказательствами, было рассмотрено. И чтобы они, в соответствии с законом, постановили наказать Католикоса-Патриарха, который, находясь под этим тяжким грехом, будучи нечистым человеком, десятилетиями правил церковью».

Впрочем, будет ли поднят вопрос Петре Цаава в той или иной форме на нынешнем заседании Синода, неизвестно. Первосвященники хранят нетипичное для них молчание.