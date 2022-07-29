Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила в интервью «Голосу Америки», что отдаление Грузии от естественных союзников служит только узким интересам, а не грузинскому народу.

По словам дипломата, непонятно, почему часть политиков пытается создать разлад и противостояние между Америкой и Грузией в столь критическое время.

«Когда реваншистская Россия сеет хаос и разрушение, Грузия и ее партнеры должны работать вместе больше, чем когда-либо, чтобы обеспечить мир, безопасность и противостоять российской агрессии», — сказал Дегнан.

По ее мнению, у Грузии нет большего друга, чем США.

«Сложно понять, почему некоторые политики так хотят разделить Грузию и ее союзников в такое время. У Грузии нет большего друга, чем Соединенные Штаты. Мы сохраняем приверженность успеху Грузии и будем продолжать работать с грузинским народом для помощи в достижении нашей общей цели — это более мирная, процветающая и демократическая Грузия, которая будет полностью интегрирована в евроатлантическую семью», — сказала Дегнан.

По словам посла, отдаление друг от друга Америки и Грузии приведет к ослаблению безопасности Грузии.

«Любая попытка отдалить Грузию от ее естественных союзников служит только узким интересам, а не интересам грузинского народа. Тесное стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Грузией принесло большую пользу как Грузии, так и Соединенным Штатам. В течение последних 30 лет мы предоставили Грузии помощь размере более 6 миллиардов долларов, тысячи грузин приняли участие в программах обмена, Соединенные Штаты подготовили десятки тысяч грузинских солдат, чтобы они лучше могли защищать границы Грузии. Грузия — более безопасная, более процветающая и более демократичная вследствие нашего партнерства и мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества», - заявила Дегнан.

На вопрос «Голоса Америки» о том, как могут развиваться события и как отношения Грузии и Америки могут выйти из этой сложной ситуации, посол ответила, что все стороны должны сесть за стол переговоров для достижения консенсуса.