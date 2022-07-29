В Грузии могут запретить полеты на парапланах из-за трагедии в Гудаури 

Министр внутренних дел Грузии призвал ужесточить правила полетов на парапланах или вообще запретить этот вид экстремального спорта. Это произошло после того, как сегодня параплан в горах Гудаури налетел на скалу, после чего в ущелье потерпел крушение вертолет МВД, вылетевший для спасения туриста и пилота, пишет агентство «Новости-Грузия».

Жертвами трагедии стали девять человек – восемь находившихся на борту вертолета - это пилоты, спасатели и медики, а также иностранный турист, совершавший полет на параплане.

«Что касается полетов на параплане, это действительно стало большой проблемой. Почти каждую неделю приходится проводить спасательные операции, подключать вертолет, есть факты гибели, и мы должны работать над тем, чтобы ужесточить регуляции или вообще запретить это… Также интересно, как происходит выдача лицензий [для полетов на параплане]. До этого, по моему мнению, полеты на парапланах должны быть остановлены и [лицензии] должны выдавать таким людям, которые являются профессионалами», - сказал Гомелаури.

С начала туристического сезона в Гудаури произошло уже три случая гибели человека, связанного с полетами на параплане – этот вид экстремального спорта очень популярен на горных курортах Грузии.

2 мая параплан врезался в скалу, погиб пилот, гражданин Украины. Совсем недавно, 16 июля, в Гудаури произошла еще одна трагедия – параплан сорвался в ущелье. Тогда погиб арабский турист. Пилот - гражданин Грузии - выжил, его вытащили из ущелья спасатели и доставили в больницу с переломом шейных позвонков. По данным СМИ, пилот параплана, попавший в аварию сегодня, является братом того пилота, что потерпел крушение 16 июля.

В последнее время парапланеристы просили власти урегулировать вопрос на законодательном уровне. Специалисты считают, что причиной увеличения числа аварий является отсутствие правил.

Один из парапланелистов записал в социальной сети обращение, в котором отметил, что в Грузии нет закона, который регулировал бы их деятельность. Он пояснил, что существует Федерация парапланеризма Грузии, которая выдает лицензии и обучает на профессиональном уровне, однако, работает много пилотов-самоучек, а также иностранных пилотов, которые не прошли формального обучения. По его словам, не существует регламента, для контроля за полетами: «Человек принес параплан в сумке на гору и полетел – никто его там не проконтролирует. Следует все это урегулировать. У федерации, к сожалению, для этого возможностей нет».