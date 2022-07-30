Причиной крушения вертолета в Гудаури мог быть ветер

Бывший глава пограничной авиации Грузии Шамиль Кортошидзе считает, что трагедия в Гудаури, где потерпел крушение вертолет МВД Грузии, могла произойти из-за перемены ветра, пишет агентство «Новости-Грузия».

Вертолет, на борту которого вместе с пилотами было восемь человек, включая двух врачей и двух спасателей, накануне, 29 июля, потерял управление, упал и взорвался в ущелье близ курорта Гудаури. Вертолет МИ-8 направлялся для спасения двух парапланеристов после того, как их летательный аппарат врезался в скалу и они оказались подвешенными над ущельем.

Кортошидзе подчеркнул, что командир экипажа вертолета Заза Лория имел 32-летний стаж полетов и участия в спасательных операциях.

«Я бы не сказал, что к случившемуся привела ошибка экипажа, или неисправность техники. Наверное, подействовал фактор ветра. В том месте, где упали парапланеристы, вертолет оказался в непосредственной близости к скале. Я думаю, что в то время, когда началась спасательная операция, ветер изменился, в результате чего вертолет повернулся и хвостом ударился о скалу. После столкновения вертолет по инерции отбросило назад, и хвостовая часть начала вибрировать. В это время пилот попытался остановить вертолет и поврежденный хвост переломился. На кадрах видно, что после этого вертолет стал неуправляемым», - сказал Кортошидзе в интервью телекомпании «Пирвели».

Сегодня в Грузии день траура по погибшим в результате крушения вертолета в Гудаури.

По словам бывшего главы пограничной авиации Грузии, создана специальная комиссия, которая будет расследовать трагедию в Гудаури. Кортошидзе подтвердил, что комиссии предоставят так называемый «черный ящик», куда записывается разговор членов экипажа, из которого можно понять причину аварии.

«До тех пор, пока комиссия не завершит работу, у нас не будет точной информации», - сказал Кортошидзе.

Отвечая на вопрос, не является ли вертолет МИ-8, выпущенный еще при СССР, неудобным для спасательных операций, Кортошидзе сказал, что вертолеты МИ-8 – хорошие машины и в условиях Грузии у них «нет аналогов». Он также исключил, что вертолет был неисправным. «Заза Лория был не только капитаном экипажа, но и заместителем главы управления полетами, человек с большим опытом», - подчеркнул Кортошидзе.

У Грузии нет ни одного специального вертолета для проведения спасательных операций – Служба по управлению чрезвычайными ситуациями использует для вывоза терпящих бедствие людей из горных мест и для тушения пожаров вертолеты пограничной службы.