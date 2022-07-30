Глава МИД Венгрии: Не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС – ошибка Брюсселя 

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение Брюсселя не предоставлять Грузии статус страны-кандидата в ЕС является ошибкой.

«К сожалению, Брюссель не так давно принял ошибочное решение, когда Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС», - заявил Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».

По мнению главы МИД Венгрии, Грузия и население страны заслужили статус кандидата.

«Я думаю, что Грузия и население Грузии заслужили этот статус, и решение не предоставлять этот статус Грузии противоречит интересам не только Венгрии, но в целом интересам и попытке усиления ЕС. Это решение - неуважение к грузинскому народу и упущенная возможность», - сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также отметил, что правительство Венгрии включило Грузию в список стран, граждане которых смогут приехать в Венгрию на определенный срок на работу. «Также я рад, что товарооборот между Грузией и Венгрией увеличивается, и в этом году этот показатель удвоился», - отметил глава МИД Венгрии.

В отличие от Украины и Молдовы, Грузия в июне не получила статус кандидата в ЕС - для этого страна должна до конца года выполнить установленные Еврокомиссией приоритеты, то есть провести реформы судебной системы, улучшить выборное законодательство и ситуацию со свободой СМИ.

Месяц назад, во время визита в Тбилиси 24 июня, Петер Сийярто впервые заявил о том, что решение не предоставлять Грузии статус страны-кандидата в ЕС - это упущенная возможность и неуважение к Грузии. Он также считает, что «матрица» принятия решений в ЕС зачастую «основана только на субъективных взглядах некоторых людей». Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в мире сейчас происходят «исторические изменения» и заметил общность позиций Грузии и Венгрии в связи с войной в Украине.