Грузинская власть не боится дополнительного времени

Может ли Грузия не торопиться с исполнением 12 условий получения статуса кандидата в Евросоюз? Этот вопрос стал в Грузии актуальным после того, как вчера Еврокомиссия решила не торопить Тбилиси в вопросе деполяризации до следующего года. Об этом стало известно в ходе комитетских слушаний в Европарламенте по ситуации в Грузии. Также на этом заседании некоторые депутаты назвали единственным грузинским олигархом Бидзину Иванишвили.

«Заявление госпожи Расы было просто позорным», – Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты», не скрывал обиды и возмущения в ночном эфире ТВ «Имеди» на европарламентария Расу Юкнявичене. Она на комитетском слушании по проекту резолюции о ситуации в Грузии накануне доступным для «Грузинской мечты» образом объяснила, что такое деолигархизация – освобождение от неформального влияния Бидзины Иванишвили:

«Дебидзинизация или деиванишвилизация» – по слогам с трудом выговоренные слова европарламентария подхватили оппоненты власти, видя в них поражение «Грузинской мечты» и, возможно, санкции Запада против Иванишвили. Защищая основателя партии, Ираклий Кобахидзе вновь вопрос санкций привязал к пропагандируемой «Грузинской мечтой» и ее сторонниками версии о подталкивании Иванишвили к возвращению в политику и втягивании Грузии в войну России против Украины:

«Если кто-то серьезно начнет говорить о санкциях, усилятся подозрения, которые и так есть в обществе: кто-то что-то хочет конкретно от Бидзины Иванишвили... Нам это не повредит, даже теоретически, но для них это будет абсолютно контрпродуктивно. Даст результат обратный той цели, которой, призывая к санкциям, добивается, к примеру, Давид Арахамия».

Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», партии президента Зеленского в Раде, открыто обвиняет, правда, без доказательств, грузинские власти в том, что они помогают России обойти санкции, и призывает Запад к санкциям против Бидзины Иванишвили. Этим, как и тем, что президент Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Грузии вскоре после начала российской интервенции и до сих пор не назначил нового, оппоненты власти объясняют тот факт, что Грузия не оказалась в списке более сорока стран, которые выразили поддержку Украине и обратились сегодня в Международный суд ООН с иском против России.

Между тем в марте Грузия присоединилась к призывам о расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине Международным уголовным судом. Почему такого не случилось сейчас? На этот вопрос в течение дня власть ответа так и не дала. А депутат «Грузинской мечты» Бека Давитулиани, не зная, что ответить, предположил:

– Может, сама Украина не захотела, чтобы мы ее поддержали?

Свое предположение есть и у лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе – он видит почерк ФСБ в риторике «Грузинской мечты»:

«Направленная из ФСБ группа, которая сейчас для «Грузинской мечты» создает легенды, видимо, передала, что Путин остался недоволен и пожурил их, как они посмели тогда подписать документ, направленный в Гаагу. Вот сейчас, видимо, решили не повторять такую ошибку, выполнили поручение Путина. Это позорно».

Оппозиционер Вашадзе уверен, что если «Грузинская мечта» будет и дальше упорствовать, прибегать к антизападной риторике, то ей санкций не избежать. Статистикой подкрепила свои подозрения лидер «Дроа» Элене Хоштария, обратив внимание общественности на то, что с начала войны в Украине Россия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Грузию:

«Это финансирование российской военной машины, и это доказательство прямой связи грузинского правительства с Россией. Потому я глубоко убеждена, что олигархический режим «Грузинской мечты» должен попасть под санкции».

Не поднимать темы санкций, пророссийской ориентации власти и не привязывать к термину «деолигархизация» Бидзину Иванишвили требует «Грузинская мечта» от оппозиции, чтобы начать выполнение первого пункта рекомендаций Брюсселя – о деполяризации. Но после вчерашних уточнений по этому вопросу в Европарламенте в «Нацдвижении» решили, что стоят на правильном пути, говорит депутат Леван Бежашвили, он даже попытался уговорить самого Бидзину Иванишвили:

«Прямо было сказано, что нужно сделать для деолигархизации – Бидзина Иванишвили должен отстраниться от власти, от бюрократического, административного влияния, которые у него есть на правящую партию и правительство. В противном случае у Грузии не будет европейского будущего. Поэтому у Бидзины Иванишвили есть шанс – отложить в сторону личное благосостояние и действовать в интересах народа. Тем самым дать грузинскому народу европейскую перспективу».

В течение всего дня представители оппозиции обвиняли власть в том, что в Еврокомиссии решили Грузии дать отсрочку. Еще оппозиционеры заверяли общество, что эта отсрочка ничего не меняет, что все равно до конца года необходимо выполнить все необходимые реформы. От готовности выполнить до конца года 12 рекомендаций не отказывались, впрочем, и представители парламентского большинства. При этом ни одна из сторон не проявила желания сделать встречный шаг. Оппозиция ждет назначения внеочередной парламентской сессии, чтобы на ней обсудить эти вопросы. «Грузинская мечта» не видит в этом необходимости, ведь по ее плану достаточно создаваемых рабочих групп и комиссий.

Что случится, если Грузия не сможет выполнить до конца года эти условия, пострадает ли от этого европейская перспектива страны? На этот вопрос ответил посол ЕС в Грузии Карл Харцель. Он пояснил, что получение статуса это не дело одного часа, нужно осознать, что двери ЕС открылись для Грузии, и желательно на этом пути не останавливаться и не сходить с него:

«Сейчас глаза и уши Европы направлены на этот регион. 12 приоритетов для Грузии – вызов, как только они будут выполнены, страна пошлет четкий сигнал ЕС, его странам, что она вернулась на верный путь и можно на нее положиться с надеждой на будущее».

Посол Харцель подчеркнул: теперь мяч на стороне Грузии.