В Южной Осетии выпустили на волю четырех осиротевших медвежат

После адаптации из вольера на волю в Балтинском заповеднике самопровозглашенной республики Южная Осетия выпущены четыре осиротевших медвежонка.

«Медвежата адаптированы к жизни на воле, они проходили реабилитацию два с половиной месяца в вольере, кормили их кашами трижды в день в специализированной одежде, чтобы отучить от человека. В принципе, они уже способны выжить самостоятельно, но мы их подкармливаем, тем не менее, чтобы они не потеряли вес - зима на носу, продолжаем давать кашу, к которой присоединили фрукты. Воля у них «частичная», мы сняли сетку в сторону реки, куда они могут спускаться, купаться, могут бродить по окрестностям и возвращаться. Они уже возвращаются, почувствовав запах каши, далеко не уйдут, в этом месте много ежевики», - рассказала информагентству «Рес» руководитель югоосетинской природозащитной организации «Зеленая Алания» Залина Габаева.

Она поблагодарила егеря заповедника Лаврика Плиева, благодаря которому проходит уже второе спасение осиротевших медвежат и всех добровольцев.

Четыре медвежонка появились в Цхинвали в апреле, после того, как браконьеры убили их мать-медведицу. Мишек «разобрали» как котят, «Зеленая Алания» забила тревогу и объявила акцию по поиску медвежат. Помощь в поиске организации оказали добровольцы и журналисты республики.

Мишек переправили в Балтинский заповедник, где добровольцы построили для них вольер и началась реабилитация по технологии Тверского центра по реабилитации медвежат. Этот центр помогал югоосетинским природозащитникам адаптировать два года назад медвежат Машу и Дашу.

На сей раз процесс был осложнен тем, что медвежата попали к людям совсем крошечными и быстро стали ручными, а привычка к человеку, отсутствие страха перед ним - верная гибель животного на воле, где его подстерегают браконьеры, с которыми никак не могут справиться правоохранительные органы республики. Тем не менее, к всеобщей радости, реабилитация прошла успешно.

Руководитель «Зеленой Алании» поблагодарила все неравнодушных людей, которые помогали в процессе реабилитации медведей: студотряд ЮОГУ, студенческий клуб «Аполлон», Министерство обороны и многих других.