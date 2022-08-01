Грузия должна получить американские системы HIMARS, чтобы быть готовой к дальнейшему развитию событий. Известный американский конгрессмен предрек России поражение в Украине и дальнейшую утрату территорий, которые она оккупирует. Речь, в частности, идет об Абхазии и Южной Осетии. Но в Грузии такие призывы воспринимают неоднозначно. У властей страны появился повод еще раз заявить о наличии сил, которые хотят втянуть Тбилиси в войну. Оппозиция в ответ обвиняет «Грузинскую мечту» в пророссийской позиции не только по военным, но и гуманитарным вопросам.

Американский конгрессмен Адам Кинзингер требует передать Грузии реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом политик написал в социальной сети Twitter. Кинзингер считает, что после того, как Россию постигнет унижение в Украине, может открыться «горячая распродажа» оккупированных ею территорий:

«Россией оккупирована 1/3 территории Грузии. Грузинский легион защищает Украину… Возможно, после того, как Россия испытает унижение в Украине, начнется горячая распродажа оккупированных ею территорий. HIMARS Грузии!» – написал Кинзингер.

Твитт американского конгрессмена вызвал ажиотаж в грузинском сегменте соцсетей. Граждане страны спорят, должна ли Грузия при таком варианте развития событий попытаться вернуть Абхазию и Южную Осетию. Не остались в стороне и политики. Причем в «Грузинской мечте» воспользовались поводом в очередной раз обвинить некие силы в попытке втянуть Грузию в войну. Так, один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что определенные силы, в том числе на Западе, пытаются открыть в Грузии «второй фронт»:

«Есть конкретные силы или конкретная сила, в том числе на Западе, которая пытается сделать Грузию вторым фронтом. Мы не можем списать на случайность, например, поддержку 308 депутатами (Европарламента) резолюции, которая была принята полностью на основе фейка. Я не обвиняю всех, но есть какая-то конкретная серьезная сила, которая ставит даже репутацию швейцарской банковской системы на второе место. Это чей-то серьезный интерес».

При этом Мдинарадзе дал понять, что больше всего дискредитируют Запад действия оппозиционного «Единого национального движения»:

«Когда при участии «Национального движения» декларируется, что Запад не хочет войны, многие люди думают: наоборот, именно из-за участия в этом «Нацдвижения», и ко всему этому относятся немного осторожно. Когда «Национальное движение» что-то доказывает, люди воспринимают это с точностью до наоборот, не менее 70% населения нашей страны».

Призыв американского конгрессмена прозвучал на фоне ажиотажа, вызванного атакой на штаб российского Черноморского флота в аннексированном Севастополе. Взрыв на территории ведомства и отмена в связи с этим парада и других мероприятий, приуроченных ко Дню российских ВМС, привели к дискуссиям относительно неспособности России обеспечить безопасность своих стратегических объектов, расположенных довольно далеко от зоны боевых действий.

В грузинской оппозиции в ответ на обвинения со стороны представителей «Грузинской мечты» указали на то, что власти страны не только своими заявлениями, но и прямыми действиями подтверждают свою пророссийскую позицию. Так, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария считает завершение госпрограммы по размещению и предоставлению питания беженцам из Украины действиями, льющими воду на мельницу врагов страны.

«Целый день мы посещаем локации, откуда выгоняют этих людей (украинцев). Было 2 300 человек, отсюда примерно 1 000 или больше покинули страну своими силами, фактически мы выгнали их из Грузии во время войны. Сейчас здесь примерно 1 000 человек. В Гонио и Кобулети выселили 21 семью. По текущим данным, из разных отелей Тбилиси выселили 30 семей. Мы должны распределить их по гостиницам и семьям. К концу дня мы получим полную картину того, сколько человек нуждается в элементарных условиях», – заявила Хоштария на специальном брифинге.

В правительстве в ответ обвиняют оппозицию в дезинформации. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, в чье ведение отныне перешел вопрос украинских беженцев, призвал политиков «прекратить провокации» в связи с решением властей об отмене программы бесплатного размещения:

«Украинские беженцы распределены по разным странам, и мы видели практику и примеры всех этих стран. Немаловажно и то, что у нас в стране около 300 тысяч наших переселенных соотечественников. Мы взяли максимум того, что делаем для наших перемещенных соотечественников, поэтому всякие спекуляции и превращение этого вопроса в политические темы неуместны, и я призываю тех политиков, которых эта проблема волнует, прекратить провокации. Для украинских беженцев и, в частности, тех из них, кто не размещен в гостиницах, правительство приняло решение, согласно которому, государство каждой семье помогает суммой в размере 300 лари, и каждому человеку, если он в этом нуждается, в размере 45 лари».

Азарашвили подчеркнул, что украинским беженцам будут предоставлены те же условия, что и для грузинских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома. Помимо указанных министром сумм, находящимся в Грузии украинцам в течение ближайших двух месяцев будет выплачиваться по 235 лари из бюджета управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, отметил, что подобная помощь не может продолжаться бесконечно, и правительство должно было принять это решение:

«Ситуация тяжелая во всех странах. Государство многое сделало и многое сделает в будущем. Этим лицам будут предоставлены соответствующие и серьезные компенсации, однако, исходя из наших ресурсов, определенные виды помощи не могут продолжаться бесконечно, следовательно, правительство должно было принять это решение на определенном этапе».

По данным мэрии Тбилиси, программа обеспечения жильем и питанием граждан Украины, проживающим в грузинской столице, обошлась казне в 14 миллионов лари. В Киеве на решение властей Грузии пока не отреагировали.

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