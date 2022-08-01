Цхинвальский городской суд сегодня вернул дело Инала Джабиева в прокуратуру на доследование. Об этом ходатайствовала потерпевшая сторона. Вдова Джабиева Оксана Сотиева после заседания заявила, что удовлетворена решением суда и надеется на наказание виновных в убийстве ее мужа.

Очередное заседание в Цхинвальском городском суде по делу о смерти Инала Джабиева состоялось после продолжительного перерыва – несколько предыдущих были сорваны из-за неявки адвокатов обвиняемых. Кроме того, сегодняшнее заседание стало первым после того, как 15 июля Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и покойного Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.

Адвокат потерпевшей стороны Фатима Гатагонова выступила перед судом с обоснованием сути ходатайства, в которой рассказала о существующих в деле нарушениях и несоответствиях. Например, спорной дате задержания Джабиева и официальной причине его смерти:

«Два сотрудника СОБРа утверждали, что производили охранные мероприятия в отношении и Джабиева, и Цховребова и 23-го, и 24-го, и 25-го числа. Больше всего меня, конечно же, заинтересовал акт экспертизы, из которого следует, что смерть Джабиева, оказывается, наступила от приема наркотического вещества «Метадон», который он прекратил принимать за день или два до смерти. Почему я указываю на дату задержания? Выходит так, что если следствием не установлено, когда, какого числа они были задержаны, то наркотические препараты либо насильно вводились Джабиеву, либо кто-то ему их незаконно поставлял. В связи с тем, что обвинительное заключение не содержит ряд очень важных доказательств, мы полагаем, что дело подлежит обязательному возвращению для устранения всех допущенных ошибок».

Все остальные стороны процесса – государственный обвинитель, обвиняемые и их адвокаты высказались против этого ходатайства. Судья Инал Тибилов провел в совещательной комнате почти час, после чего огласил вердикт о возвращении дела на доследование в прокуратуру. Он уточнил, что это не влечет за собой изменения обвинения на более тяжкое.

Для участников судебного заседания именно это, по всей видимости, и было самым главным. Самая тяжелая статья в деле Джабиева – это превышение должностных полномочий.

После завершения заседания адвокат Гатагонова заявила:

«Я надеюсь, что после того, как мы перейдем к изучению материалов дела, у нас будут ходатайства о признании некоторых доказательств недопустимыми. В свете того, какое будет решение суда, будут эти доказательства признаны допустимыми или недопустимыми, тогда уже не исключается рассмотрение не именно этого дела, а вообще ситуации, в которую попали семьи (пострадавших) Джабиева, Цховребова и Кулумбегова. Может быть, будет уже какое-то другое дело. Не буду говорить, зачем забегать вперед?»

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева после завершения заседания отметила, что довольна сегодняшним решением суда:

«То, что сегодня суд удовлетворил мое ходатайство и направил дело в прокуратуру на доследование, дало надежду, что дело расследуют как полагается, что установят виновных в смерти Инала и возбудят уголовное дело, но уже по другим статьям».

Напомним, 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии – по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Как семья, так и наблюдатели уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела со множественными синяками и кровоподтеками, которые были слиты в сеть в день его смерти.

Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева вскоре установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении экспертизы, которая была проведена российскими экспертами по запросу югоосетинской прокуратуры, напротив, говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приема наркотиков». Вскоре после обнародования заключения по делу Джабиева против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Пересмотр резонансного дела начался после смены власти в Южной Осетии. Новоизбранный президент Алан Гаглоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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