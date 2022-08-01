Адвокаты Иванишвили грозят обнародовать переписку с банком Credit Suisse

Адвокаты экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили грозят обнародовать «ключевую переписку» со швейцарским банком Credit Suisse, который недавно заморозил активы миллиардеры.

В марте журналистам стало известно, что Credit Suisse, с которым у Иванишвили продолжается судебный спор, заморозил 2,7 миллиарда фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение. Позже адвокаты заявили, что банк оказывает на Иванишвили «политическое давление» и это связано с событиями в Украине и внутриполитической жизни Грузии.

«Рассматриваем вопрос о публикации ключевой переписки с банком и его трастовыми структурами», - говорится в заявлении юридической фирмы MKD, представляющей интересы Иванишвили в споре с Credit Suisse.

Адвокаты пояснили необходимость подобных действий «высоким общественным интересом». По их словам, в переписке содержится информация о ряде нарушений, и она подтверждает, что «руководство банка сознательно находится в режиме самонанесения репутационных и финансовых увечий».

«Общественность сама оценит и убедится, насколько это неслыханное и беспрецедентное явление – банк, ограничивающий доступ клиентов к собственным активам… В то же время этот шаг станет своего рода предупредительным звонком для тех, кто рассматривает вступление в деловые отношения с Credit Suisse», - сказано в заявлении.

MKD также планирует пожаловаться на банк в Орган надзора за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) и парламент страны. Юристы выражают надежду на сотрудничество с политиками. MKD планировала предоставить информацию о споре банка и Иванишвили швейцарским СМИ, однако ни одно местное издание до сих пор не согласилось сотрудничать. Тем не менее, информировать «общественность о нескольких аспектах» дела необходимо, поскольку оно особо актуально, указывают адвокаты.

Иванишвили покинул политику полтора года назад. Оппоненты властей считают, что он продолжает править страной «из-за кулис» и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты. В июне Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали «олигархом», который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.

Призывы ввести санкции против Иванишвили неоднократно звучали от представителей украинского правительства. Утверждалось, в частности, что миллиардер замешан в схемах обхода санкций, введенных против России.