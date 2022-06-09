«Грузинская мечта»: резолюция Европарламента ничего не стоит

Дипломатическим и политическим крахом «Грузинской мечты» назвали оппоненты властей принятую сегодня Европарламентом резолюцию о «Нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии». В тексте содержится призыв освободить из заключения гендиректора ТВ Мтавари Нику Гварамия и отправить за границу на лечение находящегося в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили. Европарламентарии там же рекомендуют властям ЕС ввести персональные санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

«Грош цена таким резолюциям», – сказал Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии на брифинге, приуроченном к принятию сегодня Европарламентом резолюции о «Нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии». В течение получаса Кобахидзе убеждал журналистов, что европарламентарии оказались жертвой «фейков» «Нацдвижения» и всех недоброжелателей страны, что, возможно, это часть заговора, чтобы не предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС и втянуть Грузию в хаос и в войну. Кобахидзе там же предположил, что это может быть наказанием за то, что «Грузинская мечта», исходя из интересов народа, не ввела двусторонние санкции против России из-за вторжения в Украину, а теперь у Грузии наблюдается экономический рост в 10%, в то время, когда большинство стран мира пребывает в кризисе.

А главное, Ираклий Кобахидзе недоумевал, как можно было заступиться за осужденного недавно гендиректора оппозиционного ТВ Мтавари Нику Гварамия и заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, а про основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили сказать, что он – олигарх, плохо влияет на грузинскую демократию и против него нужно ввести санкции. Напомнив, что во время президентства Михаила Саакашвили в ноябре 2007 силовиками был устроен погром в ТВ Имеди, а Ника Гварамия, как замгенпрокурора все это оправдывал, Ираклий Кобахидзе вновь вернулся к резолюции Европарламента:

«Резолюция, которая призывает нас к освобождению врагов грузинской демократии и свободы СМИ – Саакашвили и Гварамия, а Бидзину Иванишвили, который сегодня от политики полностью дистанцирован и который в 2012-ом году вернул грузинскому народу демократию, свободу СМИ и медиа плюрализм, объявляет чуть ли не главной проблемой демократии и требует подвергнуть его санкциям, – ничего общего не имеет с европейскими ценностями, и этой резолюции, прямо скажем, грош цена».

Ираклий Кобахидзе обратил внимание на то, что в тексте резолюции не упомянуто о том, что после гомофобных погромов и преследований журналистов 5 июля в прошлом году было возбуждено 12 дел и осуждены более 30 человек. Отвечая на вопросы журналистов, он все время называл ложью утверждение, что у Бидзины Иванишвили есть бизнес-интересы и связи в России, и что он неформально управляет страной. Угрожающе прозвучали слова лидера партии власти о том, что у всех будет своя реакция, если Грузии не предоставят статус кандидата, а Украине и Молдове – предоставят, и это на фоне того, что Грузия опережает их по всем критериям.

Кобахидзе и другие его соратники предлагали журналистам посмотреть на лица оппозиционеров, которые злорадствуют по поводу принятия такой резолюции.

«Вот скажите, у меня радостное выражение лица?», – возмущался в ответ депутат-оппозиционер, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

«Я как никогда потрясен и огорчен тем, что «Грузинская мечта» способствует тому, чтобы мы пропустили этот исторический шанс. Я обращаюсь к грузинскому обществу с просьбой – на какое-то время перестаньте слушать «Грузинскую мечту». Они там не могут говорить, только читают написанные консультантами тексты, говорят только то, что им поручают. Сейчас время всерьез задуматься и разбудить находящуюся у власти «Грузинскую мечту»».

Председатель «Нацдвижения» Ника Мелия призвал «Грузинскую мечту» исправить все за оставшиеся две недели. В Тбилиси окончательного ответа от Брюсселя на заявку о предоставлении статуса кандидата ждут 23-24 июня. Мелия также призвал представителей правящей партии присоединиться к маршу «Обратно домой, в Европу!» – под таким названием общественное движение «Позор» организовывает шествие 20 июня.

Народный защитник Нино Ломджария тоже считает, что ситуацию можно исправить. Она накануне обратилась к президенту Саломе Зурабишвили с призывом помиловать оппозиционного медиаменеджера Нику Гварамия. Находящаяся с визитом в Италии, президент Зурабишвили сказала по этому поводу грузинским журналистам, что за границей она «домашние» вопросы не комментирует. Нино Ломджария тем не менее надеется, что на мнение президента повлияет сегодняшняя резолюция. Она считает в корне неправильным утверждение «Грузинской мечты» о том, что европарламентарии стали жертвой фейков:

«Вчера на дебатах выступали 17 европарламентариев, и все они были очень критичны в адрес грузинских властей. Тот аргумент, что все они – жертвы фейк-ньюсов, очень слаб. По всем обсуждаемым ими вопросам есть заключения международных правозащитных организаций, докладчиков ОБСЕ, других организации, сами выступающие также хорошо осведомлены по ситуации Грузии, и неправильно утверждать, что они опирались на слухи».

Критики и ранее советовали представителям правящей силы не прибегать к надменному и пренебрежительному тону в ответ на замечания и рекомендации европейских политиков. Тем более, что самые нелюбимые в «Мечте» европарламентарии – Анна Фотыга и Виола фон Крамон, несмотря на критику, накануне отмечали, что грузинский народ заслуживает статус кандидата.

Большинство наблюдателей не сомневаются, что власти сами спровоцировали этот процесс, отказываясь от дальнейших реформ. Как бы то ни было, резолюция европарламента – проявление политического и дипломатического краха «Грузинской мечты», считают они. Даже если правда – то, о чем утверждают власти, возникает вопрос: почему они за это время не смогли должным образом проинформировать европарламентариев и развеять все их сомнения? Ведь за эту резолюцию проголосовали в том числе и социал-демократы, партнером которых является «Грузинская мечта».