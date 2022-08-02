Решением президента Грузии Саломе Зурабишвили погибшие в ходе спасательной операции в Гудаури награждены медалью «За гражданскую самоотверженность». Об этом сообщает администрация президента.

«Погибшие 29 июля в ходе спасательной операции в Гудаури Заза Лория, Дмитрий Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджошвили, Георгий Маргиани, Каха Торчинава, Георгий Венецкий, Кетеван Гулагашвили награждены за высшую гражданскую ответственность, образцовые самоотверженные действия, проявленные при исполнении профессиональных обязанностей в ходе спасательной операции», - говорится в информации.

На гражданскую панихиду в Собор Троицы в память о жертвах крушения вертолета в Гудаури сегодня прибыли президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, члены кабинета министров, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие политики.

В связи с трагедией Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй распространил письмо с соболезнованиями.

Когда государственный служащий жертвует собой ради спасения чужой жизни, общество может свободно квалифицировать это как героизм, - заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, также прибывший в кафедральный собор Троицы. Он выразил соболезнования народу Грузии в связи с трагедией.

Тела восьми человек, погибших в результате крушения вертолета в Гудаури, уже вынесли из кафедрального Собора Троицы. Погибших похоронят на фамильных кладбищах.

Гражданская панихида по погибшим проходила в кафедральном Соборе Троицы с самого утра. Помимо руководства страны, ее посетили сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и Минздрава, а также рядовые граждане.