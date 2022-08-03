В последние дни, в отсутствие достаточно значимых событий во внутриполитической жизни, внимание многих наблюдателей и интернет-комментаторов в Абхазии было привлечено главным образом к тому, что происходило за рубежами республики. Благо, недостатка в темах для обсуждения тут не было.

Так, вчера много шума наделал опубликованный в аккаунте заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» пространный «геополитический» пост. Он появился около полуночи во вторник 2 августа и был удален через десять минут, но разошелся в Сети в скриншотах. В Абхазии тех, кто ознакомился с рассуждениями автора поста о том, что скоро «никаких парадов суверенитетов больше не будет», а все народы, населявшие Советский Союз, «снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании», не могла не задеть популярная нынче среди совностальгирующих в России мысль: если уж «возвращать» Абхазию Грузии, то при условии их общего возвращения под управление Москвы. То есть «как в старые добрые времена». А уж хотят ли этого «возвращаемые», доброжелателям не важно.

Помощник Медведева заявил, что страницу «взломали». В пресс-службе «ВКонтакте», гендиректором которого сейчас является сын заместителя главы администрации президента РФ Владимир Кириенко, заявили: «Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего».

Но далеко не все поверили в эту версию. Вот как отреагировал, например, телеграм-канал «Abkhazia_center_bot» (приводим в сокращении и с небольшой редакторской правкой):

«Дмитрий Медведев так увлекся социальными сетями, что забыл, где работает. Резким, практически радикальным публикациям в Telegram экс-президента России и нынешнего замглавы Совбеза уже перестали удивляться. Это позволяет ему быть в центре внимания и избавиться от налета ныне вышедшей из моды либеральности. Но этой ночью любитель гаджетов настолько отличился, что потом сам почистил социальные сети (и, скорее всего, ЧП свалят на хакеров). …В публикации, в частности, говорится следующее. Грузия может быть единой только вместе с Россией, как это стало на заре XIX века; Северная и Южная Осетия, Абхазия и Грузия могут быть объединены только в составе России. В общем, обширный исторический экскурс с имперским уклоном, в котором, как видим, с независимостью Абхазии не очень считаются».

Почему, собственно, «не очень», если совсем не считаются? При этом надо учесть, что в абхазском обществе уже почти 14 лет к Дмитрию Медведеву особое отношение признательности, так как именно он 26 августа 2008 года в качестве президента РФ подписал указы о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии (даже при понимании, что стоял за этим Путин). Вот почему для многих упоминание Медведева в данном контексте было болезненным, и они охотно поверили в версию о взломе аккаунта. Другие же наблюдатели напоминают, что все течет, все изменяется, и развивают мысль о том, что Медведев решил избираться в 2024 году в президенты России и очень хочет понравиться радикал-патриотам.

Гораздо меньше обратили внимания в абхазском интернет-сообществе на нашумевший днем раньше в Грузии пост в Twitter члена палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Адама Кинзингера, который уверен: Грузии надо передать американские ракетные системы залпового огня HIMARS: «Россией оккупирована 1/3 территории Грузии. «Грузинский легион» защищает Украину… Возможно, после того, как Россия испытает унижение в Украине, начнется горячая распродажа оккупированных ею территорий. HIMARS Грузии!» Кто-то написал: «Второй раз в яму хотят. В первый раз было – бежали как могли». Кто-то удивился: «В Грузии много лет повторяют, что оккупирована одна пятая часть ее территории. А тут уже – одна треть. У Адама преувеличенное представление о размерах Абхазии и Южной Осетии. А завтра кто-то, наверное, напишет, что половина оккупирована».

Случалось, впрочем, когда-то, еще до признания Абхазии Россией, и такое, что двое американских конгрессменов выступали за признание абхазской независимости Соединенными Штатами, но то было, конечно, редчайшее исключение из существующего правила. Позиция же Кинзингера вполне вписывается в устоявшийся геополитический расклад, но его высказывание подлило масла в огонь внутриполитической полемики в Грузии. Ибо добавило лишний аргумент тем, кто говорит о существовании на Западе сил, с конкретными именами и фамилиями, начиная с украинского Алексея Арестовича, которые призывают Грузию к открытию второго фронта против России.

Судя по тому, что доступно из СМИ, против вовлечения Грузии в военные действия с северным соседом за «возвращение территорий» там выступают не только сторонники действующей власти, но и среднестатистические обыватели. Ибо среднестатистическому обывателю в любой стране свойственно мечтать о претворении в жизнь его желаний по возможности без риска для собственных жизни и здоровья и имущественных потерь. Или чтобы максимально больше переложить эти риски на кого-то другого. В Грузии же еще хорошо памятна коллективная моральная травма в результате августовской войны 2008 года. А более старшему поколению – и после грузино-абхазской войны, тридцатилетие начала которой будет отмечаться в этом месяце.

В последние годы в русском языке стало популярным словосочетание «влажные мечты». Это калька с английского, и по одному из самых в данном случае уместных толкований оно означает мечту человека, которую практически невозможно осуществить. Впрочем, есть и другое, давно известное выражение - таскать чужими руками каштаны из огня. Сколько разными ни были бы геополитические взгляды упомянутых здесь людей, их объединяет и склонность к названным мечтам, и стремление к названному «тасканию».

А еще весьма любопытно было наблюдать вчера за лицами многих завсегдатаев российских телевизионных ток-шоу, комментировавших визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. С утра на них читалось явное ликование, предвкушение того, что вот-вот – и там откроется второй фронт против так называемого коллективного Запада. А затем, когда Пелоси во главе со своей делегацией приземлилась все же в аэропорту Тайбея, а в Китае ограничились карикатурами на нее, обещаниями санкций и проведением военных маневров, эти завсегдатаи постарались скрыть свое разочарование рассуждениями, что Пекин «сосредотачивается». Конечно, проблема двух Китаев, существующая с 1949 года, остается, но поездка Пелоси, приковавшая к себе из-за амбиций мировых держав всеобщее внимание, ничего тут, в общем, не решала.

В абхазском сегменте соцсетей эту поездку тоже комментировали, причем, разумеется, эти комментарии можно было предвидеть исходя из геополитических взглядов из авторов. А председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба опубликовал шутливый пост:

«Предлагаю Китаю вместо введения высшего уровня боевой готовности признать независимость Республики Абхазия и отправить к нам с официальным визитом председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Я думаю, для нашего МИДа не составит труда направить ему приглашение. Это будет весьма достойный ответ США».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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