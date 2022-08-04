"Северный поток-2" следует ввести в эксплуатацию, это было бы самым простым решением вопроса энергообеспечения Германии. С таким заявлением в разговоре с журналом Stern и телеканалом n-tv выступил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Это первое интервью Шрёдера с начала войны России с Украиной. За день до него социал-демократ встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Шрёдер отметил, что газопровод уже построен и в случае поставок газа по двум трубам, проходящим по дну Балтийского моря, не было бы никаких проблем снабжения для индустрии и домохозяйств Германии.

При этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что "Северный поток-2" ни в коем случае не будет введён в эксплуатацию. Хабек подчеркнул, что такой шаг ещё больше повысил бы зависимость Германии от российского газа и означал бы "вывешивание белого флага в Германии и Европе".

Шрёдер упрекнул концерн Siemens в задержке передачи Газпрому отремонтированной в Канаде турбины для "Северного потока-1". Уменьшение прокачки газа через трубопровод до 20 процентов от прежнего объёма, по словам экс-канцлера, находится в зоне ответственности Siemens. Шрёдер отверг заявления германского правительства, что Россия пытается использовать турбину как предлог для прекращения поставок газа.

Бывший глава Бундестага назвал войну с Украиной "ошибкой российского правительства", но, по его мнению, "по-настоящему важные проблемы решаемы". Шрёдер заявил, что без переговоров обеих сторон война не закончится и Путин якобы хотел бы их начать. Экс-канцлер ФРГ назвал хорошей новостью желание Кремля найти решение путём переговоров.

По мнению Шрёдера, большой ошибкой действующего канцлера Олафа Шольца было назвать шаги навстречу России "диктаторским миром". Для окончания войны, по мнению Шрёдера, необходимы уступки с обеих сторон, но возможность передачи Крыма Украине он не видит. По словам бывшего канцлера, решить проблему Крыма будет возможно лишь "по прошествии времени в следующем поколении".

На вопрос о приемлемости поездок к Путину Шрёдер сказал, что не хотел бы ни у кого в правительстве отнимать роль посредника, но не намерен прекращать переговоры, которые, по его словам, возможны в правовом отношении. Экс-канцлер вместе с тем заверил, что "без отмашки Вашингтона никаких подвижек всё равно не произойдёт".

Шрёдер признался, что его дружба с Путиным дала трещину, поскольку экс-глава германского правительства много раз осуждал начатую Россией войну. Тем не менее, бывший канцлер не видит проблем в своих отношениях с Путиным.