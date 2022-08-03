Некоторые представители грузинской оппозиции вновь заговорили о необходимости введения визового режима для граждан РФ и Беларуси – с такой инициативой с апреля текущего года выступает партия «Лело». Сейчас у политического объединения есть конкретное предложение. В партии власти тем временем просто продолжают радоваться притоку туристов.

В предложении партии «Лело» по принятию временных мер для контроля потока приезжающих из России и Беларуси всего три пункта: введение визового режима для граждан этих стран; определение срока действия туристических виз до 30 дней; выдача виз по процедурам, составленным в соответствии с практикой стран ЕС для тех, кто желает приехать в Грузию более чем на 30 дней. Эти меры особенно необходимы сегодня, поскольку «поток туристов вышел из-под контроля и страна уязвима перед вызовами и угрозами, которые критически усилились на фоне вторжения России в Украину и продолжающихся боевых действий», – сказано в заявлении «Лело». Один из представителей партии – Давид Усупашвили, поясняет:

«Наша задача, наше предложение – создание регуляций, чтобы в обществе не было панических настроений, чтобы правительство ежедневно сообщало нам о том, сколько людей приехало, сколько уехало. То есть мы хотим жить в государстве, где власть своевременно реагирует на темы и события, на которые общество обращает особое внимание и в связи с которыми возникает много вопросов. Мы не хотим, чтобы этот вакуум сослужил нам плохую службу».

Со схожим предложением ранее выступали «Европейские демократы». В одном из своих комментариев представитель партии Николоз Вашакидзе выразил беспокойство по поводу того, что из России в Грузию прибывает активная, материально состоятельная, легко адаптирующаяся и консолидирующаяся прослойка. И неизвестно, как в этот процесс рано или поздно вмешаются российское правительство и его спецслужбы. Да и немалая часть рядовых граждан ситуацией обеспокоена не меньше, на что указывают дебаты по этой теме, все чаще разгорающиеся в социальных сетях, а также результаты социологического опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI) в апреле текущего года. Тогда 66% опрошенных высказались за введение визового режима для граждан России.

Впрочем, с тех пор позиция грузинских властей не изменилась, в очередной раз ее озвучил член правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе:

«Мы приветствуем приезд туристов и всегда будем способствовать развитию этого направления. Естественно, важно, что экономика нашей страны растет, и в целом развитие туристического сектора является одним из важнейших ее компонентов. Разумеется, власти сделают все для того, чтобы содействовать этому направлению, поскольку это напрямую связано с экономическим развитием, созданием новых рабочих мест, трудоустройством людей и т.д.».

Однако на кону безопасность государства, заявляет представитель «Лело» Леван Самушия.

«Нам говорят, что мы должны, хлопая в ладоши, встречать представителей страны-оккупанта. Они (власти) очистили Грузию от грузин, заполняют ее приезжими из России, и, оказывается, контролировать это не нужно. Это ведь основа нашей безопасности, мы должны уделить этому внимание. И меня могут спросить: от кого я это требую? Получается, я прошу у представителей Путина бороться против Путина, в такой вот беде находится страна», – сокрушался Самушия в эфире ТВ «Пирвели».

И подобная позиция властей может быть чревата пагубными последствиями для государства, согласен с ним эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«От стагфляции – это минус, до инфильтрации агентуры, хотя ее и без этого хватает. Мы должны хорошо знать, кто к нам едет и зачем. Я бы требовал от властей эффективного контроля существующих потоков как минимум. Но от них этого не стоит ожидать, поскольку власти никак не хотят раздражать Россию».

Не видит в этом необходимости руководитель Школы международных отношений грузинского Института общественных дел Торнике Шарашенидзе:

«Если путинский режим решится на агрессивные действия, каких-то легитимных причин им не нужно для этого. Потому я не вижу в этом особых опасностей, якобы туристов Путин может использовать против нас, устроить какие-то провокации. Если ему потребуется, он и без этого начнет войну, потому ничего ужасного в этом не вижу».

Иной точки зрения придерживается лидер движения «Для народа» Анна Долидзе, которая в интервью газете «Квирис палитра» заявила:

«Вы же знаете, почему Россия вторглась в Крым?! Под предлогом защиты интересов собственных граждан... Главное не то, какие выводы мы сделаем, главное, чтобы власти сказали нам, что делается для предотвращения угроз! Недавно я узнала, что в Прибалтике прекратили выдачу вида на жительство российским гражданам, а также ограничили выдачу учебных виз. Ведущие страны НАТО понимают опасность, с которой сталкиваются страны с малочисленным населением».

Потому власти обязаны ответить на вопрос, кто именно приезжает в Грузию, считает оппозиционный политик. Представители правящей партии между тем на все заявления отвечают: ничего с точки зрения количества приезжающих в Грузию туристов не изменилось.