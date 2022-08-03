НПО «Международная прозрачность – Грузия» в своем исследовании отмечает растущую экономическую зависимость Грузии от России. По мнению экспертов, значительный рост импорта, объемов денежных переводов из России и рост числа компаний, учрежденных в Грузии гражданами РФ, повышают риск того, что Грузия может быть использована для обхода антироссийских санкций.

Экономическая зависимость Грузии от России чревата серьезными рисками, так как после распада Советского Союза Россия неоднократно использовала экономические рычаги против Грузии. Например, в 2006 году Россия прекратила поставки природного газа и электроэнергии в Грузию, затем запретила экспорт продукции из Грузии в Россию, а в конце того же года начала депортировать граждан Грузии. После печально известных событий «гавриловской ночи» в 2019 году были прекращены полеты из России в Грузию.

По словам главы организации Эки Гигаури, война в Украине привела к еще большей экономической зависимости Грузии от России:

«С марта по июнь текущего года в Грузии было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в семь раз превышает годовой показатель 2021 года. Всего в Грузии зарегистрировано 13 500 российских компаний, причем половина из них была зарегистрирована после начала войны в Украине; 93% зарегистрированных компаний с марта являются индивидуальными предприятиями. Это говорит о том, что часть граждан России переехала в Грузию для проживания и ведения бизнеса».

Кроме того, за первое полугодие 2022 года импорт из России увеличился на 51%, составив 706 млн долларов США. Доля импорта из России составила 11,9% от общего объема импорта Грузии, что является самым высоким показателем за последние 15 лет.

После начала войны больше всего увеличился импорт топлива из России – на 280%. Импорт электроэнергии увеличился в четыре раза, импорт угля и кокса – в три раза. Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-июне 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем импорте по этой статье составила 95%.

Но особого внимания, по мнению Бесо Намчавадзе, заслуживает небывалый рост объема денежных переводов из России.

«С апреля по июнь денежные переводы из России в Грузию увеличились в 6,5 раз, составили 678 млн долларов. Основная причина такого высокого роста – переезжающие в Грузию российские граждане, которым переводят деньги из России. Значительно возросший импорт российских товаров, денежные переводы и создание компаний российскими гражданами в Грузии повышают риск того, что Грузия будет использована для обхода санкций, наложенных на Россию», – считает эксперт.

Между тем в «Грузинской мечте» считают опасения организации преувеличенными. По мнению спикера парламента Шалвы Папуашвили, исследование «Международной прозрачности» следует рассматривать как продолжение развязанной оппозицией антиправительственной кампании.

«К сожалению, это исследование является частью кампании, которая пытается вывернуть дело так, будто существует определенная тенденция, что растет зависимость от России, Грузия уходит с орбиты Запада. Они сами создают ложное восприятие действительности, а затем сами борются со своими домыслами. Что касается роста зависимости, то в итоге Грузия – наименее зависимая от России страна по сравнению с другими странами. Как известно, мы меньше всего зависим от российского рынка в плане поставок энергоносителей, и общеизвестно, что у нас даже нет дипломатических отношений с этой страной», – говорит Папуашвили.

Экономисты считают, что рост зависимости виден невооруженным глазом. По словам политолога Гии Хухашвили, равнодушие властей опасно:

«Последние 10 лет наблюдается постепенный дрейф в сторону России, и события в Украине ускорили этот процесс. Фактически идет интеграция экономических систем, и это можно рассматривать в качестве ползучей оккупации нашей экономики, так как импорт в несколько раз превысил экспорт. Сам факт регистрации многочисленных компаний говорит о том, что Грузия превратилась в прачечную по отмыванию грязных денег из России, от нас денежные потоки перенаправляются по другим направлениям, помогая россиянам обходить санкции. Дело уже дошло до того, что, в отличие от марта-апреля, банки уже без проблем открывают счета россиянам».

Для снижения зависимости от России эксперты «Международной прозрачности – Грузии» рекомендуют правительству Грузии более активно начать работать над оформлением соглашения о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у нас пока нет такого соглашения. Кроме этого, субсидии из госбюджета (гранты, льготные кредиты и т.д.) не должны выдаваться бизнесу, который повышает экономическую зависимость от России, говорится в отчете организации.

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