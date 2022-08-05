За требованием ввести визы стоит лишь одна цель, и эта цель – вовлечение Грузии в военный конфликт. Ксенофобская кампания служит именно этой цели, заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге, откликаясь на инициативу «Лело» о введении визового режима для российских граждан, въезжающих в Грузию.

По словам Кобахидзе, со стороны тех, кто поддерживает введение визового режима, можно ждать любой провокации.

«Мы видим, с какими политическими силами имеем дело. Соответственно, от этих политических сил, которые делают все для того, чтобы подтолкнуть страну к войне, следует ждать всего, любых провокаций. Исходя из этого, мы призываем правоохранительные органы быть максимально бдительными и осторожными, чтобы не допустить никакой агрессии и инцидентов. Риски есть, следовательно, необходимо особое внимание», - заявил Кобахидзе.

По словам партийного лидера, «в Грузии нет месса ксенофобии» и туризм – важнейшее направление экономики Грузии.

«Напомню, что предыдущая власть после августовской войны ввела безвизовый режим для российских граждан, а сегодня те же самые люди призывают нас к введению ограничений и санкций. Это обычная ксенофобия, и мы на это ответим жестко», - заявил Кобахидзе.

«Ксенофобия и шовинизм никогда не были и не будут частью грузинской культуры. Мы призываем всех дистанцироваться от антигосударственной и дискриминационной кампании, единственная цель которой — сделать Грузию вторым фронтом», — заявил председатель партии «Грузинская мечта».

Он также сказал по поводу исследования, опубликованного недавно «Международной прозрачностью – Грузией», согласно которому экономика Грузии стала еще больше зависеть от экономики России.

«Ни одно из заключений «Международной прозрачности – Грузии» не имеет никакой ценности. Руководитель этой организации напрямую была вовлечена в риторику и кампанию войны. Их цель ясна и именно поэтому они включились в ксенофобскую кампанию. У них одна цель – как-нибудь способствовать разжиганию войны, чего мы никогда не допустим. На такие действия у нас будет очень жесткий ответ», - заявил Ираклий Кобахидзе.