Ксенофобия, т.е. страх и ненависть в отношении тех, кто отличается от тебя, – это то, на чем стоит режим Иванишвили, когда разделяешь собственных граждан по разным признакам и выстраиваешь свою политику на ненависти к меньшинству, - так откликается председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, что против российских граждан ведется ксенофобская и шовинистическая политика.

По словам Бокерия, реакция на приезд в страну граждан путинской России, когда нет власти, защищающей национальные интересы, – это естественный инстинкт грузинских граждан-патриотов.

«Представьте, если бы во время Второй мировой войны немцы приехали в Лондон и стали петь по-немецки в пабах, какая реакция была бы у общества? Поэтому, в данном случае, обвинение наших граждан в ксенофобии – это бессовестная ложь. Тут нет речи об этнической принадлежности, а речь идет о гражданах враждебной страны и их въезде в большом количестве на нашу территорию тогда, когда власти не защищают национальные интересы страны. Страны ЕС, которые трудно обвинить в ксенофобии, ограничили въезд к себе граждан РФ в большом количестве. К примеру, прибалтийские страны сделали так потому, что это вопрос национальной безопасности и ни при чем тут неприязнь к людям из-за их происхождения», - передает слова Бокерия «ИнтерпрессНьюс».

Сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге, откликаясь на инициативу «Лело» о введении визового режима для российских граждан, въезжающих в Грузию, заявил, что за требованием ввести визы для россиян стоит лишь одна цель, и эта цель – вовлечение Грузии в военный конфликт. Ксенофобская кампания служит именно этой цели, сказал Кобахидзе.