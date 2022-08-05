На этой неделе соглашение по Пицундской даче вернулось из Конституционного суда в парламент. Напомню, что депутаты перед каникулами направили запрос о соответствии соглашения Конституции Абхазии. Судьи до соглашения не дошли, так как обнаружили несоответствие в форме запроса, и мяч опять оказался на стороне парламента. Теперь у депутатов есть (трудно реализуемое) право подать кассационную жалобу на решение суда или по возвращении из отпуска устранить недостатки и вновь направить обращение в Конституционный суд. Похоже, что данное соглашение, тайно подписанное правительством в Москве 19 января нынешнего года, будет долго путешествовать по инстанциям – никто не хочет брать на себя ответственность за принятие документа, подписанного правительством.

Между тем президент Аслан Бжания, который целую неделю безвыездно провел в Абхазии, все свое время посвятил лоббированию пицундского вопроса. Он дал интервью российскому ресурсу «Sputnik Ближнее зарубежье», за закрытыми дверями провел встречу с активом столицы, а потом – пресс-конференцию для абхазских журналистов.

Фрагмент интервью Аслана Бжания «Sputnik Ближнее зарубежье», где он говорит, что против отчуждения госдачи в Пицунде выступает «какое-то количество людей», вызвал возмущение общественности, которая усмотрела во фразе президента пренебрежение. Бывший соратник президента Ахра Авидзба, командир «Пятнашки», прокомментировал в Facebook слова Бжания и пообещал, что «выжившие в этом огне» бойцы «Пятнашки» вернутся на родину, чтобы «задать ему вопросы». «Не расслабляйтесь, случайный президент, в вопросах родины нас ни тюрьмой, ни смертью не запугать», – написал Авидзба. Получилось, как у Тараса Бульба, потому как, напомню: именно Ахра Авидзба был символом переворота 2020 года, и именно ему Бжания обязан своей президентской должностью.

Встречу со столичным активом и депутатами сухумского собрания президент провел 4 августа за закрытыми дверями. Его сопровождали вице-президент Гумба и премьер-министр Анкваб. По словам очевидцев, зал ДК был заполнен сотрудниками администрации города, депутатами горсобрания, милицией и людьми в штатском. «Посторонние» в зал не допускались, впрочем, как и неприглашенные журналисты. С отчетным докладом об успехах и планах администрации Сухума выступил мэр города Беслан Эшба. Он выразил надежду, что к концу третьего года его нахождения в должности главы столицы будет завершена регистрация муниципальных учреждений, а уволенные сотрудники будут возвращены на работу. План по бюджету перевыполнен, дотации из резервных фондов президента и премьера получены, криминогенная ситуация хоть и ухудшилась, но раскрываемость улучшилась, рапортовал он. А еще, по словам Эшба, столицу ждет светлое будущее, так как в 2023-2025 гг. г Сухум получит по инвестпрограмме 745 миллионов рублей.

В этот же день Аслан Бжания провел пресс-конференцию для журналистов и снова огласил свой рецепт благополучия: продать или отдать госдачи, заводы, хозяйства, так как государство – плохой управленец, а иностранный инвестор будет платить налоги и пополнять бюджет. Похоже, что глава государства даже не понял, что окончательно расписался в своем провале. Вопросы журналистов явно утомляли Аслана Бжания, поэтому, не вникая в суть, он переадресовывал их чекистам, министрам, пресс-службе и так далее, демонстрировал неосведомленность, незнание проблем, пренебрежение к общественному мнению. Отвечая на вопрос о закрытости власти, президент сказал: «Мы не можем себе позволить обсуждать вопросы со всеми подряд». Кого Бжания имел в виду под местоимением множественного числа, осталось непонятным, а вот «все подряд» – это, без сомнения, то же самое, что и «какое-то количество людей» – так наш президент теперь называет большую часть общественности, электорат, которому он еще два года назад безраздельно доверял и обещал открытость, прозрачность и манну небесную. А еще президент наивно полагает, что наличие в каждой семье по четыре машины при зарплате в 6–12 тысяч рублей – это признак благополучия, а не коррупции.

Скандальная часть пресс-конференции была связана с журналисткой Низфой Аршба, которая совсем недавно вернулась из Донбасса. Ее не допустили на пресс-конференцию. Свое возмущение Низфа Аршба высказала на странице в Facebook, где спросила у президента: каким образом она попала в неблагонадежный список? Союз журналистов расценил происходящее как попытку ограничения права журналиста на доступ к информации и потребовал разъяснений от пресс-службы президента. Пресс-служба хранит молчание. Впрочем, об ограничении прав журналистов, закрытости власти, давлении на общественных активистов спрашивали журналисты у президента и по ходу пресс-конференции лично. Внятного ответа не получили – президент не знает и об этом. Журналист Саид Барганджия предложил президенту инициировать референдум по вопросу доверия к себе, так как Бжания, будучи в оппозиции, советовал всем президентам, «если в стране не происходят очевидных изменений в лучшую сторону», проводить референдум о доверии. Бжания, видимо, тоже догадывается, что за два с половиной года изменения произошли только в худшую сторону, задумался и загадочно ответил: «Может быть». Здесь бы я поставила хохочущий до слез смайлик, потому как говорить всерьез об обещаниях Аслана Бжания не приходится.

Народная партия Абхазии на этой неделе подвергла критике и власть, и оппозицию. НПА предлагает здоровым силам общества объединиться и изменить политическую систему, которая предоставляет президенту неограниченные права, «часто идущие вразрез интересам народа и страны. Народники видят выход в создании Абхазского народного совета, и, скорее всего, речь идет о всенародном сходе.

На этой неделе правительство чуть ли не полным составом, но без премьера, в очередной раз выехало в Москву, где занималось гармонизацией законодательства и подписанием различных соглашений. Подробности не сообщаются, вероятность «сюрпризов» по-прежнему высока.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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